Nữ MC làm lãnh đạo tại VTV, tái xuất sau nhiều năm

Hi vọng 2025 là chương trình truyền hình đặc biệt đón năm mới được phát sóng thường niên vào mùng 4 Tết trên kênh VTV3 của Đài Truyền hình Việt Nam.

MC Diễm Quỳnh cùng các khách mời

Chương trình mong muốn mang đến hi vọng cho khán giả trong ngày đầu xuân năm mới để mọi người có thêm niềm tin và động lực theo đuổi ước mơ và mục tiêu của mình. Hi vọng 2025 với thông điệp tôn vinh “Vẻ đẹp của sự kiên trì”.

Năm 2024, chương trình Hi vọng lần đầu phát sóng với chủ đề “Vượt qua nghịch cảnh” trong bối cảnh Việt Nam và thế giới vừa trải qua 3 năm của “cơn sóng thần” từ đại dịch Covid.

Mỗi câu chuyện của khách mời đều cho thấy cho dù ở đâu có nỗi buồn, có thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng, thì ở đó vẫn có những mầm cây hi vọng bật rễ trồi lên. Làm thế nào để mầm cây Hi vọng ấy ngày càng cứng cáp, tươi xanh? Có lẽ không cách nào khác là kiên trì chăm bón, tưới tắm mỗi ngày.

Đó là lý do chương trình năm nay lấy chủ đề tôn vinh “Vẻ đẹp của sự kiên trì” bằng những câu chuyện truyền cảm hứng nuôi hi vọng. Hi vọng sẽ chỉ là mộng tưởng nếu chúng ta không bắt đầu và kiên trì với từng việc ta làm. Bởi như người xưa nói, hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân.

Dẫn dắt chương trình này là MC Diễm Quỳnh, MC kỳ cựu của VTV trong gần 30 năm qua. Được biết, Diễm Quỳnh đã nghỉ làm MC nhiều năm qua để tập trung công tác lãnh đạo, quản lý tại đài truyền hình.

Với kinh nghiệm dày dặn khi đã từng tiếp xúc với hàng trăm khách mời trong sự nghiệp của mình, MC Diễm Quỳnh tin rằng khi mình có cảm xúc với câu chuyện của nhân vật thì đâu đó cũng sẽ có những khán giả có cùng điểm chạm.

Sự đồng cảm, duyên dáng và lối trò chuyện gần gũi, ấm áp, MC Diễm Quỳnh đã dẫn dắt ăn ý với phong cách trẻ trung dí dỏm của MC Trần Ngọc. Sự tung hứng đầy cảm xúc của hai MC cùng các khách mời tạo nên một chương trình đầu xuân đầy ý nghĩa, thôi thúc mỗi người náo nức đặt một bước chân lên hành trình vạn dặm.

Cô nói: “Người ta không bao giờ thất vọng vì Tết cả, luôn luôn có những hi vọng mới mỗi dịp Tết về. Đó là thời điểm mọi người cho phép mình một lần nữa được khởi động lại, cho mình một cơ hội nữa để Hi vọng.

Tôi nghĩ chương trình này sẽ mang tới cho khán giả những câu chuyện nhiều cảm xúc và thực tế để bạn tiếp tục kiên trì với mục tiêu của mình”.