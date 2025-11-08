Ngôi sao đình đám một thời: Ngoài 70 tuổi vẫn ở tạm đất của người thân, bệnh tật, phụ vợ bán hàng online

Từng được xem là “bảo chứng phòng vé” với hàng loạt vai diễn để đời, ngôi sao đình đám ngày nào giờ phải giã từ ánh đèn sân khấu vì bệnh tật, trí nhớ sa sút, sức khỏe yếu.

Không còn đứng trên sân khấu, ông phụ vợ bán hàng online, tự lái xe đi giao từng đơn dù có khi bị “bom hàng”. Cuộc sống khó khăn, bệnh tật chồng chất nhưng người nghệ sĩ vẫn giữ lòng tự trọng, từ chối sự thương hại và chọn cách tự lập mưu sinh.

Ngôi sao đình đám một thời, bệnh tật, suy giảm trí nhớ, phải rời xa sân khấu

Mai Trần tên thật là Mai Văn Thịnh, sinh năm 1954 tại Trà Vinh. Sau khi tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM), ông nhanh chóng ghi dấu với hàng loạt vai diễn nặng ký như Lỗ Quý trong Lôi Vũ, Hoàng Tú trong Nhân danh công lý hay Jourdan trong Trưởng giả học làm sang.

Thập niên 1980–1990, ông là một trong những “bảo chứng phòng vé” của các đoàn kịch lớn, đồng thời được mời tham gia phim truyền hình, đạo diễn và giảng dạy diễn xuất cho nhiều thế hệ trẻ. Với đồng nghiệp, Mai Trần là người chỉn chu, nghiêm túc, luôn mang trong mình tình yêu sâu đậm dành cho nghề.

Nhưng thời gian và bệnh tật không chừa ai. Ở tuổi ngoài 70, người nghệ sĩ từng được tung hô ngày ấy giờ có cuộc sống vất vả. Vợ chồng ông ở trong một căn nhà cấp 4 khiêm được dựng tạm trên mảnh đất của người chị cho mượn.

Trong nhà, tài sản đáng giá chẳng có gì ngoài chiếc xe máy, vài dụng cụ làm bếp và góc bàn vợ ông dùng để bán hàng online.

“Tôi với vợ được chị cho ở nhờ, cũng không biết sau này có được ở nữa không, nên chẳng dám sửa sang gì. Chỉ cần có chỗ che mưa nắng là đủ”, ông tâm sự trên báo Thanh Niên.

Ngôi sao đình đám ngày nào giờ phụ vợ bán hàng online và được đồng nghiệp nhiệt tình ủng hộ.

Dù sức khỏe yếu nhưng ông vẫn tự mình chạy đi giao hàng.

Không chỉ nghèo khó, nam nghệ sĩ còn bị nhiều bệnh. Biến cố lớn ập đến vào năm 2019, khi Mai Trần bị tai biến mạch máu não. Sau nhiều đợt điều trị, ông tiếp tục phải mổ tim và phẫu thuật mạch máu não, sức khỏe suy yếu rõ rệt.

Căn bệnh khiến trí nhớ ông giảm sút, việc học thoại khi tham gia đóng phim – điều từng là niềm tự hào của ông giờ lại trở nên vô cùng khó khăn.

“Tôi cố quay lại đoàn phim nhưng không thể. Diễn được vài câu là quên thoại, nói trước quên sau, đành xin rút lui” ông chia sẻ trên Vietnamnet.

Sức khỏe yếu, không thể đi diễn, nguồn thu nhập gần như cạn kiệt, ngôi sao đình đám ngày nào giờ lặng lẽ phụ vợ mưu sinh bằng việc bán hàng online.

Được vợ kém 20 tuổi tận tụy chăm sóc

Người bạn đời của Mai Trần là chị Quỳnh Vân, kém ông 20 tuổi. Khi nói về vợ, ông vẫn gọi chị là “ân nhân”. Không chỉ chăm sóc chồng từng bữa thuốc, chị còn là trụ cột kinh tế chính của gia đình. Mỗi ngày, chị đăng bán các món ăn do chính tay mình làm – như gà ác tiềm thuốc bắc, bánh flan, tàu hũ, chân gà sả tắc…

Vợ kém 20 tuổi hết lòng chăm sóc.

Nam nghệ sĩ phụ vợ ở nhà.

Khi còn khỏe hơn, ông thường tự lái xe hàng chục cây số đi giao hàng. Dù khó khăn, vất vả nhưng ông bảo, chỉ cần có vợ bên cạnh, được sống thêm ngày nào là hạnh phúc ngày đó. “Giờ tôi không nghĩ gì xa nữa. Còn sống được ngày nào thì cố vui ngày đó. Đến khi ông trời gọi thì đi thôi”, nam nghệ sĩ trải lòng trên Vietnamnet.

Chính vì cách sống nhẹ nhàng đó mà ngôi sao đình đám ngày nào được lòng nhiều đồng nghiệp. Thời điểm ông lâm bệnh nặng, bạn bè, đồng nghiệp đến thăm và quyên góp giúp đỡ. Vài lần ông nhận, nhưng sau đó, ông xin được tự lo vì “không muốn khán giả thương hại”.

Cuộc đời của nam nghệ sĩ nhiều thăng trầm. Tuổi già tuy khó khăn, bệnh tật nhưng ông không chọn buông xuôi mà vẫn lao động, làm việc để mưu sinh qua ngày.

Cuộc đời của Mai Trần khiến nhiều khán giả xót xa nhưng cũng trân trọng hơn nghị lực, nhân cách và tình yêu nghề của một người nghệ sĩ đã cống hiến cả đời cho sân khấu Việt.