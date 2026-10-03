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Nữ du khách bị cướp giật tài sản ở khu vực chợ Bến Thành: Kết quả truy xét sau 10 giờ

Hương Trà (T/H)
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Khi đang đi bộ tại khu vực chợ Bến Thành, TP.HCM, một nữ du khách đã bị nam thanh niên áp sát và cướp giật Phone 15 Pro Max.

Theo thông tin ban đầu thì vào khoảng 5h40' ngày 1/10, tại giao lộ Lê Lợi – Phan Chu Trinh, phường Bến Thành (TP.HCM), một du khách quốc tịch Uzbekistan đang đi bộ từ chợ Bến Thành về khách sạn thì bị một đối tượng điều khiển xe mô tô điện áp sát, cướp giật điện thoại rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP. Hồ Chí Minh phối hợp Công an phường Bến Thành khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy xét nóng.

- Ảnh 1.

Khoảnh khắc đối tượng áp sát, cướp giật tài sản của du khách.

VietNamnet thông tin, chưa đầy 10 giờ sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an đã xác định, bắt giữ đối tượng T T Việt (SN 2001) và thu hồi chiếc iPhone 15 Pro Max là tang vật vụ án. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Các tài liệu, hình ảnh camera và chứng cứ thu thập được phù hợp với lời khai của bị hại và đối tượng.

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Tags

chợ Bến Thành

Uzbekistan

cướp giật

iPhone 15 Pro Max

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