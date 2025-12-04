Nữ ca sĩ dùng biệt thự 500 m2 nuôi heo, chó, gà, ngỗng, làm cả sinh nhật cho thú cưng: U70 nhiều bệnh

Dùng biệt thự 500 m2 để nuôi heo, chó, gà, ngỗng

Có lẽ khán giả đã không còn xa lạ với hình ảnh ca sĩ Ánh Tuyết dùng cả biệt thự 500 m2 ở Hội An để nuôi thú cưng là heo, chó, gà, ngỗng.

Báo Ngôi Sao mới đây đưa tin, vợ chồng ca sĩ Ánh Tuyết vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 4 cho chú heo Joe Đen nặng hơn 300 kg. Nữ ca sĩ cho biết, Joe Đen rất ngoan, biết nghe lời, dù là con vật to lớn nhất trong đàn nhưng tính tình hiền lành.

Nữ ca sĩ yêu chú heo này đến mức thường cho nó ngủ chung phòng, cưng nựng như 1 đứa trẻ dù Joe Đen có chuồng riêng, rộng rãi và thoáng mát để nghỉ ngơi. Mỗi ngày, nữ ca sĩ đều tự mình chuẩn bị thức ăn cho Joe Đen là chuối non, rau trong vườn hoặc trái cây rụng.

Ca sĩ Ánh Tuyết tổ chức sinh nhật lần thứ 4 cho chú heo Joe Đen.

Trong biệt thự 500 m2 ở Hội An, nữ ca sĩ nuôi rất nhiều thú cưng, đặt tên cho từng con.

Và coi thú cưng là niềm vui sống mỗi ngày.

Ngoài chú heo nặng hơn 300 kg này, Ánh Tuyết còn nuôi gần 10 con chó, mỗi con đều được chị ghi lại ngày đón về và đặt tên riêng. Nữ ca sĩ nói, chị tìm thấy niềm vui ở việc chăm sóc vật nuôi, đặc biệt là thay đổi trang phục cho chúng theo mùa, dịp lễ, Tết..

Các con vật trong nhà Ánh Tuyến được mặc đồ màu đỏ khi Giáng sinh đến gần. Ca sĩ bố trí nhiều ổ ngủ rải rác trong phòng khách cho đàn chó, vì thời tiết Đà Nẵng về đêm đang chuyển lạnh.

Chồng Ánh Tuyết cũng rất yêu thương bầy vật nuôi. Anh thường hỗ trợ vợ xử lý khi các con vật ốm hay gặp tai nạn, đồng thời mua sắm thức ăn và vật dụng cần thiết.

Đại gia bất động sản, được bạn bè gọi là “tỷ phú”

Ánh Tuyết sinh năm 1961 ở Hội An, đi hát năm 1969. Chị từng phát hành nhiều CD như: Bến cũ, Ca khúc Văn Cao, Hát cho yêu thương - Phan Bá Chức, Cung đàn xưa, Thằng cuội - Tuyệt phẩm Lê Thương, Thu quyến rũ - Nhạc Đoàn Chuẩn - Từ Linh.

Nữ ca sĩ Nam tiến với 2 bàn tay trắng và làm nên sự nghiệp khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tờ Phụ nữ số - chuyên trang của báo Phụ nữ thủ đô viết, Ánh Tuyết có máu kinh doanh từ bé. Khi Nam tiến chị thành lập công ty xây dựng, mở nhà hàng, quán cà phê để nuôi giấc mơ mở phòng trà ATB, mua nhà, mua xe.

Trở thành đại gia bất động sản là trời định chứ không phải Ánh Tuyết mong muốn. Đầu thập niên 2000, nữ ca sĩ mua đất dù không hiểu biết về bất động sản. Cứ đọc báo thấy chỗ nào bán đất rẻ, ưng ý là Ánh Tuyết gọi điện thoại trả giá, thậm chí chốt ngay mà không cần đi xem.

Nữ ca sĩ sở hữu nhiều bất động sản đến mức có cái cả chục năm không đến thắm 1 lần.

Có nơi còn để hoang cho cỏ mọc.

Vì không có người coi sóc.

Ngay cả việc nữ ca sĩ mua nhà ở Pháp cũng theo cách dò định vị trên Google map rồi chốt qua điện thoại. Ấy vậy mà, Ánh Tuyết lại thắng lớn nhờ bất động sản. Chị mua đất ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước rồi bán lại.

Năm 2021, Ánh Tuyệt giật mình khi nhận ra mình có nhiều đất tới nỗi quên, hơn chục năm không ngó đến. Ngay cả khu nhà vườn rộng 7.000 m2 ở TPHCM, nữ ca sĩ cũng ít khi thăm nom.

Năm Ánh Tuyết 62 tuổi, chị về quê nhà Hội An sinh sống. Tại đây, chị cũng sở hữu 4 khu đất và một căn biệt thự sang trọng, ấm cúng rộng 500m2. Nữ ca sĩ từng tiết lộ, những bất động sản này chị từng mua với giá 1 tỷ đồng nhưng giờ được định giá lên tới gần 100 tỷ. Do sở hữu khối tài sản khủng nên bạn bè, đồng nghiệp gọi chị là "tỷ phú".

Tuổi già nhiều bệnh vẫn lạc quan

Năm 1995, Ánh Tuyết kết hôn với kỹ sư người Pháp Michel Jarnier, sinh một người con trai. Tuổi trung niên, Ánh Tuyết nhiều bệnh, từng trải qua 3 lần phẫu thuật thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống, hiện còn nhiều đinh, nẹp trong người.

Vài năm gần đây, chị hạn chế đi diễn, chỉ nhận lời mời tham gia các chương trình của đồng nghiệp thân thiết. Dù trong người nhiều bệnh nhưng nữ ca sĩ lúc nào cũng lạc quan.

Hạnh phúc bên chồng Tây, người nhiều bệnh nhưng luôn lạc quan.

Báo Vnexpress dẫn lời nữ ca sĩ chia sẻ: “'Tôi mổ cột sống ba lần, trong lưng hiện có sáu vít, rồi bị giãn tĩnh mạch, suy tuyến thượng thận, có khối u lành ở tuyến yên trong não. Thế nhưng người ngoài nhìn vào đều không biết tôi bị bệnh'', Ánh Tuyết cho hay.

Ánh Tuyết quan niệm sinh lão bệnh tử là quy luật tất yếu. Mỗi ngày, chị đều tận hưởng trọn vẹn niềm vui, để mọi thứ thuận theo tự nhiên.

Khác ngày trẻ thích diện trang phục điệu đà, Ánh Tuyết hiện đơn giản hơn. Trong cuộc sống thường ngày, chị tránh những thứ cầu kỳ để bản thân không mệt mỏi.