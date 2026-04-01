Mới đây, nữ nghệ sĩ, hoa khôi một thời Thu Hương thu hút sự chú ý khi chia sẻ câu chuyện thú vị về mẹ chồng – một hình ảnh vừa hài hước, vừa truyền cảm hứng về lối sống tích cực.

Theo đó, Thu Hương tiết lộ cô thường xuyên "ép" mẹ chồng duy trì thói quen sinh hoạt khoa học. Nữ doanh nhân hài hước kể lại lời mẹ chồng: "Má chồng nói: Làm má chồng của Thu Hương đúng là áp lực thật, ngày nào cũng bắt tập thể dục, ăn gì cũng tính toán đã đủ chất chưa, ngủ cũng xem có đủ giấc chưa, suốt ngày bắt mặc đồ đẹp, trang điểm đẹp để khoe Má với bạn".

Hình ảnh mẹ chồng 81 tuổi của Thu Hương tập luyện.

Không chỉ dừng lại ở việc tập luyện, Thu Hương còn chú trọng đến giấc ngủ và hình ảnh của mẹ chồng: "Cũng may má theo được nên giờ không tập 60 phút buổi sáng và tối đi bộ 60 phút là thấy như chưa hoàn thành nhiệm vụ. Nhờ thế mà ngủ từ 7-9 tiếng một mạch chẳng mất ngủ như xưa, quen trang điểm mặc đẹp khi bạn bè con tới nên được khen trẻ khoẻ hơn trước, vậy là áp lực tích cực má nhỉ".

Phía dưới bình luận nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ Thu Hương vì yêu thương, chăm sóc mẹ chồng quá chu đáo. Mẹ chồng nữ nghệ sĩ cũng vào bình luận đầy yêu thương với cách viết tuổi teen: "Phải cố thôi chớ áp "nực nắm nun" con dâu cưng à".

Trước đó, vào đầu tháng 4, Thu Hương cũng từng chia sẻ về hành trình thay đổi sức khỏe của mẹ chồng sau một biến cố. Cụ bắt đầu tập luyện và ăn uống khoa học theo hướng dẫn của huấn luyện viên trong suốt 8 tháng, kể từ sau khi bị gãy xương sườn vào tháng 6/2025.

Kết quả khiến nhiều người bất ngờ: "Kết quả khi thay đổi lối sống của má là ở tuổi 81, má đã tập được mức tạ 2.5kg đến 5kg và đưa tuổi sinh học về 49 khi lượng cơ bắp tăng và mỡ dưới da giảm, hết tiền đình và hết cả việc tăng huyết áp cao", Thu Hương chia sẻ.

Hoa khôi Thu Hương và chồng.

Nguyễn Thu Hương sinh năm 1979 tại Hà Nội, nổi danh từ khi đăng quang Hoa khôi Thể thao 1995 lúc mới 16 tuổi và sau đó giành ngôi vị á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Quý bà Thế giới 2011. Cô từng là gương mặt điện ảnh được yêu thích qua vai chính trong phim "Cô thư ký xinh đẹp" và là MC quen thuộc của nhiều chương trình truyền hình đình đám trên VTV3 một thời. Bên cạnh thành tựu nghệ thuật, Thu Hương còn sở hữu học vị Tiến sĩ và là một nữ doanh nhân quyền lực trong lĩnh vực truyền thông, xuất bản.