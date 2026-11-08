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Nữ nghệ sĩ SN 1962 bị khán giả 70 tuổi tát thẳng mặt

Tùng Ninh
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"Tôi sốc và rất đau" – Phương Dung nói.

Mới đây, chương trình Chuyện tối cùng sao đã lên sóng với sự tham gia của nghệ sĩ Phương Dung nổi tiếng với hình tượng ác nữ màn ảnh.

Tại chương trình tuần này, Phương Dung chia sẻ về sự nghiệp hơn 40 năm của mình.

Phương Dung và cú tát bất ngờ từ khán giả 70 tuổi trong chương trình Chuyện tối cùng sao - Ảnh 1.

Cô nói: "Tôi thừa nhận rằng, dù làm nghề hơn 40 năm nhưng chỉ thực sự được khán giả nhớ mặt đặt tên trong khoảng thời gian sau này.

Ai cũng biết là tôi từng vụt sáng với vai ác nữ Tào Thị trong bộ phim Phạm Công - Cúc Hoa năm 24 tuổi nhưng chỉ dừng lại ở đó. Chính ánh hào quang đến quá sớm đã khiến tôi vấp ngã.

Tôi nghĩ, chắc do lúc đó tôi ngựa non háu đá. Tôi cứ nghĩ khán giả đã biết mình, sân khấu đã biết tới mình rồi thì bản thân tôi phải có những cái hơi cá nhân, riêng tư.

Tôi mới chỉ mới chập chững vào nghề thôi mà đã có suy nghĩ vậy nên tôi bị sân khấu đào thải ngay lập tức.

Mất đi cơ hội làm nghề, nhiều năm sau tôi mới được trở lại sân khấu nhưng phải bắt đầu lại bằng những vai diễn nhỏ nhất.

Phương Dung và cú tát bất ngờ từ khán giả 70 tuổi trong chương trình Chuyện tối cùng sao - Ảnh 2.

Và lúc này, tôi gần như vô danh. Tôi đi ngang qua sân khấu không ai nhận ra. Phải mất gần 20 năm kiên trì, đến độ tuổi gần 50, tôi mới thực sự lấy lại được chỗ đứng. Rút kinh nghiệm từ vấp ngã tuổi trẻ, tôi luôn tự dặn mình rằng, đã một lần mình đánh mất cơ hội rồi thì khi trở lại, cho dù như thế nào cũng phải ráng nắm giữ.

Nhờ thay đổi bản thân và cố gắng nên cơ hội đã mỉm cười lần hai khi tôi đảm nhận vai bà Huệ trong phim Ở rể năm 2010. Nhờ vai diễn này mà tôi đoạt giải.

Vai diễn bà mẹ vợ cay nghiệt này thành công đến mức khiến tôi có một kỷ niệm dở khóc dở cười. Trong một lần đi quay tại Hóc Môn, một nữ khán giả 70 tuổi đã tìm đến tận nơi để gặp tôi bằng được.

Tôi còn đang ngơ ngác thì bà cô này vừa gặp mặt đã tát thẳng mặt tôi và mắng: "Bà làm mẹ vợ mà ác dữ vậy?".

Dù lúc đó bị sốc và đau nhưng tôi lại coi đó là niềm hạnh phúc bởi làm cho khán giả ghét cay ghét đắng nhân vật của mình chính là đỉnh cao của sự thành công trong nghề diễn này".

Hiện tại, diễn viên Phương Dung được biết đến nhiều hơn trên mạng xã hội qua công việc từ thiện của mình. Cô thường xuyên cùng nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký đi từ thiện, cứu giúp các nghệ sĩ nghèo, neo đơn có hoàn cảnh khó khăn.

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Tags

Phương Dung

Ngũ Long du ký

Hóc Môn

nghệ sĩ miền nam

tào thị

Phạm Công Cúc Hoa

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