Đại gia si mê mẹ đơn thân U50 là nghệ sĩ, bà chủ phòng trà

Sau nhiều năm sinh sống và hoạt động nghệ thuật tại Mỹ, Nguyễn Hồng Nhung vẫn là cái tên quen thuộc với khán giả yêu nhạc Việt. Không chỉ được biết đến với giọng hát da diết từng gây chú ý tại cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2004, nữ ca sĩ còn khiến công chúng tò mò bởi cuộc đời nhiều thăng trầm.

Ở tuổi U50, Nguyễn Hồng Nhung không chỉ là một trong những nữ ca sĩ đắt show nhất hải ngoại, mà còn trở thành bà chủ phòng trà. Cô cũng có cuộc sống hạnh phúc bên người chồng thứ hai là một doanh nhân giàu có.

Nguyễn Hồng Nhung sinh năm 1981 tại Hà Nội, từng theo học Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Cô được khán giả chú ý khi tham gia cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2004 với phong cách biểu diễn cá tính và chất giọng nội lực.

Thời điểm đó, nữ ca sĩ được xem là gương mặt triển vọng của làng nhạc Việt. Tuy nhiên, sự nghiệp của cô bất ngờ rẽ sang hướng khác vì scandal đời tư. Sau biến cố, cô quyết định sang Mỹ định cư vào năm 2005, bắt đầu lại từ đầu.

Thời gian đầu, Nguyễn Hồng Nhung chủ yếu tham gia biểu diễn tại các sân khấu cộng đồng người Việt ở California. Với lợi thế giọng hát giàu cảm xúc cùng ngoại hình cuốn hút, cô dần được khán giả hải ngoại chú ý trở lại.

Ca sĩ Quang Lê từng chia sẻ:: "Tôi xin chia sẻ luôn, ngay bây giờ, tại hải ngoại, ca sĩ đắt show nhất là Nguyễn Hồng Nhung, ở cả hải ngoại lẫn Việt Nam. Đây là theo tôi nhìn thấy và tôi cũng đã gặp rất nhiều ca sĩ khác nhau mới đưa ra nhận định này".

Ngoài việc đi hát, Nguyễn Hồng Nhung còn thử sức làm MC và kinh doanh. Đầu năm 2025, nữ ca sĩ mở phòng trà tại Mỹ. Trong cộng đồng nghệ sĩ hải ngoại, cô được đánh giá là người khá năng động khi thường xuyên tổ chức những buổi gặp gỡ, đêm nhạc và các sự kiện giao lưu nghệ thuật tại nhà hoặc phòng trà của mình. Điều này giúp cô duy trì mối quan hệ rộng rãi với nhiều nghệ sĩ Việt hoạt động tại Mỹ.

Nhờ ca hát và kinh doanh thuận lợi, Nguyễn Hồng Nhung hiện sống trong một căn nhà rộng khoảng 200m2 tại khu Fountain Valley (California, Mỹ). Ngôi nhà được mua vào cuối năm 2021 với giá khoảng 1,3 triệu USD (khoảng 34 tỷ đồng), thiết kế theo phong cách tân cổ điển sang trọng.

Mẹ đơn thân U50 và chuyện tình với chồng doanh nhân

Không chỉ sự nghiệp nhiều thăng trầm, đường tình duyên của Nguyễn Hồng Nhung cũng trải qua nhiều biến cố. Cô từng kết hôn với em trai của ca sĩ Trizzie Phương Trinh vào năm 2010, nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài khoảng ba năm. Hai người có chung một con trai trước khi chia tay.

Sau đó, nữ ca sĩ tiếp tục có mối quan hệ với một doanh nhân Việt kiều và sinh thêm con gái. Tuy nhiên, cuộc tình này cũng khép lại vào cuối năm 2019.

Trải qua nhiều biến cố tình cảm, Nguyễn Hồng Nhung từng có thời gian dài làm mẹ đơn thân. Cô một mình nuôi dạy các con tại Mỹ, trong đó có một con trai mắc chứng tự kỷ. Nữ ca sĩ từng chia sẻ hành trình chăm sóc con là quãng thời gian vô cùng vất vả, đặc biệt những năm đầu khi bé gặp khó khăn trong sinh hoạt và giao tiếp.

Những năm gần đây, cuộc sống của Nguyễn Hồng Nhung trở nên ổn định hơn. Cô cho biết bản thân đã tìm được sự bình yên sau nhiều sóng gió và tập trung cho gia đình, sự nghiệp kinh doanh cũng như các hoạt động âm nhạc tại hải ngoại.

Năm 2025, nữ ca sĩ gây bất ngờ khi thông báo mang thai và sinh con thứ ba ở tuổi 44. Em bé là kết quả mối quan hệ của cô với doanh nhân Đỗ Trung Thành. Cả hai quen nhau từ nhỏ, cùng học âm nhạc, đến nay đã hơn 30 năm. Họ từng yêu nhưng chưa đủ duyên gắn bó.

Cho đến vài năm trước, sau nhiều biến cố trong cuộc sống cá nhân, Nguyễn Hồng Nhung may mắn khi người yêu cũ vẫn bên cạnh, sẵn sàng giang tay khi cô yếu đuối. Đến tháng 7/2025, họ tổ chức đám cưới giản dị, ấm cúng ở Mỹ.

Với Nguyễn Hồng Nhung, chồng là người hiểu biết, thông minh, hài hước. Anh cũng rất yêu chiều và luôn ở bên chăm sóc cô trong giai đoạn mang thai. Dù làm trong ngành dịch vụ bận rộn, nhưng anh vẫn luôn sắp xếp thời gian cho gia đình.