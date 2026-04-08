Nữ nghệ sĩ U45 khiến chồng kém 7 tuổi si mê: "Anh cứ đi ra đi vô nói vợ ngày càng đẹp, anh lo quá"

Ở tuổi U45, Lê Phương vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ không chỉ bởi sự nghiệp bền bỉ, mà còn bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn bên ông xã kém 7 tuổi.

Mới đây, nữ diễn viên gây chú ý khi chia sẻ câu chuyện đời thường ngọt ngào về chồng. Cô tiết lộ: "Mọi người hay nói lấy chồng là phải chiều chồng, giữ chồng, nhưng nhà Phương ngược lại nhen! Dạo này ảnh cứ đi ra đi vô nói: "Vợ ngày càng đẹp, anh lo quá!". Đàn ông yêu bằng mắt mà!" .

Lê Phương dí dóm tiết lộ ông xã cô lo lắng vì vợ ngày càng đẹp ra

Ngoài ra, Lê Phương còn chia sẻ bí quyết giữ gìn nhan sắc và năng lượng tích cực của mình. Nữ diễn viên cho biết dù bận rộn công việc và gia đình, cô vẫn cố gắng dành thời gian chăm sóc bản thân mỗi ngày.

" Nghe Phương nè. Ngoài công việc, gia đình, mỗi ngày chỉ cần dành vài phút chăm da sáng - tối, nhìn vậy chứ da tươi tắn là thần thái khác liền. Như Phương make-up thường xuyên với quay ngoại cảnh đứng nắng không à, nên để giữ được làn da mộc mướt mịn là cũng phải kiên trì và tìm được loại kem phù hợp nữa. Chăm mình một chút là giữ được rất nhiều thứ đó!", Lê Phương viết.

Lê Phương còn chia sẻ bí quyết chăm sóc da cho nhiều chị em phụ nữ

Chia sẻ giản dị nhưng chân thành của nữ diễn viên nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ nhiều phụ nữ, đặc biệt là những người đã lập gia đình. Nhiều khán giả cho rằng, chính sự yêu thương bản thân và giữ gìn năng lượng tích cực là yếu tố giúp hôn nhân của cô luôn ngọt ngào.

Trên thực tế, chuyện tình của Lê Phương và ông xã - ca sĩ Phạm Trung Kiên từng khiến dư luận chú ý bởi khoảng cách tuổi tác. Cặp đôi gặp nhau trong chuyến công tác tại Trường Sa. Khi ấy, Trung Kiên gây ấn tượng với sự quan tâm chân thành dành cho nữ diễn viên khi cô bị say sóng.

Sau thăng trầm, Lê Phương hiện có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn bên ông xã kém 7 tuổi

Ban đầu, Lê Phương không có ý định tiến xa với người đàn ông kém tuổi. Tuy nhiên, sự chín chắn và tình cảm bền bỉ của Trung Kiên đã khiến cô thay đổi suy nghĩ. Sau một năm tìm hiểu, cả hai quyết định kết hôn và cùng xây dựng tổ ấm. Đến nay, họ đã có gần một thập kỷ gắn bó, vượt qua không ít khó khăn để giữ gìn hạnh phúc.

Trước khi đến với cuộc hôn nhân hiện tại, Lê Phương từng trải qua đổ vỡ. Sau ly hôn, cô một mình nuôi con trai và đối mặt nhiều áp lực. Chính vì vậy, việc tìm được người bạn đời thấu hiểu, yêu thương cả con riêng của cô như Trung Kiên được xem là bước ngoặt lớn trong cuộc đời nữ diễn viên.

Trong nhiều lần chia sẻ với truyền thông, Lê Phương cho biết bí quyết giữ gìn hôn nhân của cô và chồng là sự tôn trọng, nhường nhịn và luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Cả hai không ngại thay đổi bản thân để phù hợp với đối phương.