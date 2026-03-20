Nữ NSND 60 tuổi nổi tiếng Việt Nam đăng status nói yêu chồng "muốn được dựa dẫm"

Gia Linh |

Chia sẻ của nữ NSND 60 tuổi nổi tiếng Việt Nam nhận được nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng.

Nhân dịp sinh nhật chồng, NSND Hồng Vân chia sẻ dòng trạng thái đầy tình cảm: “19/3 mong anh ấy luôn khỏe mạnh, an yên để mãi được dựa dẫm anh ấy như thế này. Happy birthday chồng yêu”.

Đính kèm dòng trạng thái là loạt ảnh hạnh phúc của Hồng Vân và chồng. Những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng ấm áp của nữ nghệ sĩ nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ khán giả. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc hôn nhân bền chặt của chị ở tuổi 60.

Ông xã của NSND Hồng Vân là Lê Tuấn Anh – tài tử điện ảnh nổi tiếng thập niên 1990. Sau khi kết hôn, anh lui về hậu trường, tập trung kinh doanh và trở thành chỗ dựa vững chắc cho vợ cả về tinh thần lẫn cuộc sống.

Nữ NSND 60 tuổi nổi tiếng Việt Nam đăng status nói yêu chồng "muốn được dựa dẫm" - Ảnh 1.

Nữ NSND 60 tuổi nổi tiếng Việt Nam đăng status nói yêu chồng "muốn được dựa dẫm" - Ảnh 2.

NSND Hồng Vân và chồng.

NSND Hồng Vân sinh năm 1966, quê gốc Bắc Ninh, là một trong những nghệ sĩ gạo cội của sân khấu và truyền hình Việt Nam. Chị hoạt động nghệ thuật từ cuối thập niên 1980, ghi dấu ấn qua nhiều vở kịch, phim truyền hình và chương trình giải trí. Không chỉ thành công trên sân khấu, Hồng Vân còn được biết đến với vai trò “bà bầu” sân khấu kịch Phú Nhuận và được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2011.

Ít ai biết, Hồng Vân và Lê Tuấn Anh từng là mối tình từ thời sinh viên khi cả hai học chung trường nghệ thuật. Sau những năm tháng gắn bó, họ từng chia tay vì hiểu lầm và xa nhau suốt một thời gian dài, mỗi người có cuộc sống riêng và trải qua những biến cố trong hôn nhân.

Đến khoảng năm 2000, cả hai gặp lại, tình cảm xưa được nối lại và quyết định cho nhau cơ hội lần thứ hai. Sau khi về chung một nhà, họ cùng xây dựng gia đình hạnh phúc với một con chung, đồng thời chăm sóc các con riêng. Điều khiến nhiều người ngưỡng mộ là cách Lê Tuấn Anh yêu thương, gần gũi với các con của vợ, luôn đồng hành và trở thành chỗ dựa vững chắc cho gia đình.

Sau hơn hai thập kỷ gắn bó, hôn nhân của NSND Hồng Vân và Lê Tuấn Anh vẫn giữ được sự bền chặt, giản dị nhưng sâu sắc. Nữ nghệ sĩ nhiều lần chia sẻ sự biết ơn khi có chồng luôn đứng phía sau, âm thầm hỗ trợ để chị yên tâm theo đuổi nghệ thuật. Chính vì vậy, lời nhắn nhủ trong dịp sinh nhật không chỉ là tình cảm mà còn thể hiện sự trân trọng dành cho người bạn đời đã đồng hành cùng mình qua nhiều thăng trầm.

