Nam NSND nổi tiếng trải qua 4 lần đò, tuổi 70 ung thư phổi, đàn em đến thăm xúc động nhưng không nói được

Nhạc sĩ Thế Hiển sinh năm 1955, từng hoạt động tại Đoàn ca múa nhạc Bông Sen. Ông sáng tác nhiều nhạc phẩm nổi tiếng như: Tóc em đuôi gà, Chuyện lứa đôi, Hoài niệm dấu yêu, Đợi chờ trong cơn mưa, Chuyện đời xưa - Chuyện đời nay, Hành khúc thanh niên tình nguyện, Hát trên nông trường xanh, Dấu chấm hỏi…

Ông cũng được gọi là “nhạc sĩ của lính" nhờ sáng tác nhiều ca khúc như: Hát về anh, Nhánh lan rừng, Tiếng, Vỏ ốc biển, Nỗi nhớ từ đảo xa...

Nói về sự nghiệp sáng tác của mình, nhạc sĩ Thế Hiển tâm sự trên tờ Vietnamnet: “Cả sự nghiệp, tôi viết khoảng 250 bài, đã phổ biến khoảng 150 bài nhưng chưa bao giờ định dừng lại. Tiền bản quyền - 'lương hưu' của những nghệ sĩ tự do - giúp tôi đủ sống, không phiền con cháu”.

Nhạc sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân vào tháng 3/2024.

NSND Thế Hiển.

Bên cạnh sự nghiệp, NSND Thế Hiển còn gây chú ý bởi đời tư nhiều lận đận khi trải qua tới 4 đời vợ. Với người vợ đầu tiên, ông có 2 người con, một trai một gái. Người vợ thứ 2 của ông là ca sĩ Hạ Lan. Vì nữ ca sĩ cũng có 2 con riêng nên họ quyết định không sinh con. Cuộc hôn nhân này kéo dài 10 năm thì chia tay.

Ông kết hôn lần thứ 3 với nhà báo Hồng Nhung là biên tập viên văn nghệ Đài Phát thanh truyền hình Bình Dương, kém ông 27 tuổi. Tuy nhiên cuộc hôn nhân này cũng ngắn ngủi. Năm 2020, nam nhạc sĩ – NSND kết hôn lần thứ 4 với người phụ nữ có tên Kim Phượng khi đã ở tuổi 65.

Ở tuổi 70, cuộc sống của nam nghệ sĩ gặp nhiều biến cố. Báo Vietnamnet đưa tin, ngay sau khi được phong tặng danh hiệu NSND, nhạc sĩ Thế Hiện ấp ủ nhiều kế hoạch tổ chức sự kiện để đánh dấu cột mốc đặc biệt này như đêm nhạc cùng các nhà thơ đương đại, công bố thêm một số sáng tác mới.

Tuy nhiên, ông bất ngờ gặp biến cố về sức khỏe. Ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Hồi tháng 9 năm ngoái, ông trải qua cơn nguy kịch, phải thở oxy. Sau khi trải qua cơn nguy kịch, nam nghệ sĩ được đưa về nhà, có bác sĩ riêng và gia đình tích cực chăm sóc.

Danh ca Ngọc Sơn tới thăm NSND Thế Hiển.

Mới đây, danh ca Ngọc Sơn tới thăm Thế Hiển và chia sẻ những hình ảnh về chuyến thăm hỏi này lên mạng xã hội. Clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng.

Báo Dân Trí đưa tin, phía Ngọc Sơn chia sẻ NSND Thế Hiển bị ung thư phổi giai đoạn cuối, khối u di căn não. Đó là lý do Ngọc Sơn đến thăm hỏi, động viên ông vượt qua bạo bệnh. Ngọc Sơn còn gửi tặng gia đình NSND Thế Hiển số tiền 30 triệu đồng để hỗ trợ kinh phí chăm sóc, lo thuốc thang cho ông.

Trong clip này, nhạc sĩ Thế Hiển nằm trên giường bệnh, thân thể gầy gò, cử động yếu, ông nhận ra Ngọc Sơn, mặt bày tỏ sự xúc động nhưng không thể nói chuyện. Dưới clip của danh ca Ngọc Sơn, nhiều khán giả cầu mong NSND Thế Hiển có nghị lực chiến đấu với bệnh ung thư.