Nữ hoàng phim 18+ cả năm chỉ dám ăn 1 gói mỳ, thành quả tuổi 46 đáng nể

Sở hữu vóc dáng mảnh mai đáng ngưỡng mộ ở tuổi U50, Cho Yeo Jeong khiến công chúng bất ngờ với chế độ ăn uống và tập luyện khắc nghiệt.

Cho Yeo Jeong là một trong những nữ diễn viên Hàn Quốc được khán giả toàn cầu biết đến rộng rãi sau thành công vang dội của bộ phim Parasite. Gần đây, cô tiếp tục thu hút sự chú ý khi tái xuất trong series The Affair Was Just The Beginning bên cạnh "chị đại" Kim Hye Soo, cho thấy sức hút bền bỉ của mình trên màn ảnh Hàn.

Nổi tiếng với vóc dáng mảnh mai cùng nhan sắc trẻ trung suốt nhiều năm, nữ diễn viên xứ Hàn mới đây khiến công chúng bất ngờ khi tiết lộ góc khuất phía sau hành trình giữ dáng nghiêm ngặt của mình. Nữ diễn viên cho biết việc duy trì cân nặng không hề dễ dàng, thậm chí đôi lúc trở thành áp lực lớn đối với bản thân.

Cho Yeo Jeong đang nhận được nhiều sự chú ý với vai "phú bà" trong The Affair Was Just The Beginning.

Khi nhắc đến chuyện ăn uống, Cho Yeo Jeong thừa nhận cô đặc biệt yêu thích những món mà nhiều người đang giảm cân thường tránh xa như bánh kem, mì tương đen hay pizza. Nữ diễn viên nói vui rằng vì quá mê đồ ăn nên cô "không còn cách nào khác ngoài việc phải tập thể dục". Người đẹp còn tiết lộ rằng cô đều phải "tự phạt bản thân" sau khi ăn những món yêu thích.

Theo Cho Yeo Jeong, các đoàn phim thường có xe đồ ăn và rất nhiều món ăn vặt hấp dẫn dành cho ê-kíp. Mỗi lần ăn những món đó, cô đều cảm thấy vừa thích vừa lo vì biết rõ cơ thể mình sẽ phản ứng ra sao. Nữ diễn viên hài hước mô tả mình "run run" khi ăn vì vừa thưởng thức vừa nghĩ đến việc phải tập bù sau đó.

Điều khiến khán giả bất ngờ nhất là thói quen tập luyện của Cho Yeo Jeong sau khi ăn đồ nhiều calo. Cô cho biết dù quay phim cả ngày và vô cùng mệt mỏi, tối về vẫn cố gắng thực hiện từ 100 đến 200 lần burpee (bài tập thể dục toàn thân cường độ cao (HIIT/cardio) kết hợp liên tục 6 động tác: đứng thẳng, ngồi xổm hạ tay, bật chân ra sau thành plank, chống đẩy, thu chân về và bật nhảy cao). Nếu cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, sáng hôm sau nữ diễn viên còn đi bơi rồi mới tới trường quay tiếp tục công việc. Cách tự ép mình vận động liên tục khiến nhiều người nhận xét nữ diễn viên quá nghiêm khắc với bản thân.

Giải thích về lý do luôn đặt ra kỷ luật cao như vậy, Cho Yeo Jeong thẳng thắn nói rằng cô rất dễ dàng và bao dung với người khác nhưng lại cực kỳ khắt khe với chính mình. Nếu không hoàn thành những mục tiêu đã đặt ra, cô có cảm giác như mình đang "bỏ bê trách nhiệm". Chính suy nghĩ đó khiến nữ diễn viên nhiều lần tự đẩy bản thân vào một hành trình giống như "khổ hạnh".

Theo thông tin được công bố, Cho Yeo Jeong cao 1m63 và nặng khoảng 45 kg. Cô từ lâu đã nổi tiếng trong giới giải trí Hàn Quốc với chế độ quản lý cơ thể nghiêm ngặt. Trước đó, khi tham gia kênh YouTube của MC Kim Sook, nữ diễn viên từng gây sốc khi tiết lộ cô chỉ ăn mì gói khoảng một lần trong cả năm.

Chia sẻ chân thật của Cho Yeo Jeong nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng Hàn Quốc. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần kỷ luật đáng nể của nữ diễn viên, trong khi không ít ý kiến cho rằng cô đang tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Dù vậy, câu chuyện của nữ diễn viên cũng cho thấy vóc dáng mảnh mai và hình ảnh luôn rạng rỡ trên màn ảnh không phải điều tự nhiên mà có, mà là kết quả của quá trình kiểm soát ăn uống và tập luyện bền bỉ suốt nhiều năm.

Vóc dáng mảnh mai, thon gọn của Cho Yeo Jeong ở tuổi 46.

Ảnh: IGNV.