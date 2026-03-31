Nữ nhân viên tiết lộ sự thật kinh hoàng: Ca sĩ tán tỉnh cả ekip, liên tục quấy rối, bị gọi lên phòng riêng lúc 1 giờ sáng

Một TikToker đang thu hút sự chú ý khi chia sẻ lại quãng thời gian làm quản lý tour kiêm thông dịch viên trong ngành Kpop. Theo lời kể, bên cạnh những yêu cầu cá nhân “khó chiều” như việc chỉ sử dụng nước khoáng nhập khẩu cho sinh hoạt hằng ngày, môi trường làm việc còn tồn tại nhiều quy định khắt khe và cả những góc khuất đáng sợ làm thay đổi hoàn toàn nhận thức của cô về giới giải trí.

Chuỗi video này hiện đang nhận được sự quan tâm vô cùng lớn. Chỉ sau 3 ngày đăng tải, video phần 1 đã nhanh chóng cán mốc 1,2 triệu lượt xem. Mở đầu chuỗi câu chuyện, cô kể về những hành động "khó chiều" vô lý từ các ngôi sao. Điển hình như việc một thần tượng kiên quyết từ chối đánh răng hay rửa mặt bằng bất cứ thứ gì khác ngoài nước suối đóng chai hiệu Volvic.

Sự vất vả của ê-kíp còn đến từ những tình huống dở khóc dở cười mà cô đã trải qua: "Phải chạy bộ vòng quanh dải Las Vegas hơn một tiếng đồng hồ để tìm mua nước khoáng Perrier vị chanh chỉ vì người quản lý tưởng là anh ta nghe thấy nghệ sĩ nói họ muốn uống loại nước đó. Và nghệ sĩ đó chỉ uống đúng hai ngụm." Thậm chí, có nghệ sĩ còn thái quá đến mức nổi trận lôi đình chỉ vì nữ phiên dịch viên đã không dịch lại những tiếng ré lên và la hét.

Môi trường làm việc hậu trường cũng vô cùng khắc nghiệt với sự lạm quyền rõ rệt từ phía ban quản lý. Trong sự kiện ở Los Angeles, một vị CEO và các giám đốc cấp cao đã biến chuyến công tác thành kỳ nghỉ gia đình, ép các nhân viên trong đoàn phải làm "bảo mẫu" đưa con gái ông đi chơi công viên giải trí Six Flags suốt cả ngày.

Áp lực công việc khủng khiếp còn thể hiện qua việc ê-kíp từng không được ăn gì và chỉ có đúng một chai nước lót dạ trong suốt 40 tiếng đồng hồ vì ngập đầu trong hàng tá yêu cầu. Đỉnh điểm của sự chèn ép là những quy định oái oăm khi nhân viên bị đe dọa sa thải ngay lập tức nếu dám ngước nhìn lên sân khấu lúc nghệ sĩ đang diễn tập, hoặc bị dặn phải cúi gằm mặt xuống sàn nhà nếu tình cờ chạm mặt nghệ sĩ ở hành lang khách sạn.

Không dừng lại ở những vất vả về mặt thể chất, cựu quản lý còn vạch trần những rủi ro an ninh và hành vi quấy rối nơi hậu trường. Có lần, cô phải lên tận phòng nghệ sĩ lúc 2 giờ sáng tại Texas để đuổi một người phụ nữ vô gia cư lạ mặt đột nhập vào trong. Đáng sợ hơn cả, cô phải chịu đựng sự gạ gẫm từ một quản lý nghệ sĩ trong suốt hai năm trời. Người đàn ông này không chỉ suýt cưỡng hôn cô trong chuyến lưu diễn chung mà còn hoang tưởng đến mức tuyên bố sẽ nhập cư vào Mỹ chỉ để kết hôn với cô.

Đặc biệt, bản thân các thần tượng cũng có những hành vi vượt quá giới hạn. Cô thẳng thắn kể lại những câu chuyện khiến nhiều người ngán ngẩm: "Nghệ sĩ nhắn tin cho một trong những cô gái thuộc quyền quản lý của tôi, rủ cô ấy qua phòng của anh ta lúc 1 giờ sáng." Hay một trường hợp khác vạch trần thói trăng hoa của các ngôi sao: "Nghệ sĩ tán tỉnh tất cả các nhân viên nữ trong đoàn, để rồi chúng tôi phát hiện ra anh ta đã có bạn gái ở Hàn Quốc."

Bên dưới các đoạn video, vô số bình luận từ cộng đồng mạng bày tỏ rằng những tiết lộ này thực chất không khiến họ bị sốc, và đây hoàn toàn là những góc khuất họ có thể tự đoán ra được đối với một môi trường phức tạp như Kpop. Thay vì bất ngờ, phần lớn netizen hiện đang vô cùng tò mò và liên tục suy đoán, lùng sục danh tính thực sự của các nghệ sĩ cũng như những nhân vật quản lý được nhắc đến trong câu chuyện.

Dù những lời kể trên vẫn chưa được xác thực, những chia sẻ này đã góp phần mang đến thêm một góc nhìn khác về Kpop nói riêng và ngành giải trí nói chung, khiến cộng đồng không ngừng bàn tán xôn xao.