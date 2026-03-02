Thiếu gia Sài thành si mê nữ nghệ sĩ U45 là viện trưởng hơn 11 tuổi, xây nhà mặt tiền trăm tỷ

Chuyện tình chênh 11 tuổi của thiếu gia Sài thành và kiện tướng dancesport

Phan Hiển sinh năm 1993 trong một gia đình khá giả ở TP.HCM. Gia đình anh có truyền thống kinh doanh bất động sản, ông bà ngoại là doanh nhân thành đạt, sở hữu nhiều cao ốc tại các tuyến đường lớn ở TP.HCM. Vì thế, Phan Hiển được mệnh dành là thiếu gia trong showbiz Việt.

Nhờ điều kiện gia đình tốt, Phan Hiển được tiếp xúc với dancesport từ nhỏ và sớm trở thành học trò của Khánh Thi - kiện tướng dancesport nổi tiếng hơn anh 11 tuổi. Khánh Thi sinh năm 1982, từng giành nhiều huy chương quốc tế và được xem là người góp phần đưa dancesport phát triển tại Việt Nam.

Vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển

Tình cảm nảy sinh giữa cô giáo và học trò khi Phan Hiển trưởng thành. Tuy nhiên, mối quan hệ này từng vấp phải phản đối từ gia đình và dư luận vì chênh lệch tuổi tác. Dù vậy, cả hai vẫn kiên trì bên nhau suốt nhiều năm, cùng tập luyện, thi đấu và khẳng định tên tuổi.

Sau khi công khai chuyện tình, Khánh Thi mang thai con đầu lòng. Điều này khiến dư luận càng chú ý, nhưng chính sự chân thành của Phan Hiển đã khiến gia đình hai bên dần chấp nhận.

Trong nhiều chia sẻ, Phan Hiển luôn gọi Khánh Thi là người thầy, người bạn và người phụ nữ anh yêu nhất. Còn Khánh Thi cho biết cô cảm động vì sự hy sinh, kiên trì của chồng. Sau hơn 10 năm đồng hành, họ tổ chức đám cưới hoành tráng năm 2022, đánh dấu chặng đường tình yêu đầy sóng gió.

Phan Hiển luôn dành cho vợ tình yêu và sự ngưỡng mộ đặc biệt

Hiện tại, cặp đôi có ba con và thường xuyên chia sẻ hình ảnh gia đình hạnh phúc trên mạng xã hội. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Phan Hiển lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng "tan chảy" khi đăng tải hình ảnh tình tứ bên Khánh Thi cùng lời khen dành cho vợ: "Tui cái gì cũng không có. May trời thương tặng cho cô vợ vừa đẹp vừa giỏi".

Đây không phải lần hiếm hoi Phan Hiển thoải mái thể hiện sự trân trọng dành cho bà xã trước công chúng. Từ việc đổi ảnh đại diện sang khoảnh khắc vợ rạng rỡ trong bộ váy cưới lộng lẫy, đến những hành động đầy yêu thương như cúi xuống xỏ giày hay tự tay gội đầu cho cô, anh luôn chọn cách âm thầm đứng phía sau để tôn vinh người bạn đời của mình.

Trước sự quan tâm và yêu thương mà chồng dành cho mình, Khánh Thi cũng không ngần ngại bày tỏ niềm tự hào sâu sắc về Phan Hiển với tư cách người bạn đời lẫn người thầy nhiều năm đồng hành cùng anh trên sàn nhảy. Nữ kiện tướng cho biết, điều khiến cô mãn nguyện nhất suốt một năm qua không nằm ở những chiếc cúp hay ánh hào quang, mà ở sự bứt phá và nỗ lực không ngừng của chồng, vượt qua cả những gì cô từng kỳ vọng.

Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của cặp đôi

Sự nghiệp rực rỡ và cuộc sống giàu có với nhà mặt tiền trăm tỷ

Không chỉ có chuyện tình đẹp, Phan Hiển - Khánh Thi còn là cặp đôi thành công trong sự nghiệp. Họ từng giành nhiều huy chương tại SEA Games, giải vô địch Đông Nam Á và các giải quốc tế. Nhờ thành tích nổi bật, cả hai trở thành gương mặt quen thuộc trong các chương trình truyền hình, đồng thời mở học viện dancesport đào tạo thế hệ trẻ.

Khánh Thi hiện là Viện trưởng Viện Văn hóa - Nghệ thuật thuộc Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) - nơi đào tạo hàng trăm học viên và vận động viên chuyên nghiệp. Phan Hiển vừa thi đấu vừa đứng lớp, giúp bộ môn dancesport phát triển mạnh tại Việt Nam.

Phan Hiển - Khánh Thi luôn đồng hành bên nhau trong công việc, cuộc sống

Nhờ sự nghiệp thành công và nguồn thu từ đào tạo, biểu diễn, quảng cáo cùng nền tảng gia đình khá giả, cặp đôi tích lũy được khối tài sản đáng kể. Một trong những dấu ấn lớn nhất là căn nhà mặt tiền 6 tầng, rộng khoảng 800m2 ở đường Hoàng Hoa Thám, TP.HCM - nơi họ sinh sống và mở trung tâm dạy khiêu vũ.

Nhiều nguồn tin cho biết cơ ngơi này được ước tính trị giá hàng trăm tỷ đồng, với không gian sang trọng, tiện nghi và có cả khu sân vườn rộng rãi.

Tầng dưới của ngôi nhà được dùng làm phòng tập dancesport, còn các tầng trên là khu sinh hoạt của gia đình. Không gian trưng bày nhiều cúp, huy chương của cả hai - thành quả sau nhiều năm nỗ lực.

Toàn cảnh cơ ngơi của Khánh Thi - Phan Hiển

Không gian sống hiện đại, tiện nghi

Khu vực sân vườn với vô số cây cảnh xanh mướt

Ngoài bất động sản, cặp đôi còn đầu tư vào học viện dancesport, tổ chức giải đấu, mở lớp đào tạo và kinh doanh nhiều lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật. Khánh Thi từng tặng chồng mô tô tiền tỷ, còn Phan Hiển cũng nhiều lần tặng vợ trang sức, hàng hiệu đắt tiền cho thấy cuộc sống sung túc của họ.

Dù giàu có, cả hai vẫn giữ lối sống giản dị. Phan Hiển thường vào bếp nấu ăn, chăm con, chăm vườn hoa hồng trên sân thượng để chiều vợ. Khánh Thi thì bận rộn công việc nhưng luôn dành thời gian cho gia đình.