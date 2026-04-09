Nữ nghệ sĩ là mẹ đơn thân U50, Phó viện trưởng được đại gia miền Tây yêu say đắm

Mới đây, Phi Thanh Vân thu hút sự chú ý khi đăng tải một dòng trạng thái mang đậm màu sắc tích cực về phong cách sống và quan điểm làm đẹp của phụ nữ hiện đại.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Một ngày nhẹ nhàng nhưng vẫn thật "đúng gu" của Vân… Chỉ cần một outfit đủ tinh tế, một nụ cười thật tươi và một tâm thế sẵn sàng là có thể bước ra ngoài với sự tự tin trọn vẹn. Phụ nữ không cần quá cầu kỳ… chỉ cần biết mình là ai, muốn gì và luôn giữ được thần thái riêng của mình. Mỗi ngày trôi qua đều là một cơ hội để mình đẹp hơn không chỉ ở bên ngoài mà còn ở năng lượng bên trong. Và Vân chọn… luôn xuất hiện với phiên bản tốt nhất của chính mình".

Dòng trạng thái nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng đây không chỉ là chia sẻ về phong cách cá nhân mà còn phản ánh hành trình trưởng thành, tự tin và làm chủ cuộc sống của Phi Thanh Vân sau nhiều biến cố.

Phi Thanh Vân và con trai được đại gia miền Tây đưa về ăn Tết cùng gia tộc.

Nữ nghệ sĩ hạnh phúc khi được chồng yêu thương, gia đình chồng đón nhận.

Vào dịp Tết vừa rồi, cô được chồng đưa về quê sum họp với đại gia đình nhà chồng, được mọi người đón nhận, yêu thương. Trên trang cá nhân, Phi Thanh Vân đã chia sẻ đầy hạnh phúc và cảm kích: "Tết năm nay khép lại trong sự ấm áp, bình an và tràn đầy biết ơn. Sau những ngày đầu năm trang nghiêm cúng Phật và tưởng nhớ ông bà, cha mẹ tại nhà riêng, Phi Thanh Vân cùng ông xã và con trai đã dành hai ngày trở về quê, sum họp bên bố chồng và đại gia đình. Đó là khoảng thời gian thật ý nghĩa khi được quây quần cùng các anh chị em, họ hàng và những người thân yêu bên nhà chồng.

Những bữa cơm giản dị, những câu chuyện rộn ràng tiếng cười đã làm cho tình thân thêm gắn kết, ấm áp và trọn vẹn hơn bao giờ hết. Những ngày còn lại của kỳ nghỉ, gia đình dành thời gian đi chùa lễ Phật, cầu nguyện bình an, sức khỏe và thuận duyên cho tất cả.

Vân cũng lên Bảo Lộc, thắp hương tại nhà máy với lòng thành kính, mong một năm mới hanh thông, vững vàng và phát triển bền vững. Xen giữa những chuyến đi là những buổi gặp gỡ bạn bè, anh chị em thân thiết - những người đã luôn đồng hành, chia sẻ và nâng đỡ nhau trong cuộc sống.

Vân xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình chồng, đặc biệt là bố, cùng các gia đình sui gia, đã luôn yêu thương, đón nhận và dành cho Vân sự ấm áp như người thân ruột thịt. Cảm ơn các chị em dâu đảm đang, hiếu thảo, luôn giữ gìn nếp nhà và lan tỏa năng lượng yêu thương. Cảm ơn các em chồng tình cảm và các cháu nhỏ đáng yêu đã mang đến thật nhiều niềm vui.

Biết ơn tất cả những lương duyên thiện lành đã cho Vân một đại gia đình đầy tình thương và sự gắn kết. Một mùa xuân không chỉ là khởi đầu của năm mới, mà còn là dịp để mỗi người thêm trân trọng giá trị của gia đình, của tình thân và của những điều bình dị nhưng thiêng liêng nhất trong cuộc sống. Chào một năm mới an lành - hạnh phúc - đủ đầy trọn vẹn".

Phi Thanh Vân.

Phi Thanh Vân tên thật là Nguyễn Thị Thanh Vân, sinh năm 1982 tại Hà Nội. Từng hoạt động với vai trò người mẫu nhưng tên tuổi Phi Thanh Vân được biết đến rộng rãi nhờ phim ảnh. Các bộ phim cô từng tham gia như: Cô gái xấu xí, Những thiên thần áo trắng, Cô dâu đại chiến, Hồn ma siêu quậy...

Ngoài nghệ thuật, Phi Thanh Vân còn đảm nhận chức Phó Viện trưởng Viện Phát triển Văn hóa, Thương hiệu và Phát triển Nguồn nhân lực, trực thuộc Hiệp hội Làng nghề Việt Nam.

Về đường tình duyên sau 2 lần tan vỡ hôn nhân và làm mẹ đơn thân, Phi Thanh Vân đang có chuyện tình lãng mạn, yêu say đắm với đại gia miền Tây hơn cô khoảng 10 tuổi. Cặp đôi từng dự định tổ chức đám cưới cuối năm 2025 nhưng do quá bận rộn nên vẫn tạm hoãn kế hoạch.



