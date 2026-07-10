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Nữ NSND 70 tuổi nói thẳng đàn em: "Đừng làm màu, đừng sống giả"

Tùng Ninh
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"Các bạn chưa hiểu về nghề, cứ tưởng rằng có một chút tên tuổi" - NSND Kim Xuân nói.

Mới đây, tại kênh Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu, NSND Kim Xuân đã chia sẻ thẳng thắn về quan điểm sống của mình, đồng thời đưa ra lời khuyên cho các đàn em.

Bà nói: Nếu hỏi tôi về lời khuyên thì các bạn ơi, tôi rất cần các bạn có kiến thức vững vàng về nghề. Không chỉ đơn giản các bạn học mấy năm ở trường ra là đủ. Các bạn phải đọc thêm sách báo, xem tin tức và đừng bao giờ tưởng rằng mình là nghệ sĩ thì sẽ đóng khung ở một nơi nào đó tách biệt với cuộc sống bên ngoài.

- Ảnh 1.

NSND Kim Xuân

Tôi thấy hiện nay có nhiều đội tình nguyện viên là nghệ sĩ. Các bạn tham gia những gameshow thực tế nhưng là đi tới tận nơi để gặp gỡ, giúp đỡ bà con. Đó là điều đáng mừng.

Các bạn hãy sống hết sức chân thật với điều đó. Nói thì hơi thẳng, nhưng đừng làm màu, đừng sống giả. Khi sống thật, các bạn sẽ cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm lắm.

Hiện nay, có nhiều bạn nghệ sĩ trẻ tôi rất quý mến. Các bạn đều là nghệ sĩ nổi tiếng, có tên tuổi và nhiều người hâm mộ, nhưng không hề kênh kiệu chút nào. Các bạn sống rất dễ chịu.

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Tuy nhiên, vẫn còn lác đác một số nghệ sĩ. Các bạn chưa hiểu về nghề, cứ tưởng rằng có một chút tên tuổi, có vai diễn được nhiều người biết tới hay có một giải thưởng nào đó thì tự tạo ra cho mình một lớp vỏ bọc riêng để không ai chạm tới mình được nữa. Trong cuộc sống hiện nay, điều đó là không đúng.

Cho tới tuổi này, mỗi lần diễn trên sân khấu, tôi đều rất vui, dù có khi diễn xong về tới nhà đã là hơn 12 giờ đêm. Tôi vui vì nhiều khán giả còn rất trẻ nhưng vẫn chờ tôi ở sảnh để ôm tôi và còn viết trên Facebook rằng các bạn hâm mộ tôi từ thuở nhỏ.

Hàng năm cứ tới sinh nhật tôi là có những khán giả ở tận Hà Nội, Đà Lạt, Long An, Huế… tìm mọi cách để tề tựu lại với tôi, rất dễ thương".

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