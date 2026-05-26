Nữ NSND có tiếng ở miền Bắc nói thẳng với NSƯT Thành Lộc: "Tao đề nghị mày đó"

Vừa qua, tại buổi lễ ra mắt phim Một thời ta đã yêu, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc đã chia sẻ lý do nhận lời quay lại điện ảnh sau hai năm vắng bóng.

Anh nói: "Thực ra, ngay từ đầu tôi không nhận lời khi được nhà sản xuất phim này ngỏ lời.

Thành Lộc và Lê Khanh

Lúc đó sân khấu Thiên Đăng mới thành lập được một năm. Tôi lại là người cầm trịch cho sân khấu này nên muốn dồn hết tâm huyết cho nó vì dù sao sân khấu vẫn là hoạt động chính để tôi hoạt động. Tôi không muốn mất thời gian đầu tư cho cái khác.

Tôi tự mặc định mình là diễn viên sân khấu chứ không phải điện ảnh nên dự án điện ảnh nào tôi thấy xứng đáng thì mới dành thời gian cho nó, không thì thôi.

Lúc nhận lời đề nghị, tôi được ngỏ rằng đây là dự án mới của một đạo diễn mới tên Nguyễn Xuân Nghĩa. Nghe cái tên lạ hoắc, tôi phân vân quá. Tôi không biết có nên nhận lời hay không, sợ làm mất thời gian trong khi tôi đang dành thời gian nhiều cho sân khấu Thiên Đăng.

Vì thế, câu trả lời ngay lúc đó của tôi là không. Tôi từ chối luôn. Sau một tháng, NSND Lê Khanh gọi cho tôi giới thiệu lại dự án này của đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa. Tôi nghe tên thấy quen quá nên mới mở lại tin nhắn thì phát hiện trước đó một tháng tôi đã được mời đóng phim của đạo diễn này.

Tôi phải vội bảo Lê Khanh: "Khanh ơi xin lỗi, tao đã từ chối rồi". Lê Khanh hỏi tôi: "Sao mày lại từ chối?".

Tôi bảo Lê Khanh: "Tao không biết người này là ai, lại không có thời gian".

Lê Khanh lúc đó lại đang làm việc chấm casting tuyển chọn diễn viên cho phim này và để xuất tôi với Nguyễn Xuân Nghĩa. Lê Khanh bảo tôi: "Mày đóng với tao đi, tao với mày đó giờ chưa có dịp nào đóng với nhau".

Tôi hỏi Lê Khanh: "Nhưng mày phải cho tao biết xem tao có nên tham gia dự án này không". Lê Khanh nói luôn: "Tao đề nghị mày đó".

Tới lúc đó, tôi mới bảo Lê Khanh đưa kịch bản cho tôi đọc xem thế nào và đọc xong thì tôi thấy khá hay, hợp với tôi. Tôi thích câu chuyện này vì nó về đề tài tâm lý xã hội vốn đang ít trên thị trường phim ảnh Việt Nam hiện nay. Tôi thấy nó trúng ý tôi nên đồng ý với Lê Khanh".

