Nữ nghệ sĩ nổi tiếng từ "đệ nhất vedette" đến mẹ đơn thân bản lĩnh, U45 vẫn đẹp rực rỡ

Từ "đệ nhất vedette" đến mẹ đơn thân bản lĩnh

Siêu mẫu Anh Thư là một trong những gương mặt biểu tượng của làng mẫu Việt Nam đầu những năm 2000. Cô được xem là "đệ nhất vedette" của thế hệ người mẫu đời đầu, nổi bật với chiều cao 1,72m, gương mặt sắc lạnh, thần thái quyến rũ cùng phong cách catwalk đầy bản lĩnh. Trong thời kỳ đỉnh cao, sao nữ là lựa chọn hàng đầu của nhiều nhà thiết kế lớn, xuất hiện dày đặc trên các sàn diễn thời trang và trang bìa tạp chí danh tiếng.

Không chỉ thành công trong lĩnh vực người mẫu, cô còn ghi dấu ấn mạnh mẽ khi lấn sân sang điện ảnh. Ở tuổi U45, sau nhiều biến cố đời tư, Anh Thư vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi nhan sắc rực rỡ, cuộc sống tự chủ và quan điểm tình yêu đặc biệt.

Anh Thư tên đầy đủ là Nguyễn Thị Anh Thư, sinh năm 1982 tại Tp.HCM. Cô bước chân vào làng giải trí từ rất sớm và nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật của thời trang Việt. Người đẹp từng lọt Top 22 Hoa hậu Việt Nam 2000 và Top 10 Hoa hậu Ảnh Việt Nam 2001, trước khi vươn lên vị trí vedette hàng đầu.

Không chỉ dừng lại ở sàn diễn, Anh Thư còn tạo dấu ấn mạnh mẽ trong lĩnh vực phim ảnh. Vai diễn trong bộ phim Những cô gái chân dài đã đưa tên tuổi của cô lên hàng ngôi sao, giúp cô giành giải Nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình tại Mai Vàng 2004.

Siêu mẫu Anh Thư ngày trẻ.

Từng là một trong những chân dài nổi bật của làng mẫu Việt đầu những năm 2000, Anh Thư ghi dấu ấn với chiều cao nổi trội, gương mặt sắc sảo và thần thái lạnh lùng. Cô phủ sóng rộng khắp từ sàn catwalk, quảng cáo đến màn ảnh, trở thành một trong những người mẫu đắt giá nhất Việt Nam. Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, cô bất ngờ rút lui khỏi ánh đèn sân khấu, dành phần lớn thời gian cho gia đình và cuộc sống riêng.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này của nữ nghệ sĩ lại không trọn vẹn. Sau này, cô lựa chọn ly hôn và trở thành mẹ đơn thân. Đây là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời Anh Thư.

Thời điểm mới ly hôn, dù đối diện không ít khó khăn, người đẹp vẫn giữ được sự mạnh mẽ và tích cực. Nữ siêu mẫu từng cho biết, ở hiện tại, ba điều quan trọng nhất với cô là sức khỏe, con trai và sự ổn định kinh tế.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Anh Thư lựa chọn làm mẹ đơn thân và gần như "ở ẩn" khỏi showbiz suốt nhiều năm. Phải đến vài năm trở lại đây, công chúng mới thấy cô xuất hiện đều đặn hơn trong các vai trò người mẫu, diễn viên, huấn luyện viên tại các chương trình đào tạo người mẫu, cũng như tham gia nhiều sự kiện thời trang.

Hiện tại, Anh Thư sinh sống cùng con tại Tp.HCM, tập trung vào hoạt động kinh doanh riêng, đồng thời thi thoảng góp mặt tại các sự kiện, thực hiện những bộ ảnh thời trang hoặc tham gia các dự án nghệ thuật phù hợp với mình.

Hạnh phúc dù không cần hôn nhân

Sau một thời gian vắng bóng, Anh Thư trở lại showbiz với hình ảnh ngày càng mặn mà, quyến rũ. Ở tuổi 44, cô vẫn giữ được vóc dáng nóng bỏng cùng thần thái cuốn hút.

Nhan sắc trẻ đẹp, vóc dáng gợi cảm đáng ngưỡng mộ của Anh Thư ở tuổi U45.

Bí quyết giữ gìn sự trẻ trung của Anh Thư không nằm ở những phương pháp phức tạp, mà đến từ lối sống khoa học và tinh thần tích cực. Cô duy trì thói quen tập luyện chăm chỉ, ăn uống lành mạnh và đặc biệt là giữ tâm lý thoải mái.

Nữ siêu mẫu chia sẻ rằng, trước đây do áp lực nghề nghiệp, cô phải ăn kiêng khắt khe, dẫn đến sức khỏe không ổn định. Nhưng hiện tại, khi không còn bị ràng buộc bởi "chuẩn mực người mẫu", cô sống thoải mái hơn, ăn uống đơn giản và chú trọng cân bằng tinh thần.

Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, Anh Thư còn khiến công chúng quan tâm khi chia sẻ về đời sống tình cảm. Theo nữ nghệ sĩ, hiện tại cô đang có một mối quan hệ tình cảm ổn định. Bạn trai của người đẹp được cho là rất yêu thương, chiều chuộng và tôn trọng mọi lựa chọn của cô. Tuy nhiên, cô vẫn giữ quan điểm rõ ràng là không cần kết hôn để chứng minh tình yêu.

Lần hiếm hoi Anh Thư tham gia một show thời trang lớn trong năm vừa qua. Ảnh: FBNV.

Ở thời điểm hiện tại, Anh Thư có cuộc sống khá kín tiếng. Cô tập trung cho công việc, chăm sóc con trai, duy trì lối sống lành mạnh với tập luyện, ăn uống điều độ. Trên mạng xã hội, nữ siêu mẫu thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh đời thường giản dị, những chuyến đi ngắn hoặc khoảnh khắc làm việc, thay vì phô trương đời sống cá nhân.

Sau nhiều biến cố, Anh Thư không còn vội vàng với tình yêu. Cô cho rằng hạnh phúc đến muộn không phải là điều đáng sợ, điều quan trọng là không chọn sai người chỉ vì sợ cô đơn.