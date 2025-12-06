Nữ nghệ sĩ 15 năm ở ẩn, được Hoài Linh giúp đỡ quay lại showbiz: 2 lần đổ vỡ hôn nhân, U70 sống một mình

Tình duyên lận đận

Nghệ sĩ Thanh Hằng sinh năm 1962 trong gia đình có 4 đời làm nghệ thuật. Là con nhà nòi cộng thêm tư chất thông minh, nữ nghệ sĩ nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công trong nghiệp diễn qua các vở: Bên cầu dệt lụa, Truyền thuyết về tình yêu (HCV giải Trần Hữu Trang năm 1991), Tiếng trống Mê Linh, Tướng cướp Bạch Hải Đường, Duyên kiếp (giải Mai Vàng năm 1997)…

Thập niên 1990, khi đang là cái tên sáng giá, được săn đón thì Thanh Hằng kết hôn. Nào ngờ tình duyên trắc trở khiến nữ nghệ sĩ một đời long đong.

Trong chương trình Chuyện của sao, nữ nghệ sĩ chia sẻ, bà kết hôn năm 16 tuổi nhưng cuộc hôn nhân này đẫm nước mắt vì bị chồng bạo hành. Sau 5 năm chịu những trận đòn roi của chồng, Thanh Hằng quyết định ly hôn khi cả hai đã có chung 1 cô con gái.

Thanh Hằng rơm rớm nước mắt nói: “Ai cũng mong muốn có được một hạnh phúc nhưng cuộc sống đưa đẩy khiến hôn nhân tan vỡ”.

Nghệ sĩ Thanh Hằng.

Báo Thanh Niên viết, sau cuộc hôn nhân đầu, trong một lần đi lưu diễn, Thanh Hằng quen một Việt kiều Úc. Cả hai nảy sinh tình cảm, chung sống và có con.

Đến năm 2000, Thanh Hằng và chồng làm hôn thú. Dù đang được nhiều bầu show mời hát, nhưng nữ nghệ sĩ vẫn quyết định sang Úc định cư với chồng. Ở xứ người, Thanh Hằng bỏ nghề diễn, đi làm nail, bán nước trái cây, đảm đương nội trợ, lo cho con đi học.

Thanh Hằng quyết định về Việt Nam diễn là nhờ Hoài Linh khuyến khích. Nam danh hài từng động viên bà về nước hát "có mắm ăn mắm, có muối ăn muối". Sau khi con gái út tốt nghiệp ở Úc, Thanh Hằng về nước trở lại sân khấu sau 15 năm tha hương.

Tờ Vnexpress viết, trở về Việt Nam, với sự giúp đỡ của Hoài Linh, Thanh Hằng được giới thiệu đi diễn, làm giám khảo game show. Năm 2021, nữ nghệ sĩ tổ chức live show riêng.

Trên sân khấu, Thanh Hằng ôm Hoài Linh, vừa khóc vừa nói rằng Hoài Linh là người bạn quan trọng nhất trong sự nghiệp của bà. Bởi lẽ khi giã từ nghệ thuật sang Úc định cư, Thanh Hằng rất thèm hát. Có những hôm, bà vào vào công viên lúc vắng người, bật loa và tự ca diễn.

Khi sang Australia lưu diễn, Hoài Linh tình cờ gặp lại. Thấy Thanh Hằng chật vật vác từng bao nước đá, anh khuyên nữ nghệ sĩ trở lại vì biết đồng nghiệp vẫn yêu nghề.

Nữ nghệ sĩ có tình duyên trắc trở.



Sau 15 năm tha hương, Thanh Hằng được danh hài Hoài Linh giúp đỡ quay lại nghề.

U70, nữ nghệ sĩ sống độc thân.

U70 sống độc thân, bị xương khớp nặng

Trải qua 2 cuộc hôn nhân, Thanh Hằng có 3 người con gái. Trong đó, 2 con gái lớn đã lập gia đình, còn cô con út hiện định cư ở Australia và thường xuyên về Việt Nam thăm mẹ.

Báo Vietnamnet đưa tin, sau những đổ vỡ, nữ nghệ sĩ lựa chọn cuộc sống độc thân ở tuổi U70. Mọi người động viên Thanh Hằng nên tìm người bầu bạn, nhưng bà không xem đó là điều cần thiết.

Nhiều năm qua, Thanh Hằng rất đắt show. Bà đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Ngày rảnh, nữ nghệ sĩ dành thời gian chăm sóc bản thân, vào bếp nấu ăn hay hẹn hò bạn bè đi xem phim...

“Tôi bầu bạn với công việc, tìm niềm vui bên các em gái, đồng nghiệp và khán giả. Tuổi này rồi tôi không muốn suy nghĩ nhiều, cứ hết mình mỗi ngày vì quỹ thời gian còn hạn hẹp", nữ nghệ sĩ chia sẻ trên tờ Vietnamnet.

Dù tuổi cao nhưng nữ nghệ sĩ có sức khỏe tốt, chỉ mắc bệnh xương khớp. Năm 2020, Thanh Hằng từng nhập viện cấp cứu mổ gấp do bác sĩ chẩn đoán phần khớp dần bị hoại tử.

Báo Vietnamnet trích lời nữ nghệ sĩ chia sẻ: “Xương sống của tôi bẩm sinh bị cong, đường ống tủy bị hẹp nên dẫn đến các bệnh khớp. Sau mổ, tôi tập luyện, châm cứu nên tình hình cải thiện phần nào. Nhưng tuổi này không tránh khỏi đau nhức, tôi tập thích nghi với nó”.