Nữ nghệ sĩ là mẹ đơn thân rời showbiz Việt sang Mỹ định cư: "Có những nỗi niềm đau thấu tâm can"

Li La |

"Ngẫm nhìn lại thấy cuộc đời là khổ nhiều hơn sướng", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Mới đây, nghệ sĩ hài Thúy Nga thu hút sự chú ý khi chia sẻ dòng trạng thái đầy tâm trạng trên trang cá nhân. Ở ngưỡng tuổi cận kề 50, nữ nghệ sĩ có nhiều chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc đời khiến người hâm mộ không khỏi đồng cảm.

Cụ thể, cô viết: "Quay qua quay lại gần 50 tuổi xuân! Ngẫm nhìn lại thấy cuộc đời là khổ nhiều hơn sướng, có những nỗi niềm đau thấu tận tâm can nhưng vẫn luôn phải mỉm cười lạc quan trước cuộc sống! An nhiên, tự tại… trước nhiều thử thách cuộc đời".

Dòng chia sẻ ngắn gọn nhưng chất chứa nhiều suy tư nhanh chóng nhận được nhiều tương tác. Nhiều khán giả để lại bình luận động viên, cho rằng dù trải qua không ít thăng trầm, Thúy Nga vẫn giữ được tinh thần lạc quan và năng lượng tích cực.

Được biết, sau nhiều biến cố cá nhân, nữ nghệ sĩ đã sang Mỹ định cư từ những năm 2010 để phát triển sự nghiệp và ổn định cuộc sống. Thời gian gần đây, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị, xen lẫn các triết lý sống nhẹ nhàng, bình thản. Những tâm sự về tuổi tác, cuộc đời hay hành trình làm mẹ đơn thân của cô luôn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Thúy Nga sinh năm 1976, là một trong những nữ nghệ sĩ hài quen mặt với khán giả Việt Nam. Cô được đào tạo bài bản tại Trường Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM và sớm ghi dấu ấn với lối diễn xuất duyên dáng, tự nhiên. Tên tuổi Thúy Nga gắn liền với sân khấu kịch. Nhờ khả năng hóa thân đa dạng, cô nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu thích ở cả trong nước lẫn hải ngoại.

Năm 2011, Thúy Nga sang Mỹ định cư và tiếp tục hoạt động nghệ thuật, chủ yếu tham gia biểu diễn trong cộng đồng người Việt. Bên cạnh đó, cô cũng phát triển mạnh trên mạng xã hội với các nội dung đời sống, vlog cá nhân.

Về đời tư, Thúy Nga từng trải qua hôn nhân đổ vỡ. Sau ly hôn, cô một mình nuôi con gái và lựa chọn cuộc sống mẹ đơn thân. Dù gặp không ít khó khăn trong hành trình làm mẹ nơi đất khách, nữ nghệ sĩ vẫn luôn thể hiện sự mạnh mẽ, tích cực và dành trọn tình yêu thương cho con.

Ở tuổi gần 50, Thúy Nga chọn lối sống an nhiên, kín tiếng hơn về tình cảm. Những chia sẻ gần đây cho thấy cô đang hướng đến sự bình yên nội tâm sau nhiều biến cố, đúng như tinh thần mà nữ nghệ sĩ vừa trải lòng: dẫu có "đau thấu tận tâm can" vẫn chọn cách mỉm cười để bước tiếp.

