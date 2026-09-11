Nữ MC 61 tuổi yêu lại chồng cũ kém 5 tuổi: Tiết lộ nơi "bí mật" cả 2 từng đến

Trên trang Facebook cá nhân, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên từng chia sẻ một đoạn video ghi lại chuyến khám phá vùng biển El Nido, Philippines. Nữ MC 61 tuổi mở đầu bằng câu nói vui: “Màu nước hay là màu mắt em?...”

Trong chuyến đi này, Kỳ Duyên đồng hành cùng Trịnh Hội - người chồng cũ kém cô 5 tuổi. Trước đó, nữ MC cho biết Trịnh Hội đã “ra vào” Philippines gần 20 năm nên cô xem anh gần như người địa phương. Nhờ vậy, cả nhóm lựa chọn hình thức đi tour riêng và khám phá thêm những địa điểm ít khách biết tới.

“Đây là video clip để thấy màu nước ở El Nido và bãi biển “Bí Mật” - “The Secret Beach”.Hơn nữa ở đây vẫn còn hoang sơ nên là một điểm du lịch rất rẻ so với những nơi nổi tiếng khác”, Kỳ Duyên giải thích thêm.

Video được MC Kỳ Duyên đăng tải (Ảnh chụp màn hình)

Secret Beach thực tế không phải tên gọi do Kỳ Duyên tự đặt mà thực sự là một trong những điểm nổi tiếng thuộc El Nido.

Theo cổng thông tin du lịch chính thức Love Philippines, Secret Beach nằm trong khu vực đảo Matinloc và thường xuất hiện trong hành trình island-hopping Tour C. Điểm đặc biệt nhất là bãi biển được che khuất bởi những khối đá vôi. Du khách muốn vào bên trong phải bơi qua một khe hẹp trên vách đá từ phía biển. Tour C cũng thường kết hợp Secret Beach với Hidden Beach, Matinloc Shrine và các điểm snorkeling quanh khu vực.

Chính cách tiếp cận này khiến Secret Beach khác biệt so với một bãi biển thông thường. Từ phía ngoài, du khách không thể đơn giản đưa thuyền cập thẳng vào bờ. Sau khi xuống nước và bơi xuyên qua khe đá, một khoảng biển nhỏ cùng bãi cát được bao quanh bởi những bức tường đá vôi mới dần hiện ra.

Theo hướng dẫn được nhiều đơn vị cung cấp tour cập nhật vào tháng 6/2026, việc vào Secret Beach phụ thuộc đáng kể vào điều kiện sóng, thủy triều và khả năng bơi của du khách. Áo phao hỗ trợ nổi nhưng không loại bỏ hoàn toàn rủi ro khi di chuyển gần các vách đá. Vì vậy, những người bơi yếu nên trao đổi trước với hướng dẫn viên và không cố vào nếu điều kiện biển không thuận lợi.

Thuê cả tàu riêng cho 6 người, nữ MC tiết lộ mức chi phí

Không chỉ chia sẻ cảnh đẹp, Kỳ Duyên còn công khai một chi tiết khiến nhiều người quan tâm: chi phí cho chuyến đi biển của nhóm.

Như đã nhắc tới ở trên, Kỳ Duyên đánh giá El Nido có chi phí dễ chịu khi so với một số điểm du lịch nổi tiếng khác. Nhóm của Kỳ Duyên thuê riêng một chiếc tàu cho 6 người, đi trong nguyên ngày. Chi phí đã bao gồm đồ ăn, nước uống và cả tiền tip cho 4 nhân viên trên tàu.

Tổng số tiền được cô tiết lộ vào khoảng 280 USD (khoảng hơn 7,2 triệu đồng).

Nếu chia đều cho 6 người, mức này tương đương khoảng 46,7 USD (hơn 1,2 triệu đồng)/người. Đây chỉ là chi phí thực tế Kỳ Duyên chia sẻ trong chuyến đi của mình, không phải bảng giá cố định hay giá niêm yết chung tại El Nido.

Trên thực tế, giá thành có thể khác nhau tùy hình thức tour ghép hay tàu riêng, tuyến tham quan, số lượng khách và các khoản phí đi kèm. Một số đơn vị du lịch tại El Nido hiện niêm yết tour khoảng 1.700 peso (hơn 700.000đ)/người đối với tour ghép; các khoản như phí phát triển du lịch sinh thái hoặc phí vào một số điểm có thể được tính riêng.

“Bãi biển bí mật” nằm giữa vùng thiên nhiên được bảo vệ

El Nido nằm ở phía bắc Palawan, Philippines, nổi tiếng với hệ thống đảo nhỏ, vách núi đá vôi, đầm phá và những vùng nước xanh trong. Đây cũng không đơn thuần là một khu du lịch biển.

Theo Proclamation No. 32 của Philippines, từ năm 1998, El Nido Marine Reserve được đặt dưới chế độ khu bảo tồn với tên gọi El Nido Managed Resource Protected Area. Diện tích được xác định khoảng 89.134,76 ha, bao gồm cả vùng đất và vùng nước, với mục tiêu bảo vệ đa dạng sinh học lâu dài đồng thời duy trì việc sử dụng tài nguyên theo hướng bền vững.

Bởi vậy, các hoạt động tại đây cũng gắn với những nguyên tắc bảo vệ hệ sinh thái. Du khách được khuyến cáo không giẫm lên san hô, tuân thủ hướng dẫn của thủy thủ đoàn khi xuống nước và không tự ý vượt qua những khu vực nguy hiểm chỉ để tìm góc chụp ảnh.

Hành trình đưa khách tới Secret Beach phù hợp hơn với người thích bơi, snorkeling và các trải nghiệm mang tính khám phá. Love Philippines cũng xếp tuyến này vào lựa chọn phù hợp với những người ưa phiêu lưu và bơi tốt.

Với Kỳ Duyên, chuyến đi El Nido còn là một phần trong cuộc sống nhiều trải nghiệm ở tuổi 61. Sau khi tái hợp với Trịnh Hội, nữ MC thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đồng hành cùng chồng cũ. Cả 2 cùng nhau đi du lịch nhiều điểm đến đẹp, kể lại những câu chuyện thú vị cho mọi người.