Nữ nghệ sĩ chuyên cứu giúp người nghèo: "Tôi bị khán giả phản ứng dữ dội quá, sợ"

Vừa qua, tại chương trình Gõ cửa trái tim, nghệ sĩ Phương Dung (người được mệnh danh là ác nữ màn ảnh) đã chia sẻ lý do vì sao cô gắn liền với vai phản diện.



Cô nói: "Người ta thường nói giày dép còn có số đo. Size của tôi là vai ác, vai phản diện, chỉ đóng loại vai đó là hợp.

Phương Dung trong vai phản diện

Cũng có những đạo diễn mạnh tay giao cho tôi loại vai hiền lành, cam chịu, nhẫn nhục. Loại vai này hợp với tính cách thường ngày của tôi nhưng thực sự không thành công lắm. Tôi chỉ diễn được tròn vai thôi chứ không xuất sắc. Vì thế nên cứ vai ác, dữ dằn, nhiều chuyện là người ta nghĩ tới tôi.

Ở ngoài thì tôi rất hiền nhưng mấy người trong nhóm Youtube của tôi lại rất sợ tôi dù tôi không phải lớn tuổi nhất. Chị Phi Phụng mới là người lớn tuổi nhất trong nhóm, đàn chị của tôi nhưng không hiểu sao mấy người còn lại sợ tiếng nói của tôi.

Tại những lúc bực bội tôi hay lớn tiếng. Không chỉ thành viên nhóm Ngũ Long Du Ký, cả phim trường, những người xung quanh đều im re, sợ tôi mỗi khi tôi lớn tiếng. Vì thế nên tôi tự nhận thấy mình cũng hơi nóng tính.

Tôi rất hay được giao các vai đánh ghen. Diễn cảnh đánh ghen rất khó và tốn nhiều sức vì vừa phải la hét, khóc lóc vừa phải lao vào giành giật, lăn lộn. Tôi chỉ cần đóng một set là ăn ngay, không cần quay lại".

Nữ nghệ sĩ hào hứng kể về vai diễn để đời của mình: "Vai phản diện gây dấu ấn nhất của tôi là Tào Thị trong phim Phạm Công – Cúc Hoa. Phim đó tới giờ cũng phải hơn 30 năm. Vai đó đeo đuổi tôi tới tận bây giờ.

Hồi đó mọi người còn chưa thấu hiểu được vai diễn chỉ là diễn xuất của diễn viên nên tôi bị ghét lắm. Từ người lớn tới con nít đều ghét tôi. Sau này có phim ảnh nhiều, họ mới hiểu được đó chỉ là diễn xuất nhưng họ vẫn nhớ và ấn tượng với vai diễn Tào Thị của tôi.

Lúc mới đóng phim xong, tôi bị khán giả phản ứng dữ dội quá nên cũng sợ. Bạn bè đồng nghiệp còn bảo tôi: "Dung ơi sao mày đóng cái vai dữ quá để bị ghét, giờ ra đường cứ hồi hộp lo sợ". Tôi có một chút sợ, hối hận, rằng tại sao mình lại nhận vai đó. Sau này tôi mới biết đó là quyết định đúng đắn. Nhờ nhận vai đó mà tôi thành công".

Nghệ sĩ Phương Dung là gương mặt gạo cội của màn ảnh Việt, người từng khiến khán giả "ghét cay ghét đắng" qua những vai diễn phản diện, sắc sảo và độc ác trên phim. Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh đanh đá trên màn ảnh, ngoài đời bà lại là một phụ nữ có tấm lòng nhân hậu và ấm áp.

Hiện nay, bà cùng nhóm Ngũ Long Du Ký (gồm các nghệ sĩ như Phi Phụng, Thụy Mười...) đã tạo nên một hành trình thiện nguyện đầy ý nghĩa. Nhóm chuyên tìm kiếm, thăm hỏi và hỗ trợ những nghệ sĩ nghèo, neo đơn hoặc đang chống chọi với bệnh tật hiểm nghèo.

Bằng sự chân thành và quyết tâm, Phương Dung đã biến sức ảnh hưởng của mình thành nguồn lực vật chất lẫn tinh thần để sưởi ấm những mảnh đời bất hạnh trong giới giải trí. Những video chân thực của nhóm không chỉ lan tỏa sự xúc động mà còn kêu gọi được cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ.

Hình ảnh "ác nữ" ngày nào giờ đây đã được thay thế bằng biểu tượng của sự sẻ chia và lòng trắc ẩn. Bà chứng minh rằng hào quang rực rỡ nhất của một người nghệ sĩ chính là tình thương dành cho đồng nghiệp lúc sa cơ. Sự thành công của Ngũ Long Du Ký chính là minh chứng cho việc dùng lòng tốt để kết nối những tâm hồn.