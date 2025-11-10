Nam ca sĩ, diễn viên bỏ nghề đi làm travel blogger: 2 năm đi 118 quốc gia, mua nhà xe, cuộc sống viên mãn

Từng là cái tên được nhiều ca sĩ nổi tiếng mời hợp tác

Brasil Nguyễn tên thật là Nguyễn Nam Hiếu, sinh năm 1995 tại Quảng Nam. Năm lớp 10, anh chàng theo gia đình vào TPHCM sinh sống đến giờ.

Được trời phú cho khả năng về âm nhạc, từ năm 14 tuổi, Brasil Nguyễn đã tự mày mò sáng tác, học làm nhạc và có nhiều ca khúc được đăng tải trên các kênh nhạc đình đám một thời như nhaccuatui, zingmp3…

Với năng khiếu và niềm đam mê đó, tốt nghiệp THPT, Brasil Nguyễn thi đậu khoa Lý luận - Sáng tác – Chỉ huy của Nhạc viện TPHCM.

Anh chàng nhiều lần tìm cơ hội tỏa sáng trên sân khấu khi tham gia các cuộc thi tìm kiếm tài năng về âm nhạc và đạt được những thành quả nhất định, như: Vietnam Idol 2023 (top 24), The X-Factor (vòng tranh đấu), Sing my song mùa 2 (đoạt giải Bài hát hay nhất), Học viện ngôi sao mùa 2 (top 18), The Debut mùa 1…

Brasil Nguyễn từng phát hành khá nhiều album như: Chuyện kể riêng tôi một mình (2013), Khung cửa sổ khép kín (2014), Mùa Giáng sinh duy nhất (2016), Chẳng phấn son (2018), XMAS vắng em (2022), Chẳng giống Giáng sinh, 10 độ C…

Tuy nhiên, cái tên của anh chàng sinh năm 1995 này chỉ thực sự được nhiều người biết tới, nhiều ngôi sao ca nhạc đình đám mời hợp tác kể từ hit “Không phải dạng vừa đâu” (Sơn Tùng M-TP).

Brasil Nguyễn chính là người sản xuất nhiều hit của nam ca sĩ gốc Thái Bình như: Không phải dạng vừa đâu, Cơn mưa ngang qua, Nắng ấm xa dần, Buông đôi tay nhau ra…

Khi được nhiều người mời hợp tác, anh chàng mở hẳn phòng thu riêng và là người hòa âm, phối khí cho nhiều ca sĩ nổi tiếng.

Trong đó phải kể tới những cái tên đình đám như Hồ Ngọc Hà (ca khúc Chỉ là), nhóm 365 (Ayyo, I love you), Ưng Hoàng Phúc (Muốn nói lời yêu em), Bích Phương (Sâu trong em), Soobin Hoàng Sơn, Đan Trường, Tiên Tiên, Phạm Đình Thái Ngân… Tên tuổi của anh còn được nhiều nhãn hàng lớn tìm tới hợp tác, viết nhạc cho TVC.

Từ âm nhạc, Brasil Nguyễn còn bước vào bộ môn nghệ thuật thứ 7 dưới sự giảng dạy và dẫn dắt của danh hài Minh Nhí. Brasil Nguyễn từng đảm nhận vai nam chính tên Ngự Lâm của vở diễn “Thử guốc thử lòng” do nghệ sĩ Thanh Thủy đạo diễn, diễn chung với NSƯT Minh Nhí, Trung Dân, Đình Toàn, Trịnh Minh Dũng…

Không chỉ diễn trên sân khấu, anh chàng sinh năm 1995 này còn để lại dấu ấn trong phim điện ảnh “Hoàng tử lọ lem” đóng chung với Mi Du và Yanbi; phim sitcom “Oan gia bùm chéo” (đạo diễn Quốc Thuận); “Chuyến đi của năm 2018”; “Trai đô đớp thính”, “Gia đình ngũ quả”…

Vừa diễn xuất, Brasil Nguyễn còn viết nhạc phim cho: Yêu anh, em dám không (2013), Chờ em đến ngày mai (2016), Cô Ba Sài Gòn (2017), Chàng vợ của em (2018)...

Dù chưa phải là ngôi sao nổi tiếng trong giới nhưng âm nhạc và điện ảnh cũng mang tới cho anh nguồn thu nhập đáng nể, mỗi tháng 5.000 đến 6.000 đô. Sống tốt với nghề là vậy nhưng rồi một ngày đẹp trời năm 2020, Brasil Nguyễn bất ngờ giải nghệ trước sự ngỡ ngàng của nhiều người mà không một lời giải thích.

Không ai ngờ rằng, đây lại là bước ngoặt để hiện tại, anh chàng trở thành cái tên nổi tiếng trong giới travel blogger, được nhiều người yêu mến với những thành tựu đáng nể.

Đi 118 nước trong 2 năm, xác lập 2 kỷ lục Guinness

Sau khi giải nghệ, Brasil Nguyễn Dừng từng có vài năm hoang mang, chênh vênh trong sự nghiệp. Anh chàng tâm sự: “Tôi vẫn thích âm nhạc nhưng không theo nữa. Tôi giải nghệ và mở quán ăn, bán cà phê. Tôi tự đi ship cho từng người nhưng công việc quá vất vả lại không thuận buồm xuôi gió nên tôi dừng lại và mất 8 tháng thất nghiệp”.

Trong lúc nhàn rỗi, anh chàng quay video review chơi chơi về những nơi mình đi, những địa điểm mình đến, ăn uống hay là những đồ dùng thường ngày như cặp táp, áo thun… Nào ngờ những video này của anh nhận được sự tương tác, ủng hộ của nhiều người khi liên tục lên xu hướng trên kênh Tiktok Brasil Nguyễn.

Vậy nhưng, Brasil Nguyễn vẫn chưa nghĩ mình sẽ trở thành một travel blogger chuyên nghiệp. Mãi đến năm 2023, sau chuyến đi nước ngoài đầu tiên để quay clip quảng bá cho một du thuyền du lịch xuyên quốc gia, nhận được quá nhiều sự yêu thích của mọi người, anh chàng mới nhận ra, đây chính là con đường mình sẽ đi và đi bằng tất cả đam mê.

“Lúc đó, tôi bắt đầu nghiêm túc với công việc này, tút tát lại nhan sắc để lên hình đẹp hơn”, travel blogger sinh năm 1995 cười nói.

Anh chàng từng sở hữu kênh Tiktok mang tên mình với 800.000 follow, song do bảo mật không tốt, kênh bị mất. Không nản lòng, Brasil Nguyễn dày công xây dựng lại một kênh mới và hiện tại đang có hơn 500.000 người follow.

Brasil Nguyễn không chỉ sống tốt với công việc này, mua nhà mua xe, bất động sản để dành mà còn lập 2 kỷ lục Guinness: “Người Việt Nam đi 100 quốc gia trong 2 năm dưới 30 tuổi” và “Người Việt Nam đã kiếm thu nhập bằng công việc sáng tạo nội dung thể thao du lịch tại nước ngoài”.

Tính đến thời điểm hiện tại, Brasil Nguyễn đã đặt chân tới 118 quốc gia. Một con số cực kỳ đáng nể nhưng anh chàng lại khiêm tốn cho rằng, mình vẫn đang trên con đường học hỏi nhiều bậc tiền bối đi trước như Khoai Lang Thang, Trần Đặng Đăng Khoa…

“Tôi nghĩ có nhiều người giỏi hơn mình, ví dụ như anh Khoai Lang Thang, Đỗ Kim Phúc, Trần Đặng Đăng Khoa… Và tôi vẫn đang trên đường học hỏi họ”, anh nói.