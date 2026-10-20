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Nữ nghệ sĩ rời Mỹ về Việt Nam, sống trong biệt thự vài trăm tỷ to như lâu đài

A Ly
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Cuộc sống đầy đủ về vật chất và tinh thần của nữ nghệ sĩ này khiến nhiều người nhận xét vui rằng, cô "sướng như tiên".

Nữ nghệ sĩ rời Mỹ về Việt Nam, sống trong biệt thự vài trăm tỷ to như lâu đài - Ảnh 1.

Việt Hương sinh năm 1976, là gương mặt quen thuộc của sân khấu hài và phim ảnh Việt Nam. Năm 2003, cô sang Mỹ định cư. Ba năm sau, nữ nghệ sĩ kết hôn với nhạc sĩ Hoài Phương, một Việt kiều Mỹ.

Trong thời gian chung sống, công việc khiến hai vợ chồng có lúc phải xa nhau. Việt Hương thường xuyên trở về Việt Nam đóng phim, tham gia gameshow và biểu diễn, trong khi Hoài Phương ở Mỹ chăm sóc con gái Elyza Phương Vy.

Nữ nghệ sĩ rời Mỹ về Việt Nam, sống trong biệt thự vài trăm tỷ to như lâu đài - Ảnh 2.

Vợ chồng Việt Hương.

Đầu năm 2021, Hoài Phương quyết định đưa con gái về Việt Nam sinh sống hẳn. Sau khi về Việt Nam, Hoài Phương tiếp tục theo đuổi âm nhạc và tham gia các hoạt động nghệ thuật. Cuối năm 2021, anh tổ chức liveshow kỷ niệm 30 năm hoạt động nghệ thuật. Trong khi đó, Việt Hương vẫn duy trì công việc diễn xuất, biểu diễn và tham gia các dự án nghệ thuật.

Trên màn ảnh rộng, Việt Hương góp mặt trong nhiều bộ phim điện ảnh đình đám như: Khi đàn ông có bầu, Nhà có 5 nàng tiên, Quý tử bất đắc dĩ, Gái già lắm chiêu, Chạy đi rồi tính, Xóm trọ 3D...

Năm 2024, Việt Hương gây chú ý khi đảm nhận vai bà Lệ trong phim kinh dị Ma Da. Tác phẩm đạt doanh thu hơn 127 tỷ đồng. Cùng năm, nữ nghệ sĩ tiếp tục góp mặt trong Chị Dâu, bộ phim cũng đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng.

Bên cạnh diễn xuất, Việt Hương còn tham gia kinh doanh vô cùng thành công. Nhờ sự nghiệp hoạt động nghệ thuật và công việc kinh doanh thuận lợi, cô thường được truyền thông nhắc đến với danh xưng "đại gia ngầm" của showbiz Việt.

Nữ nghệ sĩ rời Mỹ về Việt Nam, sống trong biệt thự vài trăm tỷ to như lâu đài - Ảnh 3.

Bên ngoài biệt thự của Việt Hương.

Nữ nghệ sĩ rời Mỹ về Việt Nam, sống trong biệt thự vài trăm tỷ to như lâu đài - Ảnh 4.

Một góc bên trong biệt thự.

Đầu năm 2024, gia đình Việt Hương chuyển về căn biệt thự tại TP Thủ Đức, TP.HCM. Cơ ngơi được ví như lâu đài, có diện tích khoảng 1.500m², nằm đối diện sông Sài Gòn và được định giá khoảng 300 tỷ đồng sau khi hoàn thiện nội thất.

Biệt thự có nhiều không gian sinh hoạt, sân vườn, hồ bơi riêng và phòng thu âm phục vụ công việc của Hoài Phương. Có thể thấy, hiện tại Việt Hương đang có cuộc sống vô cùng viên mãn. Sự đầy đủ về vật chất và tinh thần của nữ nghệ sĩ khiến nhiều người nhận xét vui rằng cô "sướng như tiên".

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Tags

việt hương

Hoài Phương

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