HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nữ du khách Pháp lạy chủ quán sau khi ăn được món quá ngon ở Hà Nội

Ngọc Ánh |

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc thú vị của một nữ du khách đến từ Pháp trong chuyến du lịch đầu tiên tới Việt Nam.

Trong hành trình khám phá ẩm thực địa phương, nữ du khách người Pháp đã có trải nghiệm đáng nhớ khi lần đầu thưởng thức món bún chả Hà Nội, một trong những đặc sản nổi tiếng của Hà Nội.

Ngay từ những miếng ăn đầu tiên, nữ du khách không giấu được sự bất ngờ và thích thú. Cô nhanh chóng thưởng thức hết sạch khẩu phần ăn, đồng thời liên tục dành lời khen: “Đây là một món ăn xuất sắc, thực sự tuyệt đối. Tốt và được trình bày cũng rất đẹp mắt.” Biểu cảm hài lòng hiện rõ trên gương mặt, khiến người xem không khỏi thích thú.

Nữ du khách lạy chủ quán sau khi thưởng thức bún chả Hà Nội quá ngon - Ảnh 1.
Nữ du khách lạy chủ quán sau khi thưởng thức bún chả Hà Nội quá ngon - Ảnh 2.

Không dừng lại ở đó, phản ứng sau bữa ăn của nữ du khách càng khiến nhiều người chú ý. Thay vì chỉ nói lời cảm ơn thông thường, cô đã chắp tay và “vái” liên tục về phía quán ăn như một cách thể hiện sự biết ơn. Hành động bất ngờ, có phần “nhập gia tùy tục” này khiến những người chứng kiến vừa ngạc nhiên vừa bật cười.

Nữ du khách lạy chủ quán sau khi thưởng thức bún chả Hà Nội quá ngon - Ảnh 3.

Chính khoảnh khắc tự nhiên này đã giúp đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận.Nhiều cư dân mạng cho rằng phản ứng của nữ du khách phần nào cho thấy sức hút của ẩm thực Việt Nam nói chung và món bún chả Hà Nội nói riêng đối với du khách quốc tế.

Bún chả Hà Nội từ lâu đã trở thành biểu tượng ẩm thực của Hà Nội. Món ăn gồm bún, chả nướng bao gồm chả miếng và chả viên được nướng trên than hoa, ăn kèm nước mắm pha chua ngọt, đu đủ xanh và các loại rau sống. Điểm đặc biệt nằm ở sự hòa quyện tinh tế giữa vị ngọt của thịt nướng, vị thanh nhẹ của nước chấm cùng độ tươi mát của rau, tạo nên tổng thể hài hòa, dễ ăn nhưng khó quên.

Nữ du khách lạy chủ quán sau khi thưởng thức bún chả Hà Nội quá ngon - Ảnh 4.

Không chỉ phổ biến trong đời sống thường nhật của người dân Hà Nội, bún chả còn nhiều lần ghi điểm trên bản đồ ẩm thực thế giới. Món ăn này từng gây chú ý mạnh mẽ khi xuất hiện trong chuyến thăm Việt Nam của Barack Obama, góp phần đưa hình ảnh ẩm thực đường phố Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Nữ du khách lạy chủ quán sau khi thưởng thức bún chả Hà Nội quá ngon - Ảnh 5.

Hiện nay, bún chả không chỉ có mặt tại Hà Nội mà còn được phục vụ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, thậm chí xuất hiện trong thực đơn của các nhà hàng Việt ở nước ngoài. Với hương vị đặc trưng và cách thưởng thức độc đáo, món ăn này đã trở thành món ghiền của không ít du khách quốc tế mỗi khi đặt chân đến Việt Nam.

Nữ du khách lạy chủ quán sau khi thưởng thức bún chả Hà Nội quá ngon - Ảnh 6.
Nữ du khách lạy chủ quán sau khi thưởng thức bún chả Hà Nội quá ngon - Ảnh 7.
Nữ du khách lạy chủ quán sau khi thưởng thức bún chả Hà Nội quá ngon - Ảnh 8.

Đoạn clip của nữ du khách Pháp thêm một lần nữa cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của ẩm thực Việt trên mạng xã hội, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam theo cách gần gũi, sinh động nhất.

Tử vi ngày mới 3/5: 3 con giáp có vận trình suôn sẻ, tài lộc dồi dào, dễ đón vận may bất ngờ
Tags

hà nội

du khách

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Choáng ngợp cảnh 'khó tin' ở công trường cầu 1.800 tỷ đồng, thay thế cây cầu hơn 100 năm tuổi ở Hà Nội

Choáng ngợp cảnh 'khó tin' ở công trường cầu 1.800 tỷ đồng, thay thế cây cầu hơn 100 năm tuổi ở Hà Nội

01:28
Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

00:58
Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

01:13
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

01:41
Ra mắt xe máy điện đi gần 300 km/sạc, giá thấp hơn cả Honda Lead

Ra mắt xe máy điện đi gần 300 km/sạc, giá thấp hơn cả Honda Lead

01:28
Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

01:23
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại