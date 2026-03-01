Phải đóng cửa 5 ngày, quán cafe của ông hoàng nhạc Việt đình đám một thời "thất thủ" khi mở lại

Mới đây, quán cà phê của Đàm Vĩnh Hưng đã chính thức trở lại hoạt động sau 5 ngày tạm đóng cửa. Ngay ngày đầu mở cửa, quán lập tức rơi vào tình trạng quá tải. Trên trang cá nhân, "ông hoàng nhạc Việt" đình đám một thời hào hứng viết: "Thất thủ ngày trở lại! Khách nói không hát tụi chị cũng tới!".

Khách đông đúc, xếp hàng và ngồi kín quán cafe của Đàm Vĩnh Hưng trong ngày mở cửa trở lại

Được biết, quán cafe của Đàm Vĩnh Hưng khai trương từ đầu tháng 2/2026 với phong cách thiết kế hoài cổ, pha trộn nét Indochine tạo không gian ấm cúng và độc đáo, thu hút đông đảo người yêu cà phê và fan của giọng ca này. Khi mở cửa, lượng khách đổ về quán đông tới mức "vỡ trận", khiến không gian bên trong liên tục kín chỗ và nhân viên phải chạy đôn chạy đáo để đáp ứng nhu cầu.

Tuy nhiên, chỉ sau hơn hai tuần hoạt động sôi nổi, quán bất ngờ thông báo phải tạm đóng cửa trong nhiều ngày để "sắp xếp lại tất cả hạng mục đầy đủ và hoàn hảo hơn", điều chỉnh người phục vụ, nguồn nguyên liệu, cảnh quan và hệ thống phục vụ vì lượng khách quá lớn khiến hoạt động thực tế gặp khó khăn. Quyết định này được đưa ra không phải vì kinh doanh kém hiệu quả, mà nhằm chuẩn bị tốt hơn cho việc vận hành lâu dài.

Hình ảnh quán cafe của Đàm Vĩnh Hưng

Trong thời gian đóng cửa tạm thời, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự tiếc nuối nhưng cũng thông cảm, cho rằng đây là bước đi cần thiết giúp quán phục vụ khách hiệu quả hơn trong tương lai. Điều này càng khiến sự kiện ngày mở lại được chào đón nồng nhiệt hơn.

Không chỉ là nơi thưởng thức cà phê, quán của Đàm Vĩnh Hưng còn là không gian giao lưu âm nhạc và gặp gỡ fan khi Đàm Vĩnh Hưng từng trực tiếp tổ chức các buổi trình diễn nhỏ, chụp ảnh lưu niệm với khách ngay tại quán trong những ngày đầu hoạt động.