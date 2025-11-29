Nam nghệ sĩ nổi tiếng một thời: 2 lần đò, 2 lần quay lại với vợ cũ, U70 ngày ngày ngồi thiền, tụng kinh

Đam mê cải lương

Nghệ sĩ Châu Thanh, tên thật Trần Tuấn Kiệt, sinh năm 1958 tại Tây Ninh, lớn lên trong gia đình bình dân có truyền thống đờn ca tài tử. Tuổi thơ vất vả, đi học được vài năm rồi lại về làm ruộng, đi cấy phụ cha mẹ, nhưng Châu Thanh sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật, được nuôi dưỡng từ những buổi cha tụ tập bạn bè ca hát.

Thần tượng nghệ sĩ Giang Châu, Châu Thanh thường bật băng đĩa, chép lời vào sổ để tập theo. Thấy con trai mê hát, cha của Châu Thanh tạo điều kiện cho hát trong làng.

Bước ngoặt đến năm 1979 khi đoàn cải lương Sài Gòn 2 về Tây Ninh. Nhạc sĩ Đoàn Huy – cậu của Châu Thanh nghe anh ca rồi hỏi có muốn theo nghề. Anh nói có, vậy là được cậu dẫn vào gặp nghệ sĩ Diệp Lang. Thử giọng xong, NSND Diệp Lang nhận anh làm học trò.

Nghệ sĩ Châu Thanh và cố NSND Diệp Lang.

Châu Thanh ở tuổi U70.

Ngày hôm sau, Châu Thanh lên Sài Gòn để gia nhập đoàn cải lương. Châu Thanh không có tiền, nằm co ro trước rạp hát vì đói tới mức sắp xỉu thì gặp người bán bánh mì cho ổ bánh mì. Gia nhập đoàn, anh nhận lương 2 đồng rưỡi mỗi ngày và được NSND Diệp Lang yêu cầu ngồi xem diễn từ vai quân sĩ đến kép chánh để học nghề.

Báo Phụ nữ Việt Nam viết, ít lâu sau, anh được giao vai trong vở Khách sạn hào hoa, diễn cùng nghệ sĩ Ngọc Bích. Lần đầu đóng kép chánh, lại đang đói bụng, Châu Thanh run bần bật. Không ngờ cái run vì đói lại hợp tâm lý ghen tuông của nhân vật khiến khán giả rất thích.

Vai diễn thành công giúp thu nhập của Châu Thanh tăng từ 2 đồng rưỡi lên 10 đồng mỗi ngày, mở ra giai đoạn anh được nhiều đoàn hát săn đón.

Dù cải lương sau này không còn hưng thịnh nhưng nam nghệ sĩ luôn dành tình yêu thiêng liêng cho nghề. Thậm chí ông còn tâm nguyện: “Tôi cũng đã dặn vợ nếu một ngày nào đó tôi ra đi hãy mang thiêu và rải tro cốt tôi quanh gốc bồ đề ở quê hương; còn các con ở lại yêu thương nhau.

Trước đó, tôi sẽ có một ngày tổ chức để khán giả yêu mến cải lương nói chung và yêu mến giọng ca Châu Thanh đến tiễn đưa”, Châu Thanh chia sẻ trong chương trình "Gõ cửa thăm nhà”.

Nam nghệ sĩ và vợ đầu - Ngọc Huyền Châu có 2 lần tái hợp sau ly hôn.

2 lần đò, ly hôn rồi 2 lần quay lại với vợ cũ

Dù thăng hoa trên sân khấu, nghệ sĩ Châu Thanh từng trải qua giai đoạn hôn nhân nhiều biến cố với vợ là nghệ sĩ Ngọc Huyền Châu. Hai người hiện có 4 con: Châu Tuấn, Châu Ngọc Linh, Châu Ngọc Tiên và Châu Bảo. Trước khi có hai con sau, họ từng ly hôn suốt 10 năm.

Ngọc Huyền Châu xuất thân gia đình khá giả, còn Châu Thanh khi đó tay trắng, chưa có sự nghiệp. Tuy vậy, gia đình vợ luôn đón nhận anh vì “tính hiền lành”, không đặt nặng chuyện môn đăng hộ đối.

Sau ly hôn, Châu Thanh bước vào cuộc hôn nhân thứ hai, nhưng nhanh chóng đổ vỡ khi vợ chọn định cư ở Mỹ. Hai lần dang dở, con thơ còn nhỏ khiến ông nhiều lần chạnh lòng.

Nhờ sự vun vén của con gái, ông và người vợ đầu - Ngọc Huyền Châu quyết định cho nhau cơ hội, quay lại với nhau khiến nhiều đồng nghiệp bất ngờ. Sau khi “gương vỡ lại lành”, họ sinh thêm con gái thứ ba – Châu Ngọc Tiên nhưng hôn nhân tiếp tục rạn nứt, khiến Châu Thanh từng quyết định đi tu.

Báo Lao Động trích lời nam nghệ sĩ kể: “Tính trở về để yên ổn cuộc sống vợ chồng nhưng chưa được nên thôi. Tôi quyết định đi tu. Bữa đó tôi chở Châu Tiên về ở với tôi vài hôm rồi tôi mới đi, lúc chở con về thì con bé không chịu, đứng khóc "ba ơi, đừng bỏ con” nên thôi tôi lại về với gia đình”.

Hiện tại, họ đang có cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

Từ đó đến nay, vợ chồng nam nghệ sĩ sống với nhau vô cùng hạnh phúc. Chia sẻ về cuộc sống hiện tại trên báo Thanh Niên, nghệ sĩ Châu Thanh cho biết tình hình show diễn của ông không được như trước. Theo giọng ca cải lương, trước đây mỗi ngày ông có thể biểu diễn 2 - 3 suất, từ tiệc cưới, tiệc sinh nhật hay sân khấu hội chợ…

Không đi diễn, nam nghệ sĩ chọn ở nhà với gia đình. Ông nói: “Niềm hạnh phúc của tôi bây giờ là dành thời gian ngồi thiền, tụng kinh để cầu nguyện những điều tốt đẹp”.

Ở tuổi U70, nghệ sĩ Châu Thanh cũng chú trọng việc giữ gìn sức khỏe. Ông không ăn nhậu nên giữ được chất giọng ổn định và sức khỏe tốt. Ông vẫn làm nghề và không quan tâm giá cát-xê. Chỉ mong được đem lời ca tiếng hát phục vụ khán giả là hạnh phúc của ông.