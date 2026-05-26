Nam ca sĩ là giảng viên đại học: "Tôi nói thẳng"

Mới đây, chương trình Biến hóa bất ngờ đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Nam Cường.

Nam ca sĩ chia sẻ đôi điều về nghề nghiệp. Anh nói: "Từ một ca sĩ tới giảng viên đại học, tôi thấy điều quan trọng nhất của người nghệ sĩ không nằm ở việc thay đổi bao nhiêu lần mà là sau tất cả vẫn giữ được bản sắc và giá trị riêng của mình.

Nam Cường

Chính tôi cũng từng trải qua rất nhiều lần biến hóa. Cách đây nhiều năm, tôi cũng từng tham gia một chương trình hóa thân thành ca sĩ khác với vai trò là huấn luyện viên của Phương Mỹ Chi.

Trong chương trình đó, mỗi vòng thi đều phải hóa thân thành nhiều nhân vật khác nhau theo lựa chọn của thí sinh. Điều này khiến tôi gặp không ít áp lực. Tuy nhiên, sau mỗi lần trải nghiệm, tôi nhận ra việc hóa thân không khiến nghệ sĩ đánh mất mình mà ngược lại còn giúp tôi học hỏi thêm nhiều kỹ năng và kinh nghiệm mới.

Tôi nghĩ, một nghệ sĩ muốn tồn tại lâu dài bắt buộc phải biết làm mới bản thân. Tuy nhiên, làm mới ở đây không đồng nghĩa với việc thay đổi hoàn toàn để trở thành một con người khác. Làm mới là luôn học hỏi, luôn quan sát và biết lắng nghe.

Sự thay đổi tích cực có thể đến từ cảm xúc mới khi biểu diễn từ những vai trò mới hoặc cách tiếp cận mới với khán giả. Ngược lại, việc chạy theo sự chú ý bằng mọi giá rất dễ khiến nghệ sĩ đánh mất hình ảnh của mình.

Tôi nói thẳng, mạng xã hội hiện nay khiến nhiều người trẻ muốn tạo độ nhận diện nhanh chóng. Tuy nhiên, độ nhận diện tích cực hay tiêu cực hoàn toàn phụ thuộc vào lựa chọn của mỗi người. Có những sự biến hóa dần bị tha hóa khi người ta chạy theo những tung hô ảo.

Điều quan trọng nhất của một nghệ sĩ là phải giữ được bản sắc riêng và biết đâu là giới hạn cần dừng lại. Nếu có nền tảng giá trị đủ vững, nghệ sĩ có thể thay đổi nhiều thế nào cũng không bị lệch hướng.

Ngoài ca hát, tôi hiện còn tham gia công tác giảng dạy ngành sự kiện tại trường đại học. Chính việc tiếp xúc với thế hệ trẻ giúp tôi hiểu rõ hơn về tư duy và cá tính của Gen Z hiện nay.

Họ rất thông minh, nhanh nhạy và có khả năng tự học cao. Tuy nhiên, các bạn trẻ cũng khá nhạy cảm và dễ bị ảnh hưởng cảm xúc trước những lời nhận xét trái chiều. Nhưng chính va chạm trong cuộc sống và nghề nghiệp sẽ giúp các bạn trưởng thành hơn theo thời gian.

Sự nghiệp của tôi có nhiều cột mốc nhưng danh hiệu quán quân Người Kể Chuyện Tình 2017 là bước ngoặt đặc biệt. Thành công này giúp tôi mở rộng hình ảnh sang dòng nhạc trữ tình, bolero và đến gần hơn với đông đảo khán giả miền Tây.

Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, tôi vẫn xem nghệ thuật là hơi thở trong cuộc sống. Với tôi, dù đứng trên sân khấu hay lùi về phía sau để hỗ trợ người khác tỏa sáng, tôi vẫn cảm thấy mình đang được sống trọn vẹn với đam mê nghệ thuật".