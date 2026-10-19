Nữ nhà báo 36 tuổi ngỡ ngàng phát hiện nhiễm HIV, liên tục tự trách chính mình: "Giá như tôi đừng làm thế..."

Có một sự nghiệp thành công và lối sống chỉn chu, nữ nhà báo 36 tuổi chưa từng nghĩ mình sẽ mắc HIV. Chỉ một phút buông lỏng phòng bị vì hai chữ "tin tưởng", cô đã phải nhận về cái giá quá đắt.

Trong tiềm thức của không ít người, HIV/AIDS dường như là một khái niệm rất xa xôi, một căn bệnh chỉ rình rập những nhóm đối tượng đặc biệt hoặc những ai có lối sống thiếu lành mạnh. Thế nhưng, thực tế y khoa lại không có chỗ cho sự phỏng đoán dựa trên cảm tính. Virus gây bệnh không quan tâm đến nghề nghiệp, trình độ học vấn hay đạo đức của bất kỳ ai, chúng chỉ đơn thuần tìm kiếm cơ hội từ những phút giây bất cẩn của con người.

Câu chuyện của cô Lý (36 tuổi, sống tại Bắc Kinh, Trung Quốc), một nữ nhà báo sắc sảo với lối sống mẫu mực, chính là một minh chứng xót xa cho thấy căn bệnh này có thể gõ cửa bất kỳ ai, ngay cả khi họ cho răng mình sống rất lành mạnh.

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Kết quả khám sức khỏe định kỳ "gây sốc"

Ở tuổi 36, cô Lý có những điều mà nhiều người ngưỡng mộ: xinh đẹp, phong thái tự tin cùng vị trí công tác vững chắc tại một cơ quan báo chí lớn, kinh tế ổn định và đời sống cá nhân rất nguyên tắc. Bạn bè và đồng nghiệp luôn xem cô là mẫu phụ nữ tự chủ, giỏi giang và chưa từng có bất kỳ hành vi lệch chuẩn nào.

Thế nhưng, cơn ác mộng đã xảy ra ngay trong một kỳ kiểm tra sức khỏe định kỳ của cơ quan. Khi nhận được cuộc gọi yêu cầu quay lại phòng y tế để làm lại xét nghiệm máu, cô Lý vẫn hoàn toàn thản nhiên vì cho rằng đó chỉ là một thủ tục nhầm lẫn hành chính. Đến khi bác sĩ nhẹ nhàng đóng cửa phòng và đặt trước mặt cô bản kết quả với dòng chữ "nghi ngờ dương tính với HIV", không gian xung quanh cô như sụp đổ hoàn toàn.

Máu trong người cô như đông cứng lại. Sự bàng hoàng chuyển thành nỗi tuyệt vọng tột cùng. Cô Lý ôm đầu bật khóc nức nở, liên tục lắc đầu đáp lại bác sĩ trong sự vô vọng: "Không thể nào! Tôi là người đàng hoàng, công việc đàng hoàng, đời sống cá nhân cực kỳ sạch sẽ. Làm sao tôi lại mắc căn bệnh này được? Chắc chắn các bác sĩ đã nhầm mẫu máu của tôi với ai đó!"

Để xác nhận lại sự thật, cô xin nghỉ phép ngay lập tức và tìm đến bệnh viện tuyến trung ương hàng đầu để làm xét nghiệm khẳng định. Song, kết quả trả về lần hai vẫn là một dòng chữ lạnh ngắt xác nhận kết quả dương tính. Lúc này, người phụ nữ bản lĩnh, gai góc thường ngày chỉ biết ngồi gục xuống ghế bệnh viện, liên tục tự trách chính mình trong cay đắng: "Giá như tôi đừng làm thế... Giá như tôi không quá tin người".

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Cái giá đắt cho một lần lơ là trước người quen lâu năm

Lý do khiến cô Lý liên tục tự trách mình là bởi nguyên nhân lây bệnh được tìm ra từ người cô không bao giờ ngờ đến. Người bạn trai cô mới chính thức yêu đương được hơn 2 tháng, nhưng đã quen biết tới hơn 10 năm.

Trong các mối quan hệ trước đây, cô Lý luôn là một người cực kỳ kỹ tính và nguyên tắc, luôn bắt buộc sử dụng biện pháp an toàn. Tuy nhiên, khi phát sinh tình cảm với người bạn quen biết lâu năm này, cô chủ quan cho rằng mình đã hiểu quá rõ đối phương, lại tin tưởng anh với vẻ ngoài lúc nào cũng chỉn chu, lối sống sạch sẽ và rất nghiêm túc trong các mối quan hệ nam nữ nên mất cảnh giác.

Ở lần đầu tiên hai người tiến tới quan hệ thân mật, cô đã đồng ý bỏ qua việc sử dụng bao cao su. Mặc dù ở những lần sau đó. cô Lý cẩn thận dùng biện pháp an toàn, nhưng chỉ đúng một lần lơ là duy nhất đó đã khiến virus xâm nhập.

Khoảng 2 tháng sau lần thân mật không an toàn đó, cô Lý đi khám sức khỏe định kỳ và cũng là thời điểm nhận kết quả nhiễm bệnh. Theo lời khuyên của bác sĩ, cô khéo léo đưa bạn trai đi xét nghiệm. Kết quả trả về sau đó khiến cả hai đều bàng hoàng: Người đàn ông này cũng có kết quả dương tính với HIV. Đến lúc này, chính anh ta mới ngớ người biết bản thân đã nhiễm virus từ lâu mà hoàn toàn không hay biết.

Bác sĩ điều trị cho cô Lý phân tích, đây chính là điểm mù nguy hiểm nhất trong công tác phòng chống HIV hiện nay. Giai đoạn ủ bệnh của HIV có thể kéo dài từ vài năm đến cả thập kỷ. Trong suốt thời gian này, người nhiễm virus trông hoàn toàn khỏe mạnh, sinh hoạt, làm việc và giao tiếp bình thường mà không hề có bất kỳ biểu hiện lâm sàng nào. Phần lớn các ca nhiễm mới trong cộng đồng hiện nay đều lây lan từ những người không biết bản thân mình đã mắc bệnh.

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Theo dữ liệu từ Báo cáo tiến độ phòng chống HIV/AIDS năm 2023 của Trung Quốc, lây truyền qua đường tình dục khác giới đã trở thành con đường lây nhiễm chính, chiếm hơn 72% số ca nhiễm mới được báo cáo. Điều này đồng nghĩa với việc không cần đến những hành vi quá cực đoan, chỉ cần duy nhất một lần quan hệ tình dục không an toàn dựa trên sự tin tưởng cảm tính cũng đủ để virus lây nhiễm.

Chấp nhận sự thật và bài học đắt giá về sự tỉnh táo

Là một nữ nhà báo bước qua tuổi 35 với nhiều thăng trầm trong cuộc sống và công việc, cách cô Lý đối mặt với "căn bệnh thế kỷ" cũng khác đa số những người phụ nữ khác.

Cô có sốc, có suy sụp nhưng điều ưu tiên là chữa trị và không để bệnh tật ảnh hưởng tới cuộc sống ở mức tối đa. Bởi cô biết rằng, oán trách hay chìm đắm mãi trong sự hối hận không thể làm đảo ngược kết quả, và với sự tiến bộ của y học hiện nay, HIV hoàn toàn có thể được kiểm soát tốt.

Được sự hỗ trợ tư vấn tâm lý từ các bác sĩ chuyên khoa, cô bắt đầu bước vào quá trình điều trị bằng thuốc kháng virus ARV. Bác sĩ điều trị của cô Lý cho biết, nếu bệnh nhân tuân thủ phác đồ điều trị ARV đều đặn mỗi ngày, lượng virus trong máu sẽ bị ức chế xuống dưới ngưỡng phát hiện (K=K: Không phát hiện = Không lây truyền). Điều này giúp người bệnh duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh, có tuổi thọ tương đương người bình thường và hoàn toàn không còn khả năng lây truyền virus sang người khác qua đường tình dục. Mọi hoạt động hàng ngày cũng như tuổi thọ có thể như người bình thường.

Tuy nhiên, cô thừa nhận mình vẫn có những vết thương về mặt tinh thần và cũng không thể tiếp tục gặp gỡ người đàn ông kia với vai trò yêu đương, tiến tới hôn nhân như trước. Họ trở về làm bạn và giúp đỡ nhau trong quá trình chữa bệnh.

Nguồn và ảnh: Baidu, Asia One, Women's Health