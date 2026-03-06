Nữ nghệ sĩ ở Mỹ bị hăm dọa

Mới đây, danh hài Thúy Nga đã tâm sự về việc đi diễn lại sau một thời gian dài tập trung kinh doanh buôn bán để mưu sinh trên đất Mỹ.

Cô nói: "Đầu năm nay tôi đi diễn lại, diễn cả kịch dài và nhận làm MC cho mấy show cùng Leon Vũ. Cũng may là tôi với Leon Vũ thân thiết với nhau mấy chục năm qua, nên làm MC kết hợp rất ăn ý, được Tổ thương nên dẫn khán giả cười dữ lắm.

Thúy Nga

Chúng tôi đi diễn về bầu show gọi điện bảo khán giả khen quá trời, khiến tôi rất vui. Vì thế, tôi nghĩ có thể năm nay tôi sẽ trở lại đi show, làm MC cùng Leon Vũ.

Tôi cũng mới vừa đi show về xong, cũng vui là đi show nào cũng thành công, khán giả rất thích".

Tiếp đó, Thúy Ng kể về một sự cố cô gặp phải trong lúc bán hàng online: "Tôi bán hàng thế này bị mất rất nhiều hàng khi ship đi mà toàn hàng đắt tiền.

Đa phần các chị khách mua quen lâu năm của tôi đều thông cảm và chờ bưu điện giải quyết, nhưng phải mất khá lâu, phải mất hơn một tháng. Bên bưu điện cứ nói sẽ đền bù, nhưng đa phần là không thấy đâu.

Về phía mình, tôi vẫn đền bù cho khách bằng cách tự bỏ tiền túi, chứ chờ bưu điện thì dài cổ.

Nhưng có một chị khách lần đầu mua hàng của tôi, mua một đơn hàng rất ít tiền, nhưng bị mất hàng khi ship. Tôi bảo chị ấy cứ chờ đi để bưu điện giải quyết, nhưng hơn 2 tuần không thấy đâu.

Thế là chị ấy hăm dọa, gây áp lực với tôi luôn vì nghĩ tôi cầm tiền bom hàng, không chịu ship, trong khi đơn hàng chỉ có 100 đô. Chị ấy còn bảo tôi là nghệ sĩ mà lừa gạt, dọa sẽ bóc phốt tôi lên mạng.

Tôi vẫn bình tĩnh, bảo chị ấy cứ chờ đi xem sao rồi tôi sẽ hoàn tiền. Trong lúc chờ bưu điện giải quyết thì chị ấy gọi điện cho tôi liên tục. Tôi đành phải chấp nhận đền tiền cho chị ấy, nhưng chỉ đền tiền hàng thôi còn tiền ship thì thôi vì tiền đó là phía bưu điện nói, không liên quan đến tôi.

Tôi đã giải thích như vậy rồi, nhưng chị ấy không chịu, cứ 5 giờ sáng là gọi điện cho tôi để chất vấn sao không chịu trả tiền, khiến tôi vô cùng áp lực, stress".