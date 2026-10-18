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Nữ nhân viên trộm 70 nhẫn vàng bán lấy gần 1,5 tỷ đồng

Nhật Huy
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Được giao quản lý vàng nhẫn tại tiệm ở An Giang, Trần Thị Chi đã lấy 70 chiếc nhẫn vàng 18K đem bán được gần 1,5 tỷ đồng để tiêu xài, trả nợ và đánh bạc.

Ngày 17/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố Trần Thị Chi (SN 1999, ngụ xã An Phú, An Giang) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra, tháng 7/2025, Chi được nhận vào làm tại Doanh nghiệp tư nhân T.K, với nhiệm vụ quản lý bán 8 mâm nhẫn vàng 18K tại tiệm.

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Bị can Trần Thị Chi

Do cần tiền tiêu xài, trả nợ và đánh bạc, Chi nảy sinh ý định chiếm đoạt số vàng được giao quản lý.

Từ ngày 3/9/2025 đến 4/11/2025, Chi đã lấy 70 chiếc nhẫn vàng đem bán, thu được gần 1,5 tỷ đồng tiêu xài, trả nợ và đánh bạc.

Sau khi bị khởi tố điều tra, do Trần Thị Chi đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, nên được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tags

An Giang

lạm dụng tín nhiệm

chiếm đoạt tài sản

nhẫn vàng

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