Nữ nghệ sĩ nổi tiếng một thời, nay bệnh nặng không nói được

Từng là một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng, sở hữu giọng hát cao và khỏe, vậy mà hiện tại, nghệ sĩ Khánh Ngọc đã không còn khả năng nói chuyện. Bệnh tình khiến cô chỉ có thể giao tiếp bằng ký hiệu hoặc viết chữ. Cũng vì thế, nữ nghệ sĩ luôn phải mang theo bút và sổ tay để ghi lại những điều muốn nói với người đối diện.

Nghệ sĩ Khánh Ngọc chỉ có thể giao tiếp bằng giấy, bút.

Mới đây, nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký đã tới thăm nghệ sĩ Khánh Ngọc hiện đang bị ung thư giai đoạn cuối, tình cảnh vô cùng khó khăn. Nghệ sĩ Phi Phụng xót xa thốt lên: "Trời ơi, chưa bao giờ chúng tôi đi thăm nghệ sĩ mà gặp một trường hợp thương tâm như thế này. Khánh Ngọc bị ung thư 2 năm nay rồi, giờ còn không nói được".

Theo chia sẻ, nghệ sĩ Khánh Ngọc đã chuyển về Cà Mau sinh sống suốt 20 năm. Cô bị ung thư thanh quản, phải phẫu thuật thông khí quản nên không nói được. Cả quá trình điều trị, cô chỉ có đủ tiền để xạ trị một lần và hóa trị một lần.

Nghệ sĩ Khánh Ngọc phải lên Tp.HCM để phẫu thuật thông khí quản, xong lại về Cà Mau. Cô có bảo hiểm hỗ trợ nhưng mỗi lần xạ trị cũng mất 7 triệu sau khi trừ bảo hiểm, chưa tính tiền đi lại. Kể cả sau này xạ trị xong, cô cũng không thể nói được nữa do thanh quản đã bị ảnh hưởng nặng. Cô cũng may mắn được một số bạn bè giúp đỡ vì thương xót cho hoàn cảnh khó khăn của cô.

Khánh Ngọc thời trẻ.

Dù là nữ nghệ sĩ cải lương có tiếng một thời, song Khánh Ngọc phải xoay đủ nghề để mưu sinh.

Nghệ sĩ Khánh Ngọc sinh năm 1968, từng đi đoàn Sài Gòn 1 cùng NSND Thanh Điền, NSND Thanh Kim Huệ, thường hát đào nhì, đào ba. Trong đó, vở tuồng nổi tiếng nhất cô từng đóng là Yêu và ghen - một trong những vai diễn đáng nhớ trong sự nghiệp.

Cuộc sống riêng của nữ nghệ sĩ cũng không kém phần trắc trở. Cô có hai con, một trai, một gái. Con trai bị chậm phát triển, còn con gái vẫn đang đi học. Nhờ cha mẹ cho một căn nhà tại Cà Mau, cô đưa các con về đây sinh sống. Trung bình ba tháng, cô lại phải lên TP.HCM để tái khám.

Nghệ sĩ cải lương Khánh Ngọc hiện tại.

Không thể đi hát, nghệ sĩ Khánh Ngọc phải xoay đủ nghề để mưu sinh. Thế nhưng không có duyên bán hàng, việc gì cô làm cũng thất bại, khiến cuộc sống càng thêm chật vật. Hiện tại, vì không có tiền điều trị nên cô chỉ uống thuốc nam để cầm cự.

Ước mơ của nữ nghệ sĩ - một người từng đứng trên sân khấu với ánh hào quang rực rỡ giờ đây lại giản dị và nghẹn ngào: "Sống thêm 5 năm để thấy hai con lớn lên, trưởng thành".