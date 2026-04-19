Nữ NSND là bà chủ bị đàn em từ chối thẳng: "Không chị ạ!"

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, NSƯT Ốc Thanh Vân đã chia sẻ về người đàn chị mà cô luôn ngưỡng mộ là NSND Hồng Vân.



Cô nói: "Cuộc đời tôi có mấy lần 10 năm, 20 năm đâu, nên tôi muốn đóng góp một chút gì đó cho nghề của mình, cho ngôi nhà thứ hai của tôi là sân khấu kịch và cho người thương của tôi là NSND Hồng Vân. Tôi rất thương chị Hồng Vân. Vì thế nên tôi đầu tư vở Nguyệt Hạ.

Chị Hồng Vân có điều kiện, nhưng đã vất vả nhiều năm qua. Người đàn bà ba đầu sáu tay đó đã quá cực khổ rồi.

Chị Hồng Vân lúc đó bảo tôi rằng làm vở này, vở kia đi để diễn trong Tết, chị muốn tôi làm vì những vở đó dễ bán vé, có thể thu lại được, không bị lỗ, diễn được nhiều suất hơn. Từ đó, tôi mới có tiền đầu tư cho vở Nguyệt Hạ của tôi.

Bao nhiêu năm qua, chị Hồng Vân phải lấy đầu này đắp đầu kia, lấy nguồn kia bù nguồn nọ, thì mới duy trì nổi sân khấu kịch cho đến giờ, chứ làm kịch đâu có lãi. Chị Hồng Vân là người rất chịu khó chạy show để có tiền bù lỗ cho sân khấu kịch. Chị ấy chạy show nhiều hơn tôi rất nhiều".

MC Nguyên Khang cũng nói: "Chị Hồng Vân là người tôi rất ngưỡng mộ. Tôi nhớ có một lần chị Hồng Vân hỏi tôi "Khang ơi, em có thể giúp chị quản lý sân khấu kịch này được không, hoặc em tìm một người nào đó giống như em giúp chị. Chị thấy em làm kinh doanh giỏi nên chị nghĩ em làm được".

Tôi chợt nhận ra, những lời ngon ngọt đó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Nhưng tôi đủ mạnh mẽ để nói từ chối chị Hồng Vân, tôi nói: Không chị ạ".

Ốc Thanh Vân tiếp lời: "Kể từ đó về sau, chị Hồng Vân đã không còn đề cập vấn đề đó với Nguyên Khang mà thường xuyên đề cập với tôi".

Nguyên Khang nhận định: "Chị Hồng Vân muốn Ốc Thanh Vân tiếp quản sân khấu kịch là đúng vì Ốc Thanh Vân là người trong nghề, trong sân khấu, hiểu rõ về sân khấu, diễn viên, lửa nghề lại rất mạnh. Chúc mừng chị Hồng Vân, chị đã tìm được một người kế nghiệp chị, một Hồng Vân thứ hai".

Ốc Thanh Vân thừa nhận: "Rất nhiều đồng nghiệp của tôi bảo tôi bây giờ như bị chị Hồng Vân nhập, nhất là lúc ngồi ghế chỉ đạo mọi người".