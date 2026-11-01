HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nữ hoàng nhạc Rock Ngọc Ánh: "Chồng tôi có người thứ ba"

Tùng Ninh
|

"Tôi không chấp nhận và ra đi thôi" – Ngọc Ánh nói.

Vừa qua, tại kênh Màn ảnh Việt, ca sĩ Ngọc Ánh đã chia sẻ về bước ngoặt sự nghiệp của mình.

Cô nói: "Thời gian đó tôi lấy chồng nên sang Mỹ định cư theo chồng, vào tháng 9 năm 1999.

Nữ hoàng nhạc Rock Ngọc Ánh: "Chồng tôi có người thứ ba"- Ảnh 1.

Ngọc Ánh

Tôi sang Mỹ chỉ 3 tháng đầu là không đi hát, tới tháng 12 là được mời đi hát luôn rồi. Trong 3 tháng không đi hát đó, tôi đi lồng tiếng phim bộ Đài Loan.

Việc sang Mỹ là một trang mới trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của tôi".

Ở thời điểm hiện tại, Ngọc Ánh nói thẳng: "Trong nghề này, tre già thì măng mọc. Tôi phải luôn luôn biết điều đó. Trước tôi là các tiền bối thì sau tôi là các hậu bối.

Các em bây giờ đang tiến lên, còn tôi đang lùi dần. Không phải như vậy mà tôi lười đi, nhưng tôi phải tự hiểu vị thế của mình không còn như thời vàng son nữa.

Tôi lớn tuổi rồi, không thể nào tranh giành với các em rồi. Nhưng tôi ở một vị trí khác là tiền bối của các em. Tôi có thể hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm, lửa nghề cho các em, dạy dỗ các em.

Ít ra thì giọng hát tôi vẫn còn và tôi vẫn đang đứng trên sân khấu, đi hát show. Tôi chưa phải một cái gì đó thuộc về quá khứ, lùi hẳn về quá khứ. Tôi vẫn còn tồn tại nhưng ở vị trí giám khảo, huấn luyện viên, chấm thi các em, hướng dẫn, truyền đạt cho các em.

Nữ hoàng nhạc Rock Ngọc Ánh: "Chồng tôi có người thứ ba"- Ảnh 2.

Hoặc, tôi có thể lên talkshow chia sẻ, truyền đạt cho các em như một nhân chứng sống".

Về đổ vỡ trong hôn nhân, Ngọc Ánh nói: "Tôi nghĩ rằng, ông trời không cho ai hết cái gì, được cái này thì mất cái kia thôi.

Tôi theo đuổi sự nghiệp nhiều nên nhiều khi công việc đi hát bận rộn quá, không có nhiều thời gian cho gia đình. Khi còn trẻ, tôi không dành thời gian nhiều cho cha mẹ. Tới khi lấy chồng sinh con, tôi cũng không có nhiều thời gian cho chồng con.

Tôi phải đi show và đó là công việc của tôi. Tôi không thể nào bỏ show để ở nhà với con được. Chuyện đi show là liên tục. Tôi dựa dẫm vào gia đình, chồng để lo cho con, nhưng ba của con tôi lại cũng bận đi làm, không có nhiều thời gian chăm con, không chia sẻ nhiều về công việc gia đình.

Thực ra ba ngày đầu tuần tôi vẫn ở nhà đi chợ, nấu cơm, chỉ đi hát cuối tuần thôi. Nhưng tôi không may mắn ở chỗ không được chồng thương. Chồng tôi có người thứ ba. Tôi không chấp nhận và ra đi thôi.

Tôi được cái phước là đi hát, sự nghiệp thăng hoa, ở trên đỉnh cao nhưng lại không có phước về người chồng. Đó là phước phần của mỗi người phụ nữ".

Cha nuôi nhắn Phương Mỹ Chi: "Con đã lớn khôn rồi"
Tags

Ngọc Ánh

chồng ngọc ánh

Rock

nghệ sĩ miền nam

sao Việt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

01:27
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại