Nam NSƯT là giảng viên nói về tình bạn với Lâm Chí Khanh, Minh Thuận

Vừa qua, tại buổi trò chuyện với đạo diễn Khương Dừa, NSƯT Minh Nhí đã chia sẻ về tình bạn giữa anh và cố ca sĩ Minh Thuận.

Anh nói: "Minh Thuận và tôi ngày đó thân nhau lắm. Tôi thì lớn hơn Minh Thuận nhưng toàn xưng mày tao vì thân nhau quá. Minh Thuận cũng tốt bụng vô cùng.

Chính Minh Thuận là người cho tôi vay 7 cây vàng để mua nhà. Lúc đó, tôi chưa có nhà, muốn mua một căn nhà giá 14 cây vàng nhưng chỉ có nửa tiền, Minh Thuận thấy thế đưa tôi vay luôn 7 cây vàng, còn giục tôi mua nhà đi.

Tôi cầm 7 cây vàng của Minh Thuận đi mua nhà nhưng chỉ trong vòng 1 tháng là tôi trả hết được 7 cây vàng. Ngày đó tôi nhiều show nên chỉ một tháng để ra được 7 cây vàng.

Minh Thuận hay tới nhà tôi chơi lắm. Tôi để một kệ giày ở nhà và sắp xếp ngay ngắn giày một bên, dép một bên, giày đen bên dưới, giày trắng bên trên. Tính tôi rất kỹ. Nhưng Minh Thuận cứ đến chơi là tung hết giày ra.

Kể cả lúc tôi đi diễn không có nhà thì Minh Thuận vẫn tới chơi. Tôi đi diễn về thấy giày dép tung lên là biết ngay Minh Thuận tới. Vì chúng tôi thân quá nên Minh Thuận lại nhà tôi thường xuyên như thế, có cả Hữu Bình, Lâm Chí Khanh.

Hồi đó Minh Thuận và Hữu Bình, Lâm Chí Khanh hay ghé nhà tôi chơi. Tôi cứ đi diễn thì mấy đứa nó ở nhà tôi chơi.

Tôi về mở tủ quần áo là thấy xộc xệch, biết ngay Minh Thuận vừa tung lên. Phải người khác là tôi chửi ngay, nhưng Minh Thuận thì không vì nó cho tôi vay tiền mua nhà, nên phải nhịn.

Thời đó, Minh Thuận cũng nổi tiếng nên có tiền. Với lại nhà Minh Thuận giàu sẵn, không thiếu thốn gì. Bây giờ nhớ lại những kỷ niệm đó tôi thấy vui lắm".

Nghệ sĩ Minh Nhí không chỉ là một danh hài mà còn là giảng viên tại Trường Sân khấu - Điện ảnh, nơi anh đã cống hiến tâm huyết cho sự nghiệp trồng người suốt nhiều thập kỷ. Với phong cách giảng dạy hóm hỉnh nhưng cực kỳ nghiêm khắc, anh luôn đòi hỏi học trò sự chỉn chu và đạo đức nghề nghiệp lên hàng đầu.

Dưới bàn tay nhào nặn của "phù thủy" Minh Nhí, nhiều thế hệ diễn viên ngôi sao như Việt Hương, Thúy Nga, Cao Minh Đạt đã được khai phá tiềm năng và tỏa sáng rực rỡ. Dù ở vai trò nào, nghệ sĩ Minh Nhí vẫn giữ được cái tâm trong sáng, luôn tận tụy dìu dắt những gương mặt trẻ vượt qua khó khăn để bám trụ với nghề.

