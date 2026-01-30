Nữ nghệ sĩ phải "cầu cứu" công an: Ở biệt thự 300 tỷ, tài sản siêu khủng, hôn nhân viên mãn bên chồng 2

"Cầu cứu" công an

Mới đây, chia sẻ trên báo Vietnamnet, Việt Hương cho biết, chị vừa phải cầu cứu cơ quan chức năng. Theo đó, nữ nghệ sĩ đã nộp đơn tố giác hành vi vu khống trên mạng xã hội đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM.

Nghệ sĩ cho biết từ khoảng tháng 10/2024, một số tài khoản cá nhân và kênh mạng xã hội trên các nền tảng như Facebook, YouTube, TikTok đã liên tục đăng tải các nội dung sai sự thật.

Họ còn sử dụng hình ảnh và thông tin đời tư của Việt Hương với mục đích bôi nhọ uy tín, xuyên tạc hoạt động nghề nghiệp. Những thông tin này được lan truyền với tần suất dày đặc, tạo ra dư luận không đúng bản chất sự việc khiến danh dự và uy tín của nữ nghệ sĩ bị tổn hại nghiêm trọng.

Việt Hương cho biết, các nội dung nói trên hoàn toàn không có cơ sở, không xuất phát từ bất kỳ mâu thuẫn hay tranh chấp cá nhân nào giữa chị và các chủ kênh liên quan.

"Điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, danh dự và uy tín cá nhân, tinh thần của tôi cũng như gây ảnh hưởng xấu đến đời sống cá nhân, gia đình và những người thân xung quanh", Việt Hương chia sẻ trên Vietnamnet.

Có thời điểm Việt Hương rơi vào tình trạng suy nhược cơ thể, căng thẳng nghiêm trọng đến mức phải nhập viện điều trị.

Phía nữ nghệ sĩ đã và đang chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ liên quan nhằm phục vụ việc xác minh, làm rõ nguồn gốc, nội dung và tính chất pháp lý của các thông tin sai sự thật được phát tán trên mạng xã hội.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc, mong muốn mọi thông tin được xử lý minh bạch, đúng pháp luật và chấm dứt tình trạng xâm phạm đời sống riêng tư của cá nhân trên môi trường số", đại diện pháp lý nữ nghệ sĩ cho biết thêm.

Hôn nhân viên mãn, ở biệt thự 300 tỷ

Việt Hương nổi tiếng khi tham gia Gala Cười, liên tiếp cùng các nghệ sĩ đoạt giải Nhóm hài được yêu thích từ năm 2003 đến 2005. Cô cũng đóng nhiều phim chiếu rạp như: Nhà có 5 nàng tiên, Quý tử bất đắc dĩ, Cưới chạy, Xóm trọ 3D...

Việt Hương từng trải qua một cuộc hôn nhân trước khi kết hôn với nhạc sĩ Hoài Phương và có một cô con gái. Mặc dù nhiều năm sống cách nhau nửa vòng trái đất nhưng vợ chồng nữ nghệ sĩ vẫn chung thủy, hôn nhân hạnh phúc.

Đầu năm 2021, vợ chồng Việt Hương đã về Việt Nam sinh sống sau nhiều năm định cư tại Mỹ. Thời gian qua, cặp đôi này gây choáng khi dọn về sinh sống trong căn biệt thự ở Thủ Đức cũ, rộng tới 1.500m2, có giá 300 tỷ bao gồm cả tiền nội thất.

Tổ ấm của diễn viên Việt Hương và ông xã Hoài Phương có 3 tầng, 1 hầm để xe, bể bơi rộng rãi. Biệt thự xa hoa này còn có view đắc địa nhìn thẳng ra sông Sài Gòn.

Tờ Phụ nữ số đưa tin, bên cạnh căn biệt thự này, Việt Hương còn sở hữu nhiều bất động sản giá trị sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật chăm chỉ.

Tại Mỹ, vợ chồng nữ nghệ sĩ sở hữu căn biệt thự rộng rãi tại California với thiết kế hiện đại. Ở TP.HCM ngoài căn biệt thự 300 tỷ, gia đình nữ nghệ sĩ từng sinh sống trong căn nhà 5 tầng.

Việt Hương còn có thương hiệu mỹ phẩm riêng, nhà hàng... Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ trên sóng livestream: "Tôi nói thật, bây giờ tôi ngưng làm ở nhà cũng không chết đói vì từ bé tôi đã ra đường buôn bán, giờ buôn đất đủ sống rồi. Mới hôm qua tôi trúng miếng đất lời 2 tỉ đồng".

Việt Hương còn là người đam mê trang sức đắt đỏ tuy nhiên cô không thích khoe mẽ hay đeo để nhằm mục đích thể hiện bản thân. "Tôi có cả một hộp bông tai, toàn bông tai hàng hiệu, nhưng tôi không bao giờ đeo những gì lố quá khi làm từ thiện, mà chỉ chọn những loại bông tai nền nã.

Tôi mua hột xoàn nhiều tới mức cửa hàng hột xoàn thiếu điều ẵm tôi, đút đồ ăn cho tôi nhưng tôi không đeo trang sức nào trên người hết. Tôi không bao giờ ăn mặc lố lăng, hàm hồ", tờ Phụ nữ số trích lời Việt Hương nói.

Về phương tiện di chuyển, báo Lao Động viết, Việt Hương có bộ sưu tập xe hơi trị giá hàng tỉ đồng. Cô từng tặng xe cho nhân viên và đồng nghiệp như diễn viên Hoàng Mập, hay mua xe cứu thương trị giá 2,5 tỉ đồng phục vụ công tác thiện nguyện.