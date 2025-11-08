Nam ca sĩ Việt chi gần 6 tỷ đồng để được gặp riêng một người vài phút: Bê bối đời tư, bị cấm biểu diễn

Từ “hiện tượng” Vpop đến ồn ào đời tư

Jack, tên thật Trịnh Trần Phương Tuấn (sinh năm 1997, Bến Tre), từng là hiện tượng hiếm hoi của nhạc Việt. Nam ca sĩ sở hữu nhiều hit như: Hồng nhan, Bạc phận, Sóng gió, Em gì ơi… thu hút hàng trăm triệu lượt xem trên YouTube và trở thành giọng ca trẻ được yêu thích.

Nam ca sĩ từng hợp tác với nhà sản xuất K-ICM. Tháng 11/2020, anh đoạt giải Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc tại MTV EMA. Sau khi ngừng hợp tác K-ICM, anh tiếp tục gây chú ý với các MV Đom đóm, Laylalay.

Thế nhưng, sự nghiệp tưởng như rộng mở của Jack sớm bị phủ bóng bởi loạt ồn ào tình cảm lẫn vi phạm thuần phong mỹ tục khi biểu diễn.

Từ năm 2021, anh liên tục bị nhắc tên trong ồn ào tình cảm với nữ diễn viên Thiên An – bạn diễn trong MV Sóng gió. Thiên An công khai việc có con chung với Jack và tố anh “thiếu trách nhiệm với con”.

Dù sau đó Jack thừa nhận có con và cho biết vẫn chu cấp tài chính 5 triệu đồng 1 tháng nhưng hình ảnh của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều khán giả tỏ ra thất vọng về nam ca sĩ. Từ “hiện tượng triệu view” của làng nhạc Việt, Jack dần trở thành cái tên gắn liền với tranh cãi.

Jack được xem là một người có tài năng với âm nhạc nhưng dính nhiều bê bối đời tư.

Jack và Thiên An.

Chi hơn 5 tỷ đồng chỉ để gặp Messi trong vài phút

Theo báo Tiền Phong, Jack xác nhận đã chi hơn 200.000 euro (tương đương 5,1 tỷ đồng) để được gặp danh thủ Lionel Messi tại Pháp. Người kết nối là doanh nhân Phạm Ngọc Quốc Cường – người đứng ra dàn xếp buổi gặp riêng kéo dài vài phút vào tháng 5/2023.

Jack cho biết: “Ban đầu báo giá 80.000 euro, sau đó tăng lên hơn 200.000 euro. Tôi là khách hàng, tôi chấp nhận rủi ro và đã thanh toán đầy đủ” nam ca sĩ chia sẻ trên Tiền Phong.

Khoảnh khắc Jack bắt tay Messi xuất hiện trong MV Từ nơi tôi sinh ra. Sau khi MV phát hành, mạng xã hội rộ tin đồn anh chi đến 60 tỷ đồng để “mời Messi xuất hiện”. Tuy nhiên, phía Jack phủ nhận, khẳng định con số thực tế chỉ hơn 200.000 euro.

Dù vậy, việc bỏ ra số tiền “khủng” cho một cuộc gặp vài phút đã tạo nên làn sóng tranh cãi. Một số khán giả cho rằng đây là “nước đi truyền thông đắt giá”, nhưng nhiều ý kiến lại chỉ trích: “Đáng lẽ nên đầu tư cho âm nhạc hơn là chiêu trò khoe khoang”.

Chi hơn 5 tỷ để gặp Messi vài phút.

Bị phạt 55 triệu đồng, cấm biểu diễn 9 tháng

Ngày 7/11/2025, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội ra quyết định xử phạt Jack 55 triệu đồng và đình chỉ hoạt động biểu diễn 9 tháng.

Tờ VnExpress viết, trong đêm nhạc ngày 16/10 tại Hà Nội, Jack trình diễn ca khúc có ca từ trái với thuần phong mỹ tục. Công ty tổ chức sự kiện này cũng bị phạt thêm 50 triệu đồng vì tổ chức sai nội dung được phê duyệt.

Đại diện Jack – bà Trần Thị Cẩm Loan, mẹ ruột nam ca sĩ thừa nhận lỗi, gửi văn bản xin lỗi và cam kết không tái phạm. Ngay sau đó, Jack đăng thông báo tạm dừng toàn bộ hoạt động nghệ thuật để “nhìn lại bản thân và định hướng lại sự nghiệp”.

Sở Văn hóa Hà Nội nhấn mạnh sẽ “kiên quyết làm sạch môi trường nghệ thuật”, không để những nội dung phản cảm ảnh hưởng tới giới trẻ.

Có thể thấy, những cú “vấp” liên tiếp của nam ca sĩ khiến sự nghiệp của anh đứng trước khủng hoảng nghiêm trọng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn kỳ vọng bằng tài năng của mình cũng như sở hữu lượng fan trung thành bao nhiêu năm qua, chỉ cần Jack sửa đổi và đầu tư vào âm nhạc thì anh vẫn có thể quay lại và phát triển sự nghiệp.