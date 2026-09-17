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Nữ nghệ nổi tiếng miền Nam: 52 tuổi trẻ đẹp như 30, chưa muốn yêu dù không thiếu người theo đuổi

Xi Xi
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Ở tuổi 52, nữ nghệ sĩ này khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc lão hóa ngược và vóc dáng thon gọn như mới 30 nhờ chế độ ăn uống, thể thao khoa học.

Nữ nghệ nổi tiếng miền Nam: 52 tuổi trẻ đẹp như 30, chưa muốn yêu dù không thiếu người theo đuổi - Ảnh 1.

Sinh năm 1974 tại Hà Nội, diễn viên Hoài An sở hữu gương mặt phúc hậu cùng má lúm đồng tiền duyên dáng. Chị để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua hàng loạt bộ phim đình đám như Người đẹp Tây Đô, Đất phương Nam, Hải Nguyệt, Gọi giấc mơ về...

Với vẻ ngoài hiền lành, chị thường được các đạo diễn giao cho những vai người phụ nữ lận đận, cam chịu và đẫm nước mắt. Tuy nhiên có một thời gian, chị hạn chế nhận những vai diễn bi lụy vì bị viêm tuyến lệ.

Ngoài nghệ thuật, những năm gần đây Hoài An còn chuyển hướng sang kinh doanh online, công việc này không chỉ giúp chị tự chủ tài chính mà còn mang lại nguồn thu nhập ổn định và dư dả hơn cả đóng phim.

Trái ngược với sự nghiệp rực rỡ, đường tình duyên của Hoài An lại từng chịu nhiều tổn thương sâu sắc. Chị từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và phải ly hôn khi con trai còn rất nhỏ.

Thời điểm khó khăn đó, chị phải bươn chải đủ nghề, thậm chí từng chạy xe ôm để mưu sinh và nuôi con. Sau những vết thương lòng, Hoài An tìm được hạnh phúc mới và đã chuẩn bị kết hôn lần hai. Tuy nhiên, một biến cố đau lòng xảy ra khi người bạn trai của chị đột ngột qua đời.

"Khi tôi đang dạy lớp diễn viên thì người nhà báo báo tin anh mệt, phải vào nhập viện. Đến tối, tôi vào thăm, anh đã bị hôn mê. Chỉ 4 ngày sau, anh qua đời", nữ nghệ sĩ từng chia sẻ trên Znews.

Nữ nghệ nổi tiếng miền Nam: 52 tuổi trẻ đẹp như 30, chưa muốn yêu dù không thiếu người theo đuổi - Ảnh 2.
Nữ nghệ nổi tiếng miền Nam: 52 tuổi trẻ đẹp như 30, chưa muốn yêu dù không thiếu người theo đuổi - Ảnh 3.

Cú sốc quá lớn này đã khiến nữ diễn viên hoàn toàn khép cửa trái tim suốt một thời gian dài. Sau này, cô mở lòng yêu một Việt kiều Mỹ cũng định cưới nhưng cuối cùng lại chia tay. Kể từ đó, nữ nghệ sĩ "đóng cửa" trái tim, ít khi chia sẻ về chuyện tình cảm.

Hiện tại ở tuổi 52, Hoài An khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc lão hóa ngược và vóc dáng thon gọn như mới 30 nhờ chế độ ăn uống, thể thao khoa học. Mới đây, chia sẻ trên tờ Vietnamnet, nữ nghệ sĩ cho biết, ở tuổi U55 cô vẫn chưa muốn yêu dù không thiếu người theo đuổi.

"Xung quanh tôi không thiếu người theo đuổi, lúc nào cũng có người dành tình cảm cho mình. Song để nghĩ đến chuyện tiến xa hơn, tôi chưa sẵn sàng. Có lẽ tôi còn sợ, bị ám ảnh bởi chuyện cũ", Hoài An nói.

Nữ diễn viên tự nhận phần đời tư của mình hiện tại đang nặng gánh khi phải chu toàn chăm sóc cho người mẹ già và lo cho con trai lớn. Trải qua quá nhiều giông bão, chị không còn mặn mà với việc tìm kiếm một bờ vai hay một tấm chồng.

Đối với Hoài An, sự bình yên bên người thân, tự do làm điều mình thích và có kinh tế tự chủ mới là liều thuốc hạnh phúc lớn nhất ở tuổi trung niên.

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Tags

Hoài An

diễn viên

lão hóa ngược

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