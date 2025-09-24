Tháng 7/2024, chị Trần, kế toán tại một công ty ở Linh Khê, Chiết Giang, Trung Quốc, đã may mắn tránh được một vụ lừa đảo số tiền lên đến 1,98 triệu NDT (hơn 7,3 tỷ đồng) nhờ sự thận trọng và nhanh nhạy trong xử lý tình huống.

Sự việc bắt đầu khi những kẻ lừa đảo phát tán một liên kết độc hại được ngụy trang dưới dạng bảng câu hỏi trong một nhóm thuế doanh nghiệp trên WeChat. Chị Trần vô tình nhấp vào liên kết này khiến máy tính bị nhiễm virus Trojan, cho phép kẻ gian điều khiển thiết bị từ xa.

Ngay sau đó, chúng xâm nhập vào các nhóm chat của chị Trần, xóa tài khoản WeChat thật của vợ ông chủ khỏi nhóm trò chuyện và nhanh chóng thay thế bằng tài khoản giả mạo. Để tăng tính chân thực, chúng còn chỉnh sửa ảnh đại diện và tên hiển thị để tài khoản này trông giống tài khoản thật.

Sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng, các đối tượng lừa đảo đã dùng tài khoản trên nhắn vào nhóm và yêu cầu chị Trần chuyển ngay 1,98 triệu NDT vào một tài khoản chỉ định. Trong thời gian này, chúng liên tục nhắn tin thúc giục để chị Trần phải chuyển tiền ngay.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nhờ những thông tin tuyên truyền phòng chống gian lận mà cảnh sát thường xuyên cung cấp cho các doanh nghiệp, chị Trần kịp thời nhận ra dấu hiệu bất thường. Để chắc chắn, nữ kế toán viện lý do rằng tài khoản ‘vợ sếp’ không hợp lệ để trì hoãn giao dịch. Đồng thời, chị gọi điện trực tiếp cho vợ sếp để xác minh thông tin trước khi thực hiện chuyển khoản. Nhờ đó, chị Trần kịp thời phát hiện được âm mưu của bọn lừa đảo và báo sự việc cho cảnh sát.

Nhận được thông tin và những bằng chứng mà chị Trần cung cấp, cảnh sát quận Linh Khê đã nhanh chóng vô hiệu hóa những tài khoản giả mạo mà nhóm lừa đảo dùng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Lãnh đạo công ty của chị Trần bày tỏ lòng biết ơn đối với các chương trình nâng cao nhận thức chống gian lận mà đồn cảnh sát Quận Linh Khê đã triển khai, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc truyền đạt kiến thức về lừa đảo đến tất cả nhân viên trong công ty.

Theo đại diện Đồn Cảnh sát Quận Linh Khê, trước đó, họ đã thực hiện tuyên truyền nhằm đảm bảo thông điệp phòng chống gian lận thấm sâu vào nhận thức của từng doanh nghiệp trong khu vực. Nhờ cách tiếp cận này, các vụ lừa đảo tài chính có thể được ngăn chặn ngay từ giai đoạn đầu, giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ an toàn tài sản của doanh nghiệp.

Chị Trần sau đó cũng đã được lãnh đạo khen thưởng vì đã kịp thời ngăn chặn được một khoản thất thoát vô cùng to lớn cho công ty. Sau vụ việc, công ty này cũng yêu cầu tất cả nhân viên cài đặt phần mềm diệt virus và thay đổi mật khẩu các tài khoản mạng xã hội, nhằm phòng ngừa các trường hợp tương tự.

Trong thời đại 4.0 hiện nay, các đối tượng xấu liên tục tung ra những thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, khi phát hiện bất kỳ dấu hiệu lừa đảo nào, người dân và doanh nghiệp cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an để xác minh, xử lý kịp thời và ngăn chặn hành vi phạm tội.

(Theo cncn.gov.cn)