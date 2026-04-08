Nữ diễn viên đình đám một thời rao bán nhà gần 6 tỷ ở Hà Nội

Thông tin rao bán nhà của nữ diễn viên này thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Trang Nhung mới đây gây chú ý khi chia sẻ thông tin rao bán căn hộ tại Hà Nội với mức giá gần 6 tỷ đồng. Thông tin này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, đặc biệt là những người theo dõi cuộc sống của cô sau thời gian dài vắng bóng showbiz.

Diễn viên Trang Nhung

Theo chia sẻ từ chính nữ diễn viên, căn hộ cô đang cần bán có diện tích 70,6m2, gồm 2 phòng ngủ, nằm ở vị trí căn góc tầng cao nên sở hữu tầm nhìn đẹp và không gian thoáng đãng. Đáng chú ý, bất động sản này đã được trang bị đầy đủ nội thất, sẵn sàng cho người mua vào ở ngay.

Trang Nhung cho biết mức giá cô đưa ra là 5,9 tỷ đồng. Ngoài ra, nữ diễn viên nhấn mạnh ưu điểm nổi bật của căn hộ là hệ thống tiện ích đầy đủ, khu dân cư đông đúc, văn minh, đặc biệt chỉ cần đi bộ vài bước là tới trường học - yếu tố rất phù hợp với các gia đình có con nhỏ.

Bên trong căn hộ Trang Nhung rao bán

Trang Nhung từng là gương mặt nổi bật của làng giải trí Việt khi hoạt động với vai trò người mẫu, diễn viên. Cô được biết đến sau khi đạt danh hiệu Á hậu cuộc thi Phụ nữ Việt Nam 2005 và ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Scandal: Hào quang trở lại, Ký túc xá…

Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, người đẹp bất ngờ rút lui khỏi showbiz để kết hôn và chăm lo gia đình. Chồng cô là đạo diễn, nhà sản xuất Hoàng Duy. Sau khi lập gia đình, Trang Nhung dành phần lớn thời gian cho việc nuôi dạy con cái và hỗ trợ chồng trong các dự án phim ảnh.

Trang Nhung hiện có cuộc sống viên mãn bên ông xã và các con

Chia sẻ với truyền thông, nữ diễn viên cho biết cô hài lòng với cuộc sống hiện tại, nơi gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu. Dù đôi lúc vợ chồng vẫn có những bất đồng, cả hai luôn chọn cách giải quyết nhẹ nhàng, tôn trọng nhau để giữ gìn hạnh phúc lâu dài.

Sau nhiều năm vắng bóng, Trang Nhung đã bắt đầu quay trở lại nghệ thuật khi các con đã lớn và công việc ổn định hơn. Sự tái xuất của cô nhận được nhiều kỳ vọng từ khán giả, đặc biệt khi cô vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung và phong cách quyến rũ ở tuổi U40.

Vụ người phụ nữ đánh hai nữ nhân viên gác tàu nhập viện: "Nạn nhân bị lôi vào góc khuất camera ghi hình"?

Vụ người phụ nữ đánh hai nữ nhân viên gác tàu nhập viện: "Nạn nhân bị lôi vào góc khuất camera ghi hình"?

Ông chủ Bảo Tín Minh Châu khai chỉ đạo con trai dùng thủ đoạn che giấu doanh thu nghìn tỷ như thế nào?

Ông chủ Bảo Tín Minh Châu khai chỉ đạo con trai dùng thủ đoạn che giấu doanh thu nghìn tỷ như thế nào?

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

