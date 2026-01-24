Nữ nghệ sĩ bỏ nghề theo bạn trai: "Tôi phải đi bán bánh cuốn lề đường kiếm sống"

Vừa qua, tại chương trình Gõ cửa trái tim, nghệ sĩ Phương Dung đã chia sẻ về thời gian bỏ nghề đi theo tiếng gọi tình yêu.

Cô nói: "Đã có thời gian tôi bỏ sự nghiệp diễn xuất để đi theo tiếng gọi con tim. Lúc ấy tôi còn trẻ lắm, mới ngoài 20 tuổi.

Phương Dung

Ở tuổi đó, thế hệ của tôi suy nghĩ nông cạn, không bằng thế hệ trẻ bây giờ. Bây giờ các em ở tuổi 21, 22 suy nghĩ rất chín chắn, lí trí, biết chọn sự nghiệp lên đầu.

Còn hồi xưa tôi chỉ biết đặt tình cảm lên trên hết, sự nghiệp là phụ. Sau này có khổ thế nào cũng không nghĩ đến, chỉ biết bây giờ có tình yêu hạnh phúc là được.

Chính điều đó khiến tôi bị lệch lạc. Sự nghiệp của tôi khi ấy chưa ra gì hết trong khi tôi lại đang là diễn viên chính tiềm năng ở đoàn kịch nói Kim Cương. Tôi có thể được giao những vai chính trong đoàn và có nhiều cơ hội thăng tiến nhưng tôi lại từ bỏ hết đi theo bạn trai.

Ngay lúc đó đã có người nói thẳng với tôi, chỉ được chọn một giữa sự nghiệp hoặc tình cảm. Và tôi chọn tình cảm.

Tôi ỷ lại vào tài năng của mình, nghĩ rằng nếu không trụ được ở đoàn kịch này thì có thể sang đoàn kịch khác, tạo dựng sự nghiệp ở đoàn kịch khác.

Nhưng không, cơ hội chỉ đến một lần và tôi đánh mất cơ hội đó để nổi tiếng. Cho đến tận 20 năm sau cơ hội mới đến với tôi lần nữa và tôi nắm bắt được. Để có được tên tuổi như ngày hôm nay, tôi phải mất 20 năm ngụp lặn.

Trong thời gian bỏ nghề đó, tôi phải đi bán bánh cuốn lề đường. Ngay từ nhỏ tôi đã sống tự lập. Khi lựa chọn chuyện tình cảm cho riêng mình, tôi không muốn làm phiền gia đình, nhất là mẹ tôi lại có những đứa con khác.

Tôi phải sống tự lập, tự đi thuê nhà ở, đi bán bánh cuốn lề đường để kiếm sống qua ngày. Lúc đó tôi rất nhớ nghề, nhớ tới nỗi tự mở hộp đồ trang điểm ra hóa trang cho chính mình rồi nhìn vào gương rồi khóc, khóc xong lại tự bôi đi".