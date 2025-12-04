Nữ idol duy nhất được cựu Tổng thống Barack Obama trao thưởng, sở hữu “bộ não quyến rũ” học giỏi top đầu cả nước

Giữa dàn thần tượng gen 3, Wendy (Red Velvet) nổi bật không chỉ nhờ giọng hát xuất sắc mà còn bởi hồ sơ học tập khủng bậc nhất Kpop. Wendy lớn lên trong môi trường đa văn hoá khi liên tục di chuyển giữa Hàn Quốc, Mỹ và Canada. Cô theo học tại Shattuck-St. Mary’s School, ngôi trường nội trú đắt đỏ ở Minnesota với mức học phí lên đến 55.000 đô (khoảng 1,4 tỷ đồng)/năm, trước khi chuyển đến Richmond Hill ở Ontario.

Wendy sở hữu hồ sơ học tập khủng bậc nhất Kpop

Ngay từ khi còn ở Bắc Mỹ, Wendy đã gây chú ý bởi thành tích học đường gần như hoàn hảo: bảng điểm toàn A-, A+, từng dẫn đầu một cuộc thi Toán, xuất hiện trong danh sách học sinh danh dự và được công nhận là người đóng góp nổi bật cho dàn hợp xướng Vocal Fusion của trường. Thành tích học tập xuất sắc giúp cô nàng đạt GPA 3.92/4.

Bảng điểm toàn A, A+ đáng ngưỡng mộ của nữ idol

Đặc biệt, cô là nữ idol Hàn duy nhất được cựu Tổng thống Barack Obama trao giải thưởng dành cho học sinh có thành tích xuất sắc và khả năng lãnh đạo cộng đồng. Chính sự toàn diện ấy khiến Wendy được Heechul (Super Junior) ưu ái gọi bằng biệt danh “bộ não quyến rũ nhà SM”. Cô nàng còn từng là nữ thần tượng duy nhất lọt vào bảng xếp hạng ngôi sao có thành tích học tập "khủng" nhất xứ Hàn do chương trình The List 2016 của kênh truyền hình cáp tvN bình chọn, bên cạnh các tiền bối đình đám như Gong Hyo Jin, Beenzino, John Park...

Wendy là nữ idol Hàn duy nhất được cựu Tổng thống Barack Obama trao giải thưởng dành cho học sinh có thành tích xuất sắc và khả năng lãnh đạo cộng đồng

Lợi thế của Wendy còn nằm ở khả năng ngoại ngữ: thông thạo tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Hàn; đồng thời biết chơi nhiều nhạc cụ như piano, guitar, flute hay saxophone. Nền tảng học tập - nghệ thuật vững vàng giúp cô nhanh thích ứng nhanh chóng với thị trường Kpop khi năm 2012 trở lại Hàn Quốc để gia nhập SM Entertainment với tư cách thực tập sinh thuộc SM Rookies.

Wendy, tên thật Shon Seung-wan, sinh năm 1994, là giọng ca chính của Red Velvet và đồng thời là một trong những vocalist được đánh giá cao nhất của thế hệ idol gen 3. Lớn lên ở môi trường quốc tế, Wendy sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc và khả năng ngoại ngữ vượt trội.

Năm 2014, Wendy chính thức debut cùng Red Velvet qua ca khúc Happiness . Chỉ sau thời gian ngắn, cô nhanh chóng được công nhận là giọng ca nội lực của nhóm, sở hữu chất giọng giàu cảm xúc, kỹ thuật vững, phù hợp cả nhạc ballad lẫn pop và OST. Cùng Red Velvet, Wendy đạt được nhiều dấu mốc nổi bật, trở thành một trong những giọng nữ đặc trưng của Kpop. Song song với hoạt động nhóm, cô mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác: hát nhạc phim, tham gia show giải trí, thử sức với chương trình radio Wendy’s Youngstreet từ năm 2021 đến 2023, và đặc biệt là bước vào sân khấu nhạc kịch năm 2023, đánh dấu lần đầu cô lấn sân sang nhạc kịch.

Wendy là giọng ca chính của Red Velvet

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Wendy đến vào năm 2021 khi cô trở thành thành viên đầu tiên của Red Velvet ra mắt album solo. Mini-album Like Water giúp Wendy chứng minh khả năng tỏa sáng độc lập ngoài danh tiếng nhóm, nhận được nhiều lời khen về màu giọng mềm mại, trưởng thành và định hướng âm nhạc cá nhân sâu sắc hơn. Trước đó, năm 2019, Wendy từng gặp tai nạn nghiêm trọng trong lúc tổng duyệt sân khấu, khiến cô phải tạm dừng hoạt động một thời gian. Tuy nhiên, cô trở lại với tinh thần mạnh mẽ, tiếp tục phát triển sự nghiệp solo và hoạt động nhóm đầy ổn định.

Năm 2025, Wendy chính thức rời SM Entertainment sau khi kết thúc hợp đồng độc quyền kéo dài hơn một thập kỷ. Dù vậy, cô vẫn duy trì hoạt động nhóm cùng Red Velvet. Cùng thời điểm, Wendy ký hợp đồng với ASND, mở ra một chặng đường tự do hơn trong âm nhạc. Ở tuổi 31, Wendy được xem là nghệ sĩ toàn năng: vừa là main vocal thực lực, vừa là nghệ sĩ có chiều sâu cảm xúc, vừa không ngừng mở rộng khả năng ở nhiều lĩnh vực như radio, OST, musical hay solo.