Nữ nghệ sĩ cả nước biết mặt, 2 lần đò, tuổi 80 sống một mình trong biệt thự 1.200m2, chuyên tâm tu tập

NSND Bạch Tuyết là tên tuổi lớn của sân khấu cải lương Việt Nam. Bà được mệnh danh là “cải lương chi bảo” (bảo vật của giới cải lương) với vô số giải thưởng.

Tên tuổi của nữ nghệ sĩ sinh năm 1945 gắn liền với nhiều vở diễn kinh điển như: Thái hậu Dương Vân Nga, Đời cô Lựu, Tuyệt tình ca, Lục Vân Tiên... Với sự nghiệp đồ sộ và những cống hiến to lớn cho nền nghệ thuật nước nhà, bà được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2012.

NSND Bạch Tuyết.

Sự nghiệp lừng lẫy nhưng NSND Bạch Tuyết lại khá lận đận về tình duyên. Bà từng trải qua 2 cuộc hôn nhân, nhưng không thể đi tới cái kết trọn vẹn.

Nữ nghệ sĩ kết hôn lần đầu với cầu thủ bóng đá Tam Lang vào năm 1967. Cả hai nghĩa nặng tình sâu, nhưng rồi vẫn phải chia tay vì bà nhiều năm không thể sinh con.

Sau này, Bạch Tuyết gặp gỡ và có tình cảm với ông Charles Đức - một tỷ phú Việt kiều giàu có, hơn bà mười mấy tuổi tại Pháp. Chỉ sau vài tuần quen biết, nữ nghệ sĩ phát hiện mang thai. Tuy Bạch Tuyết đã chuẩn bị sẵn tâm lý làm mẹ đơn thân, nhưng vị tỷ phú vẫn đón bà về ở tại biệt thự rộng lớn tại TPHCM, rồi kết hôn.

Cuộc hôn nhân này kéo dài 31 năm thì một ngày, bà đề nghị chồng ly hôn vì bà thường xuyên đi diễn, không có thời gian để chăm sóc, vun vén cho tổ ấm. 6 tháng sau, chồng tỷ phú của nữ nghệ sĩ đồng ý.

Bà ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Báo Đời sống pháp luật trích lời nữ nghệ sĩ nói về cuộc hôn nhân này: "Tôi đồng ý luôn, đi ra khỏi căn biệt thự hơn 1 triệu đô, trả lại căn biệt thự đó cho chồng để bù đắp 31 năm". Từ đó, bà chọn sống độc thân tới giờ. Con trai của bà hiện sống ở Mỹ.

Biệt thự 1.200 m2 của nghệ sĩ Bạch Tuyết tại quận 9, TPHCM

Dù sống một mình trong căn biệt thự rộng lớn nhưng bà không cô đơn.

Trong khuôn viên biệt thự có hẳn một hồ bơi rộng lớn.

Khu vườn an tĩnh của nữ nghệ sĩ

Không gian bên trong nhà.

Ở tuổi 80, NSND Bạch Tuyết an hưởng tuổi già trong căn biệt thự rộng 1.200 m2 tại quận 9, TPHCM. Dù sống một mình nhưng nữ nghệ sĩ vô cùng chăm chút cho không gian nghỉ dưỡng của mình.

Khuôn viên trước biệt thự, nữ nghệ sĩ dùng làm vườn cảnh, với nhiều loại cây đắt tiền trồng trên thảm cỏ xanh mướt, bài trí ngăn nắp. Bà mất đến 8 năm để hoàn thành được khu vườn.

Bạch Tuyết còn đặt trong vườn một số tượng Phật, vô cùng thanh tịnh. Vì theo Phật pháp nên bà trồng cả hoa sen, cùng với nhiều loại hoa quý khác.

Bên trong biệt thự, NSND Bạch Tuyết bài trí nội thất kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, vừa có ghế gỗ, vừa có ghế sofa kiểu phương Tây.

Dù sống một mình trong căn biệt thự rộng lớn nhưng NSND Bạch Tuyết không cảm thấy cô đơn. 81 tuổi nhưng nữ nghệ sĩ vẫn khỏe mạnh, tràn đầy nhiệt huyết, miệt mài hoạt động nghệ thuật, đóng phim, sản xuất các sản phẩm âm nhạc cùng giới trẻ, sáng tạo nội dung trên mạng xã hội Youtube, Tiktok và dành 4 tiếng để học ngoại ngữ.

Bà cũng chuyên tâm tu tập. Nhờ vậy mà tinh thần bà luôn lạc quan, vui vẻ, hạnh phúc. Trang Tri thức & Cuộc sống đưa tin, năm 2024, NSND Bạch Tuyết còn được tạp chí Forbes vinh danh “50 over 50: Asia 2024” (top 50 phụ nữ châu Á độ tuổi từ 50 trở lên có tầm ảnh hưởng).