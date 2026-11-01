Nữ hoàng nhạc Rock Ngọc Ánh: "Chồng tôi có người thứ ba"

"Tôi không chấp nhận và ra đi thôi" – Ngọc Ánh nói.

Vừa qua, tại kênh Màn ảnh Việt, ca sĩ Ngọc Ánh đã chia sẻ về bước ngoặt sự nghiệp của mình.



Cô nói: "Thời gian đó tôi lấy chồng nên sang Mỹ định cư theo chồng, vào tháng 9 năm 1999.

Ngọc Ánh

Tôi sang Mỹ chỉ 3 tháng đầu là không đi hát, tới tháng 12 là được mời đi hát luôn rồi. Trong 3 tháng không đi hát đó, tôi đi lồng tiếng phim bộ Đài Loan.

Việc sang Mỹ là một trang mới trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của tôi".

Ở thời điểm hiện tại, Ngọc Ánh nói thẳng: "Trong nghề này, tre già thì măng mọc. Tôi phải luôn luôn biết điều đó. Trước tôi là các tiền bối thì sau tôi là các hậu bối.

Các em bây giờ đang tiến lên, còn tôi đang lùi dần. Không phải như vậy mà tôi lười đi, nhưng tôi phải tự hiểu vị thế của mình không còn như thời vàng son nữa.

Tôi lớn tuổi rồi, không thể nào tranh giành với các em rồi. Nhưng tôi ở một vị trí khác là tiền bối của các em. Tôi có thể hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm, lửa nghề cho các em, dạy dỗ các em.

Ít ra thì giọng hát tôi vẫn còn và tôi vẫn đang đứng trên sân khấu, đi hát show. Tôi chưa phải một cái gì đó thuộc về quá khứ, lùi hẳn về quá khứ. Tôi vẫn còn tồn tại nhưng ở vị trí giám khảo, huấn luyện viên, chấm thi các em, hướng dẫn, truyền đạt cho các em.

Hoặc, tôi có thể lên talkshow chia sẻ, truyền đạt cho các em như một nhân chứng sống".

Về đổ vỡ trong hôn nhân, Ngọc Ánh nói: "Tôi nghĩ rằng, ông trời không cho ai hết cái gì, được cái này thì mất cái kia thôi.

Tôi theo đuổi sự nghiệp nhiều nên nhiều khi công việc đi hát bận rộn quá, không có nhiều thời gian cho gia đình. Khi còn trẻ, tôi không dành thời gian nhiều cho cha mẹ. Tới khi lấy chồng sinh con, tôi cũng không có nhiều thời gian cho chồng con.

Tôi phải đi show và đó là công việc của tôi. Tôi không thể nào bỏ show để ở nhà với con được. Chuyện đi show là liên tục. Tôi dựa dẫm vào gia đình, chồng để lo cho con, nhưng ba của con tôi lại cũng bận đi làm, không có nhiều thời gian chăm con, không chia sẻ nhiều về công việc gia đình.

Thực ra ba ngày đầu tuần tôi vẫn ở nhà đi chợ, nấu cơm, chỉ đi hát cuối tuần thôi. Nhưng tôi không may mắn ở chỗ không được chồng thương. Chồng tôi có người thứ ba. Tôi không chấp nhận và ra đi thôi.

Tôi được cái phước là đi hát, sự nghiệp thăng hoa, ở trên đỉnh cao nhưng lại không có phước về người chồng. Đó là phước phần của mỗi người phụ nữ".