Nữ nghệ sĩ 2 lần đổ vỡ hôn nhân: Tuổi 51 hạnh phúc bên chồng 3 là NSƯT

Diễn viên Kiều Oanh sinh năm 1974, là gương mặt quen thuộc với khán giả sân khấu và truyền hình Việt Nam. Xuất thân là nghệ sĩ cải lương, cô từng ghi dấu với loạt vai diễn trong các vở Em lấy chồng xứ lạ, Bến đục bến trong, cùng các phim truyền hình nổi tiếng như Đất phương Nam, Giã từ dĩ vãng…

Bên cạnh đó, Kiều Oanh còn được mệnh danh là “kiều nữ làng hài đời đầu”, từng ngồi ghế giám khảo các chương trình như Cười xuyên Việt, Kỳ tài tranh đấ…

Dù sự nghiệp thuận lợi, nữ nghệ sĩ lại gặp nhiều trắc trở trong đường tình duyên, trải qua hai lần hôn nhân đổ vỡ trước khi tìm được hạnh phúc bên người chồng hiện tại là NSƯT Hoàng Nhất.

Nhan sắc tuổi 51 của Kiều Oanh.

Hai cuộc hôn nhân sóng gió và lùm xùm bị chồng cũ tố lừa tiền

Cuộc hôn nhân đầu tiên của Kiều Oanh khá kín tiếng và không kéo dài lâu. Nữ nghệ sĩ từng tiết lộ, nguyên nhân chia tay là vì cô bị bác sĩ chẩn đoán khó có con, khiến chồng chịu nhiều áp lực từ gia đình.

“Chồng tôi yêu tôi nhưng lại bị áp lực từ gia đình khi tôi nhận kết luận là bị bệnh, không thể có con. Cuối cùng tôi phải chọn giải pháp chia tay, dù không mong muốn điều đó” – Kiều Oanh chia sẻ trên tờ Người Đưa Tin.

Năm 2007, cô kết hôn với danh hài Lê Huỳnh. Cả hai trở thành cặp đôi ăn ý trên sân khấu và có chung một con gái tên Whitney Yến Khang. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này cũng tan vỡ vào năm 2013. Sau ly hôn, Kiều Oanh chọn im lặng, một mình nuôi con, trong khi Lê Huỳnh nhiều lần phát ngôn tiêu cực về cô.

Trong cuộc phỏng vấn với Tạp chí Trí Thức – Znews, Lê Huỳnh tố Kiều Oanh lừa và lấy hết tài sản của mình, cho rằng “tất cả tài sản, mấy trăm ngàn đô la cô ấy đã lấy sạch, giờ tôi là kẻ trắng tay”. Anh nói, toàn bộ tiền đi diễn đều giao cho vợ giữ, còn bản thân bị cắt tài khoản và không biết tiền đã chuyển đi đâu.

Trước cáo buộc này, Kiều Oanh vẫn giữ im lặng. Cô chỉ nói với báo Thanh Niên: “Tôi không quan tâm những gì Lê Huỳnh nói, giờ tôi chỉ muốn có cuộc sống bình yên bên gia đình mình. Tôi muốn con gái tôi luôn vui vẻ và hạnh phúc, không muốn khi con lớn lên lại đọc những lời qua tiếng lại của ba mẹ”.

Nữ nghệ sĩ đang có cuộc sống viên mãn bên chồng thứ 3 là NSƯT Hoàng Nhất.

Tuổi 51, hạnh phúc viên mãn bên NSƯT Hoàng Nhất

Sau biến cố, Kiều Oanh tìm được bình yên bên NSƯT Hoàng Nhất, người bạn đồng nghiệp hơn cô 4 tuổi. Hai nghệ sĩ từng hợp tác hơn 5 năm trước khi công khai mối quan hệ.

Năm 2018, họ chào đón con gái chung Callie Hoàng Trần. Cặp đôi sau đó xuất hiện trong chương trình Bạn đời ăn ý, chia sẻ về cuộc sống hôn nhân giản dị và gắn bó.

Kiều Oanh kể, chồng là người tinh tế và chu đáo, luôn chăm sóc vợ con tận tình, nhất là sau khi cô sinh con bằng phương pháp mổ. Những lúc nữ diễn viên mệt mỏi, thiếu ngủ, cô được chồng lo từng bữa ăn, giấc ngủ, tự tay thay tã và cho con ăn. Cũng theo lời Kiều Oanh thì ông xã hiện tại còn thương con riêng của cô như con ruột.

Hiện tại, Kiều Oanh ít tham gia gameshow hài mà tập trung hát tân cổ giao duyên cùng chồng. Dù không còn “chạy show” nhiều, cô cho biết kinh tế gia đình ổn định nhờ lối sống giản dị, một tháng chỉ cần kiếm vài chục triệu là đủ, quan trọng là còn sống được với nghề. Cô cũng tiết lộ đã chuyển hết tài sản sang tên hai con gái khi mới ngoài 40 tuổi.

Trải qua nhiều biến cố, Kiều Oanh giờ đây có cuộc sống gia đình êm ấm bên chồng và hai con gái. Ở tuổi 51, cô vẫn giữ được vẻ ngoài mặn mà, được khen “trẻ trung, duyên dáng như thuở son rỗi”.

Năm 2024, nữ nghệ sĩ cho ra mắt MV ca nhạc đặc biệt có sự tham gia của hai con gái – dấu ấn cho một giai đoạn viên mãn cả sự nghiệp lẫn cuộc sống.