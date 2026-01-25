Nữ nghệ sĩ chia tay bạn trai 20 năm, đi diễn ở Mỹ thì gặp chồng

Vừa qua, tại chương trình Gõ cửa trái tim, nghệ sĩ Phương Dung đã chia sẻ về sự chua xót của mình khi quay lại sân khấu sau một thời gian dài bỏ nghề để đi theo tiếng gọi tình yêu, phải bán bánh cuốn vỉa hè.

Phương Dung

Cô nói: "Nhiều lần tôi bật khóc vì nhớ nghề. Thường thường học trường Sân khấu Điện ảnh phải 4 năm mới được ra trường. Tôi mới học năm thứ hai đã được cô Kim Cương mời về đoàn kịch nói, diễn vai chính trong đoàn luôn, hầu như đêm nào cũng diễn.

Thời điểm đó đâu nhiều phim ảnh, gameshow như bây giờ. Chỉ có diễn sân khấu và cả thành phố cũng chỉ có vài đoàn kịch. Tôi nghĩ mình không thể trở về với nghề được nữa rồi.

Cơ may đến khi tôi đang bán bánh cuốn thì gặp chú phó đoàn của đoàn kịch nói Kim Cương lúc đó mới được điều sang đoàn kịch nói Bông Hồng. Chú ấy tình cờ đi qua chỗ tôi ngồi bán bánh cuốn thì đi vào ăn và nhận ra tôi. Cả tôi và chú đều khóc.

Chú bảo chú đang làm trưởng đoàn kịch nói Bông Hồng, kêu tôi về đoàn diễn lại, chú sẽ cho tôi ở một căn phòng riêng trong đoàn. Chú sẽ hỗ trợ tôi. Từ đó, tôi trở về với nghề bằng cách làm diễn viên cho đoàn kịch nói Bông Hồng.

Lúc đó tôi đã chấm dứt tình yêu với anh bạn kia. Tôi sống rất chung thủy, suốt thời gian quen người đó là mười mấy, hai chục năm, tôi chỉ biết cần cù đi làm kiếm tiền. Tới khi chia tay tôi mới quay về với nghề sau 20 năm.

Sau khi đi diễn lại, tôi có sang Mỹ lưu diễn và gặp chồng của tôi bên đó. Tới giờ cũng là 15 năm tôi và chồng quen nhau. Tuy cũng đã ly hôn nhưng chúng tôi chọn làm bạn tri kỷ với nhau.

Để trở lại như bây giờ là cả một quá trình nhẫn nại, chịu đựng của tôi. Các bạn trẻ bây giờ nổi lên dễ vì chỉ cần vài gameshow, tiểu phẩm hài là vụt lên. Tôi ngày đó chỉ có duy nhất sân khấu kịch nói.

Trong lúc đỉnh cao, cơ hội đến tôi lại bỏ đi nên khi trở lại sân khấu chua cay lắm! Tôi phải đóng những vai phụ, nhiều khi chỉ được ra sân khấu nói 1 câu. Nhưng tôi không bỏ.

Nhiều khi tôi nản quá đi tấu hài với anh Hữu Phước, rong ruổi nay đâu mai đó. Tới tận bây giờ, tôi vẫn mỗi ngày ở phim trường, sân khấu để diễn".