Nữ giáo viên kể khoảnh khắc đấm cá mập dài 4m để thoát thân

Leah Stewart mất một phần cánh tay sau khi bị cá mập trắng dài khoảng 4m tấn công khi đang bơi tại bãi biển Coogee, Sydney, Australia. Trong khoảnh khắc con vật há miệng lao về phía mình, cô chỉ kịp nghĩ phải chiến đấu để sống sót và bảo vệ cơ hội trở về với cô con gái nhỏ.

“Tôi tự hỏi: Mình chấp nhận hi sinh bộ phận nào của cơ thể để sống sót?”

Đó là suy nghĩ xuất hiện trong đầu Leah Stewart, 34 tuổi, khi con cá mập trắng tiến sát mặt cô. Người phụ nữ Australia sau đó tung một cú đấm móc bằng tay trái vào con vật, trong lúc hàm của nó chỉ cách mặt cô khoảng 30 cm.

Stewart, một giáo viên và là mẹ của bé gái 1 tuổi, bị cá mập tấn công vào sáng 13/6 khi đang bơi tại bãi biển Coogee, khu vực phía đông Sydney.

Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ sau vụ tấn công với chương trình 60 Minutes của Nine hôm 30/8, Stewart kể lại khoảnh khắc cô nhìn thấy con cá mập.

Leah Stewart trong chương trình 60 Minutes phát ngày 30/8 - Ảnh: Nine Network

“Tôi chưa bao giờ hét to và hoảng loạn đến thế trong đời. Tôi cứ nghĩ: ‘Chắc chắn nhân viên cứu hộ sẽ nghe thấy tiếng chúng tôi. Chắc chắn một chiếc mô tô nước sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào và xua nó đi’”, cô nhớ lại.

“Nhưng một phút trôi qua, nó vẫn ở đó và chẳng có ai đến cứu tôi.”

Con cá mập ngày càng tiến gần. Stewart cho biết cô vẫn nhớ rõ “đôi mắt đen” của nó khi con vật chỉ còn cách mặt cô khoảng 30 cm.

“Khuôn mặt nó thật khủng khiếp. Tôi sẽ không bao giờ quên được khuôn mặt đó”, cô nói.

Khi con cá mập bắt đầu há miệng, Stewart hiểu rằng mình không còn nhiều thời gian.

“Nó bắt đầu há miệng và tôi nghĩ: ‘Nó sẽ cắn vào mặt mình... Mình phải đấm nó. Mình phải cố đẩy nó ra, nếu không nó sẽ cắn nát đầu mình’.”

Thuận tay phải, nhưng trong khoảnh khắc đó, Stewart quyết định dùng tay trái tung một cú đấm móc vào con cá mập.

Những giây tiếp theo diễn ra với cô “như trong chuyển động chậm”. Stewart ví cuộc vật lộn với con vật khổng lồ như “đánh nhau với một con khủng long”.

Bãi biển Coogee ở Sydney, nơi Leah Stewart bị cá mập trắng tấn công - Ảnh: Rémi Chauvin/The Guardian

“Trong đầu tôi lúc đó chỉ có một ý nghĩ: ‘Đồ quái vật xấu xí, mày không thể cướp tao khỏi con gái tao’. Tôi xoay người lại rồi cứ thế đấm nó hết lần này đến lần khác”, cô kể.

“Nó quá lớn. Cảm giác như tôi đang đấm vào một bức tường gạch.”

Con cá mập liên tiếp tấn công, cắn vào cánh tay trái và đùi Stewart trước khi lực lượng cứu hộ kịp tiếp cận.

Sau khi được đưa lên bờ, Stewart nằm trên bãi biển trong trạng thái lúc tỉnh lúc mê. Giữa lúc cảm thấy sự sống đang dần rời khỏi cơ thể, cô nghĩ đến con gái August, khi đó mới 1 tuổi.

“Tôi có cảm giác sự sống đang rời khỏi cơ thể mình. Mọi thứ như đang tuột khỏi tôi, như thể tôi đang đi đến một nơi nào đó. Và ngay khi tôi cảm thấy mình sắp đến cuối con đường, tôi nhìn thấy August”, Stewart kể.

Cô nghĩ đến viễn cảnh con gái phải lớn lên mà không có mẹ.

“Tôi nghĩ: ‘Con bé sẽ không còn mẹ. Nó sẽ lớn lên mà không có mẹ’.”

“Tôi không thể chịu nổi điều đó. Tôi không muốn con bé phải sống mà không có mẹ.”

Con gái nhỏ 1 tuổi chính là động lực để người mẹ chiến đấu với cá mập - Ảnh: Gofundme

Các bác sĩ quyết định cắt bỏ một phần tay trái đã dập nát của Stewart, và đưa cô vào tình trạng hôn mê có kiểm soát. Cô tỉnh dậy sau vụ tấn công khoảng 10 ngày và phải đối mặt với những thay đổi lâu dài trong cuộc sống.

“Tôi thực sự rất thất vọng. Có những lúc August giơ hai tay lên và muốn tôi bế. Tôi rất muốn ôm con, thực sự rất muốn, nhưng tôi không thể”, cô nói.

Stewart thừa nhận bản thân vẫn đang học cách thích nghi với cuộc sống sau vụ tấn công.

“Tôi có một khuyết tật, nhưng tôi không muốn điều đó ngăn cản mình. Tôi sẽ tìm cách vượt qua chuyện này và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Tôi đã được trao một cơ hội sống lần thứ hai.”

Sau những gì xảy ra, Stewart nói cô cảm thấy mình có được sức mạnh và sự hiểu biết mà trước đây chưa từng có.

“Tôi không chỉ là cô gái bị cá mập tấn công trên bãi biển. Tôi là người phụ nữ đã đấm thẳng vào mặt con cá mập”, cô nói.