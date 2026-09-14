Nữ idol Kpop gây sốc khi vạch trần phương pháp "say xỉn để gầy" của người nổi tiếng

Rút cạn nước trong cơ thể bằng soju và whiskey trước giờ ghi hình cũng là một cách để người nổi tiếng thu nhỏ vòng eo cấp tốc.

Mới đây, thành viên Seola của nhóm nhạc nữ WJSN vừa khiến công chúng lẫn người hâm mộ không khỏi bàng hoàng khi chia sẻ về những góc tối đằng sau chuẩn mực vóc dáng của giới thần tượng Kpop. Xuất hiện trong một video mới trên kênh YouTube Studio SLAM, nữ ca sĩ nhận được nhiều câu hỏi về ngoại hình thon gọn dạo gần đây. Tuy nhiên, khi đáp lại sự quan tâm của khán giả, Seola đã thẳng thắn tiết lộ những cách thức ép cân khắc nghiệt mà nhiều idol đang áp dụng, trong đó có một phương pháp gây ngỡ ngàng: uống thật nhiều rượu để cơ thể nôn mửa và tự rút nước.

Giải thích rõ hơn về quy trình ép cân ngặt nghèo này, Seola cho biết đây là chiêu thức thực sự được rất nhiều thần tượng ưa chuộng trước các buổi chụp hình hoặc quay video ca nhạc. Để chuẩn bị cho khung hình quan trọng, các idol sẽ nhịn ăn hoàn toàn trong suốt cả ngày. Ngay trước khi đi ngủ, họ sẽ uống khoảng hai ly soju hoặc whiskey nồng độ cao khi bụng đang hoàn toàn trống rỗng. Việc nạp cồn vào cơ thể lúc đói sẽ thúc đẩy quá trình đào thải toàn bộ lượng nước thừa ra ngoài, giúp cơ thể nhanh chóng giảm tình trạng tích nước hay sưng mặt.

Dù kết quả của phương pháp này khiến diện mạo bên ngoài của người thực hiện trông vô cùng kiệt quệ và thiếu sức sống, Seola cho biết mọi dấu vết tiêu cực đó đều dễ dàng bị che lấp dưới lớp trang điểm và ánh đèn sân khấu. Khi nhìn mặt mộc ngoài đời, bất kỳ ai cũng sẽ nghĩ cơ thể đang gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng vì quá gầy gộc. Thế nhưng, chỉ cần bước qua khâu trang điểm và đứng dưới dàn đèn của máy quay, vóc dáng của họ lại trở nên vô cùng sắc nét và thon gọn trên hình.

Bên cạnh phương pháp dùng đồ uống có cồn, thành viên nhóm WJSN còn tiết lộ một cách thức phổ biến khác mà chính cô từng nhiều lần áp dụng, đó là chỉ ăn kẹo và socola để cầm chừng. Lý giải về lựa chọn này, Seola chia sẻ rằng do kích thước của các loại bánh kẹo rất nhỏ nên khi nạp vào cơ thể, phần bụng sẽ hoàn toàn phẳng lì và không bị căng ra.

Những viên kẹo ngọt giúp lượng đường trong máu tăng lên tạm thời, tạo đủ năng lượng ngắn hạn cho các idol hoàn thành lịch trình quay kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Trong trường hợp không sử dụng kẹo ngọt để duy trì sức lực, phương án duy nhất còn lại của cô chỉ là nhịn ăn tuyệt đối.

Lời thú nhận chân thật của Seola xuất hiện vào thời điểm dư luận ngày càng lo ngại trước xu hướng giảm cân quá đà của các ngôi sao Kpop. Trong vài tháng qua, không ít thần tượng liên tục trở thành tâm điểm bàn tán khi xuất hiện với thân hình gầy guộc đến mức chỉ còn da bọc xương. Trước thực trạng đáng báo động này, góc nhìn của khán giả cũng đang dần thay đổi. Không tiếp tục cổ xúy cho những vóc dáng mỏng manh thiếu sức sống, cộng đồng mạng hiện nay đang dành nhiều lời khen ngợi và ủng hộ cho những ngôi sao quyết định tăng cân để duy trì một thể trạng khỏe mạnh.

Theo Koreaboo