Nữ nghệ sĩ cả nước biết mặt gửi về 2500 USD: "Tôi không kêu gọi từ thiện, bây giờ nhạy cảm lắm"

Mới đây, tại một livestream, ca sĩ Mai Thiên Vân đã chia sẻ về hành trình thiện nguyện ủng hộ bà con miền Trung bị bão lũ. Cô nói: "Vừa rồi bão lũ ở miền Trung, một số người quen của tôi ở Phú Yên cũ, Nha Trang nói rằng tình hình rất khó khăn.

Một số em có cầu cứu tôi rằng nước lũ rút đi rồi nhưng sách vở ướt hết, không có sách đi học. Vì thế nên hôm nọ tôi đi hát cho nhà thờ cũng có kêu gọi rằng khán giả giúp được gì thì giúp cho các em có sách đi học.

Mai Thiên Vân, Thúy Nga và Tuấn Cảnh

Một số cô chú nghe được có lại đưa cho tôi ít tiền, đếm được 340 đô. Tôi sẽ cầm 340 đô này để gửi về Việt Nam. Tôi cũng sẽ hỏi em đó thống kê giúp tôi danh sách những em học sinh cần sách vở đi học để tôi hỗ trợ.

Tôi sẽ phụ trách phần sách vở cho học sinh. Ai giúp được thì cứ liên hệ với tôi. Tôi quyên góp được thêm bao nhiêu thì sẽ gửi về Phú Yên".

Danh hài Thúy Nga nghe vậy cũng nói: "Đợt vừa rồi bão lũ ở Nha Trang quê tôi, tôi cũng gửi về cho em gái kết nghĩa 2500 đô, để lo 2000 phần ăn cho bà con.

Thúy Nga

Sau đó, tôi có chia sẻ câu chuyện lên kênh Youtube của tôi và được một số anh chị ủng hộ chút tiền, đến nay cũng được 600 đô rồi. Có một khán giả ở Mỹ cũng bảo tôi nếu cuối tuần này bạn ấy qua khu nhà tôi thì sẽ gửi tôi 500 đô nữa. Như vậy là tôi có 1100 đô.

Tôi sẽ gửi 1100 đô này về cho em gái ở Nha Trang, để giúp tôi đi lo cho một số bà con. 1100 đô thực ra cũng không nhiều, nhưng giúp được đến đâu thì giúp. Tôi bỏ 2500 đô lo 2000 phần ăn mà cũng không thấm vào đâu, quay qua quay lại vẫn không đủ.

Vì vậy, tôi mong mọi người góp sức chung tay với chúng tôi. Mọi người có thể gửi tiền cho tôi hoặc Mai Thiên Vân để chúng tôi gửi về cho bà con.

Từ trước tới giờ cách làm từ thiện của tôi là không kêu gọi. Tôi nghĩ cứ tự mình bỏ tiền ra trước rồi giúp được đến đâu thì giúp, ai thấy mình làm thì sẽ liên hệ. Tôi không kêu gọi từ thiện, mọi thứ bây giờ nhạy cảm lắm.

Nhưng vì vừa rồi tôi kể câu chuyện ra thì mọi người có gửi tiền cho tôi, nên tôi mới thông báo vậy. Năm nay kinh tế ở đâu cũng đi xuống. Ngay cả bên Mỹ này kinh tế cũng xuống dữ lắm, buôn bán chậm, bà con bên này cũng khó khăn lắm, nên không có nhiều tiền gửi về như xưa. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cố gắng góp được chút nào hay chút ấy".