"Nữ hoàng nội y" từng khiến đại gia gốc Việt hơn 45 tuổi si mê, U40 lẻ bóng trong biệt thự 50 tỷ

Từ cô gái nghèo Trà Vinh đến "nữ hoàng nội y Vbiz"

Ngọc Trinh tên thật là Trần Thị Ngọc Trinh, sinh năm 1989 tại Trà Vinh trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mẹ cô mất khi cô mới 6 tháng tuổi, cha làm nghề xe ôm để nuôi các con khôn lớn. Chính tuổi thơ thiếu thốn đã khiến Ngọc Trinh sớm ý thức phải tự lập và thay đổi cuộc đời bằng con đường riêng.

Ngọc Trinh sở hữu nhan sắc ngọt ngào, vóc dáng gợi cảm

Ngọc Trinh bắt đầu bước chân vào làng thời trang từ khi còn rất trẻ. Sở hữu chiều cao 1m72 cùng số đo ba vòng nổi bật, cô nhanh chóng gây chú ý khi tham gia các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Trang sức 2007 (Á hậu), Siêu mẫu Việt Nam 2005 (Siêu mẫu ăn ảnh), Hoa hậu Việt Nam Quốc tế 2011 ... Nhờ ngoại hình gợi cảm và phong cách táo bạo, người đẹp nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trên các tạp chí và sàn diễn.

Dưới sự định hướng của “ông bầu” Vũ Khắc Tiệp, hình ảnh của Ngọc Trinh được xây dựng theo phong cách sexy táo bạo. Từ đó, danh xưng "nữ hoàng nội y" gắn liền với cô trong suốt nhiều năm. Không chỉ làm người mẫu, Ngọc Trinh còn lấn sân điện ảnh với một số bộ phim như Vòng eo 56 , Chị mẹ học yêu , Vu quy đại náo , Em là của em hay Chị chị em em 2 ...

Mỹ nhân sinh năm 1989 được mệnh danh là một trong những "nữ hoàng nội y" của Vbiz

Song song với nghệ thuật, Ngọc Trinh còn kinh doanh thời trang, nhà hàng ăn uống và xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội. Những video chia sẻ cuộc sống, "đập hộp" đồ hiệu hay vlog về phong cách sống của cô thu hút hàng triệu lượt xem.

Nhờ nhiều nguồn thu khác nhau, người đẹp tích lũy khối tài sản đáng kể khi còn khá trẻ. Cô được biết đến với cuộc sống sang chảnh, thường xuyên xuất hiện cùng hàng hiệu, siêu xe và bất động sản giá trị lớn.

Chuyện tình "tốn giấy mực" với tỷ phú gốc Việt hơn 45 tuổi

Năm 2016, đời tư của Ngọc Trinh trở thành đề tài nóng khi cô công khai hẹn hò với tỷ phú gốc Việt Hoàng Kiều. Thời điểm đó, doanh nhân sinh năm 1944 đã 72 tuổi, còn Ngọc Trinh mới 27 tuổi.

Tỷ phú Hoàng Kiều từng nằm trong danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ do Forbes công bố với khối tài sản hàng tỷ USD. Ông nổi tiếng với hoạt động kinh doanh rượu vang tại thung lũng Napa, bang California.

Ngọc Trinh từng có chuyện tình "tốn nhiều giấy mực" với tỷ phú Hoàng Kiều

Mối tình "đũa lệch", hơn nhau đến 45 tuổi giữa đại gia U80 và người mẫu trẻ nhanh chóng gây xôn xao dư luận. Trong thời gian yêu nhau, tỷ phú Hoàng Kiều không ngần ngại thể hiện sự chiều chuộng dành cho bạn gái. Nhiều nguồn tin cho biết ông từng tặng Ngọc Trinh nhiều món quà xa xỉ, thậm chí đưa cô di chuyển bằng máy bay riêng trong các chuyến du lịch.

Vị tỷ phú cũng từng chia sẻ kế hoạch lâu dài với người đẹp. Ông thậm chí nói rằng nếu cả hai kết hôn và có con, Ngọc Trinh có thể được quản lý một phần tài sản của ông trong tương lai.

Tuy nhiên, mối quan hệ này chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Những sự khác biệt về quan điểm khiến cả hai nhanh chóng "đường ai nấy đi".

Cuộc sống hiện tại trong biệt thự 50 tỷ

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và kinh doanh, Ngọc Trinh hiện sở hữu khối tài sản đáng kể, nổi bật nhất là căn biệt thự rộng khoảng 800m2 tại khu vực Quận 9 cũ (TP.HCM). Ước tính, cơ ngơi này của "nữ hoàng nội y" có giá trị lên đến 50 tỷ đồng.

Biệt thự được thiết kế theo phong cách sang trọng với tông màu trắng - hồng nữ tính, có hồ bơi, sân vườn và nhiều không gian giải trí. Đây cũng là nơi Ngọc Trinh thường quay vlog, chụp hình và chia sẻ cuộc sống hàng ngày với người hâm mộ.

Biệt thự trị giá 50 tỷ của Ngọc Trinh tại quận 9 cũ, TP.HCM

Không chỉ gây chú ý với biệt thự sang trọng và nhiều bất động sản giá trị, Ngọc Trinh còn nổi tiếng với bộ sưu tập siêu xe đắt đỏ. Người mẫu kiêm diễn viên thường xuất hiện tại các sự kiện cùng chiếc Mercedes-Maybach S600 có giá khoảng 12 tỷ đồng. Ngoài ra, cô cũng sở hữu một chiếc Range Rover LWB trị giá gần 8 tỷ đồng.

Trước đó, Ngọc Trinh từng sử dụng chiếc BMW 750Li có giá khoảng 5 tỷ đồng. Đáng chú ý nhất trong bộ sưu tập xe của cô là chiếc Rolls‑Royce Ghost được người đẹp tậu vào năm 2021 với giá hơn 30 tỷ đồng, từng thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng.

Những năm gần đây, Ngọc Trinh trải qua không ít biến cố trong sự nghiệp và đời sống cá nhân. Sau một số ồn ào, cô cho biết đã thay đổi lối sống, tập trung hơn vào công việc kinh doanh và chăm sóc bản thân.

Nhan sắc trẻ đẹp của Ngọc Trinh ở tuổi U40

Ở tuổi U40, dù có sự nghiệp và tài sản đáng nể, Ngọc Trinh vẫn độc thân, chưa kết hôn cũng chưa công khai tình cảm với người đàn ông nào. "Nữ hoàng nội y" từng chia sẻ rằng cô có xu hướng thích mẫu bạn trai trưởng thành, chững chạc và có thể trở thành chỗ dựa tinh thần.

Thời gian gần đây, Ngọc Trinh thường xuyên xuất hiện bên Quốc Trường trong nhiều hoạt động, thu hút sự chú ý của khán giả. Trong một buổi livestream, Quốc Trường bất ngờ mang tặng Ngọc Trinh chiếc bánh kem, phía sau còn được trang trí bằng phông nền giống cổng vu quy. Chi tiết này khiến nhiều người hâm mộ cho rằng đây giống như một màn "cầu hôn" chưa chính thức mà nam diễn viên dành cho người đẹp sinh năm 1989.

Những khoảnh khắc ngọt ngào của Quốc Trường và Ngọc Trinh thời gian qua khiến người hâm mộ xôn xao

Tuy nhiên, chia sẻ với báo Ngôi Sao, Quốc Trường đã lên tiếng phủ nhận thông tin trên. Anh cho biết việc tặng bánh kem chỉ là một tình huống bất ngờ nhằm tạo thêm không khí vui vẻ và thu hút cho buổi livestream chung của hai người. Khi được hỏi về mối quan hệ với Ngọc Trinh, nam diễn viên phim Về nhà đi con cho biết anh rất trân trọng cô. Theo Quốc Trường, cả hai không chỉ là bạn bè thân thiết, mà còn là đối tác trong công việc kinh doanh.



