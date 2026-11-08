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Em trai Hoài Linh mong "chị Hai" yên nghỉ

Tùng Ninh
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"Mong chị yên nghỉ nhé" – Dương Triệu Vũ chia sẻ.

Mới đây, em trai Hoài Linh là ca sĩ Dương Triệu Vũ đã bày tỏ tình cảm với đàn chị thân thiết là cố ca sĩ Phi Nhung. Anh tâm sự: "Nhớ bà chị dễ thương, tốt lành. Mong chị yên nghỉ nhé".

Dương Triệu Vũ bày tỏ nỗi Nhớ Phi Nhung và Mong chị yên nghỉ trong lòng khán giả - Ảnh 1.

Cùng với đó, Dương Triệu Vũ chia sẻ một bức hình chụp phần biểu diễn của anh và Phi Nhung. Được biết, bức ảnh được chụp từ một màn biểu diễn chung của 2 nghệ sĩ, Dương Triệu Vũ hoá thân thành em trai Phi Nhung và cùng thể hiện ca khúc Ru lại câu hò. Cả hai diễn rất ăn ý, cảm xúc và mùi mẫn.

Dưới chia sẻ của Dương Triệu Vũ, đông đảo bạn bè đồng nghiệp và khán giả cũng bày tỏ tình cảm, lòng ngưỡng mộ và nỗi nhớ dành cho Phi Nhung.

Ca sĩ Dương Triệu Vũ và cố ca sĩ Phi Nhung có mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết và gắn bó như chị em ruột trong gia đình. Tình cảm này bắt nguồn từ sự đồng điệu nghệ thuật khi cả hai cùng hoạt động trên các sân khấu âm nhạc lớn ở hải ngoại và Việt Nam.

Sự kết nối của họ thêm phần bền chặt nhờ mối duyên với danh hài Hoài Linh – người anh ruột của Dương Triệu Vũ và cũng là người tri kỷ lâu năm của Phi Nhung.

Dương Triệu Vũ bày tỏ nỗi Nhớ Phi Nhung và Mong chị yên nghỉ trong lòng khán giả - Ảnh 2.

Trong nghệ thuật, hai ca sĩ luôn sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc. Họ từng song ca, đóng chung các hoạt cảnh sân khấu và đồng hành với vai trò giám khảo trong nhiều chương trình truyền hình.

Khi Phi Nhung tổ chức các dự án cá nhân hay liveshow âm nhạc, Dương Triệu Vũ thường xuyên góp mặt để ủng hộ đàn chị. Cả hai từng diễn chung khá nhiều tiết mục, song ca cùng nhau.

Dương Triệu Vũ thường gọi Phi Nhung là "chị Hai". Trong một buổi họp báo khi Phi Nhung chuẩn bị làm liveshow cách đây nhiều năm, Dương Triệu Vũ cũng xuất hiện và gọi "Hai ơi, hai ơi" một cách thân thiết và đầy tình cảm.

Khi nữ ca sĩ qua đời vào năm 2021, Dương Triệu Vũ đã bày tỏ niềm xót xa sâu sắc và viết tâm thư tiếc thương người chị thân thiết.

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