Hòa Minzy công khai bạn trai có bố mẹ là nông dân, bán rau, vải, ngô, được gia đình đàng gái ưng ý

Tối 6/3, ca sĩ Hòa Minzy khiến mạng xã hội chú ý khi đăng tải đoạn clip nắm tay một người đàn ông mặc quân phục. Khoảnh khắc thân mật cùng những chia sẻ đầy cảm xúc của nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, làm dấy lên nhiều bàn luận về chuyện tình cảm của cô.

Trong đoạn video được đăng trên trang cá nhân, Hòa Minzy nắm chặt tay chàng trai. Kèm theo đó là dòng trạng thái khá dài, trong đó nữ ca sĩ bày tỏ niềm hạnh phúc khi đang có một mối quan hệ nhận được sự ủng hộ và chứng kiến từ gia đình hai bên.

Clip tình cảm bên bạn trai được Hòa Minzy chia sẻ

Cùng với clip, nữ ca sĩ đăng tải đoạn tâm sự đầy cảm xúc

"Trước hai bên họ hàng, đẹp duyên sánh đôi - câu hát này thật hay mọi người nhỉ. Một tình yêu được bố mẹ gia đình đồng ý, chứng kiến và tôn trọng. Đàng trai qua thưa hỏi đàng hoàng. Nghe tưởng chừng đơn giản và bình thường nhưng lại là thứ hạnh phúc đáng giá nhất, thực sự rất hạnh phúc í.

Mọi người muốn xem mặt bạn nam trong clip thì có luôn, xem đi nè. Fan không cần tò mò thông tin trên mạng, Hòa dần dần sẽ nói cho fans hết thui. Hòa cũng đồng bóng lắm, đến ngày đẹp trời là mời fan đi ăn cỗ liền không phải nôn ha ha. Chúc tất cả mọi người luôn hạnh phúc và hạnh phúc trong sự chứng kiến của gia đình bạn bè thân yêu".

Hòa Minzy còn tiết lộ thêm một chi tiết khiến nhiều người chú ý. Cụ thể, khi được cư dân mạng hỏi về hoàn cảnh gia đình của chàng trai xuất hiện trong clip, nữ ca sĩ cho biết bố mẹ anh làm nông dân, bán vải, rau, ngô.

Hòa Minzy tiết lộ thông tin về bạn trai

Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè trong showbiz gửi lời chúc mừng Hòa Minzy. Đức Phúc bày tỏ: "Ôm hai anh chị mộc vào lòng", hoa hậu Hương Giang bình luận: "Em rể bảnh quá!". Chi Phu thì hài hước viết: "Sao me bảo chị không được nói gì hết mà giờ em đánh úp chị? Mình còn nhiều tư liệu mật ai cần inbox nhé"...

Đáng chú ý, không chỉ bạn bè mà gia đình của nữ ca sĩ cũng bày tỏ sự ủng hộ, ưng ý đối với mối quan hệ mới này. Mẹ của Hòa Minzy đã trực tiếp để lại bình luận chúc mừng dưới bài đăng của con gái: "Mẹ chúc mừng hai con". Sau đó, bà còn đăng lại hình ảnh Hòa Minzy cùng chàng trai mặc quân phục trên trang cá nhân kèm dòng chia sẻ giản dị: "Chỉ mong hai con hạnh phúc".

Ngoài ra, chị gái của nữ ca sĩ – Nguyễn Hằng cũng lên tiếng trên mạng xã hội, gián tiếp xác nhận em gái đang có tình yêu mới. Chị Hòa Minzy viết: "Rồi xong nhé, quá đẹp! Nghĩ cũng thương nó, tuy giỏi, giàu nhưng sự nghiệp vất vả gian nan, tình duyên lận đận. Bao năm luôn khao khát yêu và được yêu, nay có được bờ vai vững chãi an tâm dựa vào. Gia đình chúc phúc cho hai em.Nó chả được may mắn như chị, một phát chốt luôn. Tuy vai chồng chị hơi xuôi nhưng được cái bụng to nên vẫn vững chãi tựa vào được".

Theo tạp chí Phụ nữ mới, một nguồn tin thân thiết phía Hòa Minzy xác nhận người đàn ông mặc quân phục là bạn trai hiện tại của cô.